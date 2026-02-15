शिक्षण विभागाने RTE नियमात केला मोठा बदल, विद्यार्थ्यांवर कसा होणार परिणाम?
Pravin Dabholkar | Feb 15, 2026, 03:30 PM IST
RTE admissions:आरटीई कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात.
शिक्षण विभागाने RTE नियमात केला मोठा बदल, विद्यार्थ्यांवर कसा होणार परिणाम?
विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम ?
गरीब कुटुंबांना फायदा
आरटीई कोट्यांतर्गत निवडलेल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण मिळते. शाळांच्या फीची प्रतिपूर्ती सरकारकडून केली जाते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात 2025 मध्ये पहिली ते आठवीपर्यंतच्या 4.7 लाख विद्यार्थ्यांसाठी 176 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. यामुळे गरीब कुटुंबांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा खर्च उचलावा लागत नाही आणि पालकांचा आर्थिक भार कमी होतो.
काय आहे नियम?
काय केलाय बदल?
आता ऑनलाइन अर्ज करताना पालकांना फक्त त्यांच्या नोंदणीकृत घराच्या पत्त्यापासून एक किलोमीटरच्या आत असलेल्या शाळांचे पर्याय दाखवले जातील. यामुळे प्रवेश प्रक्रिया सुलभ होईल आणि शेजारच्या शाळेतच मुले शिकतील. कमाल दहा शाळा निवडता येतील आणि अर्जदार जागांपेक्षा जास्त असतील तर पहिल्या फेरीतच लॉटरी काढली जाईल. प्रत्येक मुलाला फक्त एकच शाळा दिली जाईल.
नियम लागू करण्यामागचे कारण
अंमलबजावणी कशी?
अर्ज करताना सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करणे बंधनकारक आहे. घराचा पत्ता आधार कार्डशी जुळणे आवश्यक; नसल्यास प्रत्यक्ष तपासणी होईल. शाळांनी पालकांना पावती देणे आणि प्रवेश स्थिती अपडेट करणे गरजेचे आहे. आधार नसल्यास पालक आणि शाळा मिळून ते अपडेट करतील. बनावट कागदपत्रे आढळल्यास प्रवेश रद्द होईल आणि कायदेशीर कारवाई होईल. तक्रारीसाठी ऑनलाइन व्यवस्था असून, शिक्षण अधिकारी त्यावर कारवाई करतील.
