60 हजारांच्या मोबदल्यात दर महिना मिळतात 14.50 लाख.. एवढ्या परताव्यासाठी काकांनी नेमकं केलं काय?

Investment Viral Story People Are Shocked Looking At Returns: गुंतवणुकीच्या माध्यमातून लाखो रुपये घर बसल्या कसे कमवता येतात याचं आदर्श उदाहरण सध्या इंटरनेटवर चांगलेच चर्चेत आहे. नेमकं या व्यक्तीने केलंय काय जाणून घेऊयात अगदी सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | Mar 15, 2026, 02:26 PM IST
60 हजारांच्या मोबदल्यात दर महिना मिळतात 14.50 लाख रुपये

गुंतवणूक कशी असावी याचं उत्तम उदाहरण म्हणून एक खराखुरा अनुभव सध्या प्रचंड व्हायरल होतोय. या काकांनी केलेल्या 60 हजारांच्या गुंतवणुकीच्या मोबदल्यात आज ते दर महिना 14.50 लाख रुपये घर बसल्या कमवत आहेत. असं त्यांनी केलंय काय समजून घेऊयात अगदी सविस्तरपणे...

छोटी गुंतवणूक मोठा परतावा उत्तम उदाहरण

गुंतवणुकीसंदर्भात सांगताना अनेकदा गुंतवणूक ही छोटी असली तरी दिर्घकालीन, स्वत:चा त्यावर विश्वास असेल अशी ठेवावी असं सांगितलं जातं. दिर्घकालीन गुंतवणूक कशाप्रकारे मोठा परतावा देऊ शकते याचं एक उदाहरण सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून या उदाहरणाची सध्या सगळीकडे चर्चा पाहायला मिळत आहे.

दिर्घकालीन गुंतवणूक करुन देतेय लाखोंची कमाई

शेअर बाजारामध्ये सक्रीय असलेल्या एका व्यापाऱ्याने कशाप्रकारे त्याच्या चुलत्याने साडेतीन दशकांपूर्वी केलेली दिर्घकालीन गुंतवणूक आता महिन्याला घरबसल्या लाखो रुपये कमवून देत आहे हे सांगितलं आहे. रिअल इस्टेटमध्ये योग्य वेळी केलेली संयमी गुंतवणूक कशाप्रकारे संपत्ती संचनाला मदत करु शकते हेच या उदाहरणामधून दिसून येते.

36 वर्षात चित्र पालटलं

सदर व्यक्तीने सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये, त्याच्या काकांनी 1990 साली मूळ गावी चार एकर जमीन 60 हजार रुपयांना खरेदी केल्याचं सांगितलं. हळू हळू त्या भागाचा विकास झाला आणि आजच्या घडीला म्हणजेच 36 वर्षानंतर हा भाग एक जिल्हा म्हणून विकसित झाला आहे. या ठिकाणी आज व्यवसायिक उद्योग आणि अनेक पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. 

आता त्यांच्या कुटुंबाला लाखो रुपयांचा फायदा

या ठिकाणी मालमत्तेचे दर आता गगनाला भिडले असून त्या तुलनेमध्ये जमिनीची किंमतही अनेक पटींनी वाढली आहे. काकांनी 36 वर्षांपूर्वी केलेला व्यवहार आता त्यांच्या कुटुंबाला लाखो रुपयांचा फायदा देत आहे.   

दोन एकर जागा 25 कोटी रुपयांना खरेदी केली

एका मोठ्या 'रिटेल चेन' म्हणजेच बीग बाझार, स्टार बाझारसारख्या किरकोळ वस्तूंची विक्री करणाऱ्या कंपनीने या व्यक्तीच्या काकांसोबत जमिनीचा सौदा केला. काकांकडील चार एकर जमिनीपैकी दोन एकर जागा 25 कोटी रुपयांना खरेदी केली.

फिक्स डिपॉझिटमध्ये जमा केले 25 कोटी

या सौद्यामधून मिळालेली रक्कम पुन्हा कोणत्याही जोखीमपूर्ण व्यवसायात गुंतवण्याऐवजी, या व्यक्तीच्या काकांनी एक सावध आणि सुरक्षित मार्ग निवड पैसे 'मुदत ठेवीमध्ये' म्हणजेच फिक्स डिपॉझिटमध्ये जमा केले. त्यांनी संपूर्ण रक्कम म्हणजेच 25 कोटी एफडीमध्ये टाकले.  

दरमहिना सुमारे 14 लाख 50 हजार रुपयांचे उत्पन्न

आता या 25 कोटींच्या एफडीमुळे काकांच्या कुटुंबाला दरमहिना सुमारे 14 लाख 50 हजार रुपयांचे उत्पन्न व्याज स्वरुपात मिळत आहे. तसेच त्याच वेळी जमिनीचा उर्वरित भाग म्हणजेच 2 एकर जमीन अजूनही त्यांच्याच मालकीची आहे.  

त्या भागाचा कायापालट झाला

"ही माझ्या मूळ गावाची एक खरीखुरी गोष्ट आहे. 1990 मध्ये, माझ्या काकांनी चार एकर जमीन 15 हजार रुपये प्रति एकर या दराने खरेदी केली होती. अशापद्धतीने एकूण गुंतवणूक झाली 60 हजार रुपये." शहरीकरणामुळे त्या भागाचा कायापालट झाला. कालांतराने तिथे मोठ्या प्रमाणावर कॉर्पोरेट गुंतवणूक आकर्षित झाल्याचंही त्यांनी नमूद केलं आहे.

प्रॉपर्टी होल्ड करुन ठेवल्याचा मिळतोय फायदा

आपल्या चुलत्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीमधून काय धडा घेता येईल याबद्दल बोलताना या व्यापाऱ्याने, "त्यांनी आता 25 कोटी रुपये मुदत ठेवीमध्ये (FD) जमा केले आहेत आणि त्यांना दरमहा 14.5 लाख रुपये व्याज मिळते." केवळ तातडीने परतावा मिळण्याच्या मागे धावण्यापेक्षा, एखादी योग्य मालमत्ता अनेक दशकांपर्यंत आपल्याकडे राखून ठेवल्यास म्हणजेच होल्ड करुन ठेवल्यास कधीकधी प्रचंड संपत्ती निर्माण करता येते, असं या पोस्टमधून अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.  

असं आर्थिक यश कोणत्या घटकांवर अवलंबून असतं?

गुंतवणुकीचा धडा देणारी ही पोस्ट सोशल मीडिया व्हायरल झाली असून अनेकांनी काकांच्या दूरदृष्टीचे आणि संयमाचे कौतुक केले आहे. अशाप्रकारे आर्थिक यश मिळवण्यासाठी खरेदी केलेल्या जमिनीची जागा कुठे आहे म्हणजेच लोकेशन, खरेदी आणि विक्रीची योग्य वेळ आणि व्यापक आर्थिक घटकांवर अवलंबून असल्याचं काहींनी म्हटलं आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य -फ्रिपीक आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

