Marathi News
  • शिक्षण विभागाने RTE नियमात केला मोठा बदल, विद्यार्थ्यांवर कसा होणार परिणाम?

शिक्षण विभागाने RTE नियमात केला मोठा बदल, विद्यार्थ्यांवर कसा होणार परिणाम?

आरटीई कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात.

Pravin Dabholkar | Feb 15, 2026, 03:30 PM IST
RTE admissions:आरटीई कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात.

शिक्षण विभागाने RTE नियमात केला मोठा बदल, विद्यार्थ्यांवर कसा होणार परिणाम?

RTE admissions Maharashtra Education Department on previous rule

RTE admissions: महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई कायद्यांतर्गत 25 टक्के राखीव जागांसाठी नवीन बदल आणले आहेत.आरटीई कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात.

विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम ?

RTE admissions Maharashtra Education Department on previous rule

हा कायदा 2009 मध्ये लागू झाला असून, 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची हमी देतो.महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागाने आरटीईसंदर्भात मोठा निर्णय घेतलाय. याचा विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.

गरीब कुटुंबांना फायदा

RTE admissions Maharashtra Education Department on previous rule

आरटीई कोट्यांतर्गत निवडलेल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण मिळते. शाळांच्या फीची प्रतिपूर्ती सरकारकडून केली जाते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात 2025 मध्ये पहिली ते आठवीपर्यंतच्या 4.7 लाख विद्यार्थ्यांसाठी 176 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. यामुळे गरीब कुटुंबांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा खर्च उचलावा लागत नाही आणि पालकांचा आर्थिक भार कमी होतो.

काय आहे नियम?

RTE admissions Maharashtra Education Department on previous rule

हा नियम आरटीई अंतर्गत अर्ज करणाऱ्या पालक आणि मुलांना लागू होतो. विशेषतः 2027-28 शैक्षणिक वर्षासाठी जानेवारी ते एप्रिल या काळात 25 टक्के कोट्यासाठी पात्र शाळांना नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. यामुळे पालकांना दूरच्या शाळांचा पर्याय मर्यादित होईल, ज्यामुळे स्थानिक शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळेल.

काय केलाय बदल?

RTE admissions Maharashtra Education Department on previous rule

आता ऑनलाइन अर्ज करताना पालकांना फक्त त्यांच्या नोंदणीकृत घराच्या पत्त्यापासून एक किलोमीटरच्या आत असलेल्या शाळांचे पर्याय दाखवले जातील. यामुळे प्रवेश प्रक्रिया सुलभ होईल आणि शेजारच्या शाळेतच मुले शिकतील. कमाल दहा शाळा निवडता येतील आणि अर्जदार जागांपेक्षा जास्त असतील तर पहिल्या फेरीतच लॉटरी काढली जाईल. प्रत्येक मुलाला फक्त एकच शाळा दिली जाईल.

नियम लागू करण्यामागचे कारण

RTE admissions Maharashtra Education Department on previous rule

या बदलाचा मुख्य उद्देश जागा वाटप सोपे करणे आणि मुले त्यांच्या घराजवळच्या शाळेतच शिकतील हे सुनिश्चित करणे आहे. पूर्वी अर्जदारांना अनेक शाळांचे पर्याय मिळत असत, पण आता मर्यादित निवडीमुळे प्रक्रिया वेगवान होईल आणि वाद कमी होतील.

अंमलबजावणी कशी?

RTE admissions Maharashtra Education Department on previous rule

अर्ज करताना सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करणे बंधनकारक आहे. घराचा पत्ता आधार कार्डशी जुळणे आवश्यक; नसल्यास प्रत्यक्ष तपासणी होईल. शाळांनी पालकांना पावती देणे आणि प्रवेश स्थिती अपडेट करणे गरजेचे आहे. आधार नसल्यास पालक आणि शाळा मिळून ते अपडेट करतील. बनावट कागदपत्रे आढळल्यास प्रवेश रद्द होईल आणि कायदेशीर कारवाई होईल. तक्रारीसाठी ऑनलाइन व्यवस्था असून, शिक्षण अधिकारी त्यावर कारवाई करतील.

निर्णयावर टीका

RTE admissions Maharashtra Education Department on previous rule

आम आदमी पक्षाच्या मुकुंद किरदत यांनी या नियमाची टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की खासगी शाळांना 2200 कोटी रुपयांचे थकीत परतावा मिळालेले नाहीत. या नियमामुळे जागा रिक्त राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सरकारची जबाबदारी कमी होईल. हा बदल प्रशासकीय सुधारणा आणि राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे.

