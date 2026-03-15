60 हजारांच्या मोबदल्यात दर महिना मिळतात 14.50 लाख.. एवढ्या परताव्यासाठी काकांनी नेमकं केलं काय?
Investment Viral Story People Are Shocked Looking At Returns: गुंतवणुकीच्या माध्यमातून लाखो रुपये घर बसल्या कसे कमवता येतात याचं आदर्श उदाहरण सध्या इंटरनेटवर चांगलेच चर्चेत आहे. नेमकं या व्यक्तीने केलंय काय जाणून घेऊयात अगदी सविस्तरपणे...
Swapnil Ghangale | Mar 15, 2026, 02:26 PM IST
60 हजारांच्या मोबदल्यात दर महिना मिळतात 14.50 लाख रुपये
छोटी गुंतवणूक मोठा परतावा उत्तम उदाहरण
दिर्घकालीन गुंतवणूक करुन देतेय लाखोंची कमाई
शेअर बाजारामध्ये सक्रीय असलेल्या एका व्यापाऱ्याने कशाप्रकारे त्याच्या चुलत्याने साडेतीन दशकांपूर्वी केलेली दिर्घकालीन गुंतवणूक आता महिन्याला घरबसल्या लाखो रुपये कमवून देत आहे हे सांगितलं आहे. रिअल इस्टेटमध्ये योग्य वेळी केलेली संयमी गुंतवणूक कशाप्रकारे संपत्ती संचनाला मदत करु शकते हेच या उदाहरणामधून दिसून येते.
36 वर्षात चित्र पालटलं
सदर व्यक्तीने सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये, त्याच्या काकांनी 1990 साली मूळ गावी चार एकर जमीन 60 हजार रुपयांना खरेदी केल्याचं सांगितलं. हळू हळू त्या भागाचा विकास झाला आणि आजच्या घडीला म्हणजेच 36 वर्षानंतर हा भाग एक जिल्हा म्हणून विकसित झाला आहे. या ठिकाणी आज व्यवसायिक उद्योग आणि अनेक पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या आहेत.
आता त्यांच्या कुटुंबाला लाखो रुपयांचा फायदा
दोन एकर जागा 25 कोटी रुपयांना खरेदी केली
फिक्स डिपॉझिटमध्ये जमा केले 25 कोटी
दरमहिना सुमारे 14 लाख 50 हजार रुपयांचे उत्पन्न
त्या भागाचा कायापालट झाला
"ही माझ्या मूळ गावाची एक खरीखुरी गोष्ट आहे. 1990 मध्ये, माझ्या काकांनी चार एकर जमीन 15 हजार रुपये प्रति एकर या दराने खरेदी केली होती. अशापद्धतीने एकूण गुंतवणूक झाली 60 हजार रुपये." शहरीकरणामुळे त्या भागाचा कायापालट झाला. कालांतराने तिथे मोठ्या प्रमाणावर कॉर्पोरेट गुंतवणूक आकर्षित झाल्याचंही त्यांनी नमूद केलं आहे.
प्रॉपर्टी होल्ड करुन ठेवल्याचा मिळतोय फायदा
आपल्या चुलत्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीमधून काय धडा घेता येईल याबद्दल बोलताना या व्यापाऱ्याने, "त्यांनी आता 25 कोटी रुपये मुदत ठेवीमध्ये (FD) जमा केले आहेत आणि त्यांना दरमहा 14.5 लाख रुपये व्याज मिळते." केवळ तातडीने परतावा मिळण्याच्या मागे धावण्यापेक्षा, एखादी योग्य मालमत्ता अनेक दशकांपर्यंत आपल्याकडे राखून ठेवल्यास म्हणजेच होल्ड करुन ठेवल्यास कधीकधी प्रचंड संपत्ती निर्माण करता येते, असं या पोस्टमधून अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
