Marathi News
  • Rule Change: LPG पासून पान-मसाला आणि सिगारेटपर्यंत...; 1 फेब्रुवारीपासून लागू होणार हे 5 बदल, खिशावर पडणार अतिरिक्त भार

Rule Change: LPG पासून पान-मसाला आणि सिगारेटपर्यंत...; 1 फेब्रुवारीपासून लागू होणार हे 5 बदल, खिशावर पडणार अतिरिक्त भार

Rule Change From 1st February: 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी अनेक मोठे बदल होणार आहेत, ज्याचा भार सर्वांच्या खिशावर पडणार आहे. एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींपासून ते टोल टॅक्ससाठी फास्टॅगशी संबंधित नियमांपर्यंत सर्व काही समाविष्ट आहे.  

Shivraj Yadav | Jan 29, 2026, 11:58 AM IST
Rule Change From 1st February: जानेवारी महिना संपत आला असून आता फेब्रुवारीची सुरुवात अर्थसंकल्पाने होणार आहे. नवीन महिना नवीन बदलांसह येणार आहे. 1 फेब्रुवारीपासून अनेक नियम बदलणार असून, यांचा परिणाम प्रत्येक घरात आणि प्रत्येक खिशावर होणार आहे.  

 घरगुती स्वयंपाकघराच्या बजेटशी थेट जोडलेल्या एलपीजी सिलिंडरच्या नवीन किमती जाहीर केल्या जातील, परंतु पान-मसाला आणि धुम्रपान करणाऱ्यांना मोठा धक्का बसेल. 1 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू होणाऱ्या अशा पाच प्रमुख बदलांबद्दल जाणून घ्या.   

1) एलपीजी सिलेंडरच्या किमती

ऑइल मार्केटिंग कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी सिलेंडरच्या किमती सुधारित करतात. त्यानुसार 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी नवीन एलपीजी किमती जाहीर केल्या जातील. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी जाहीर होणाऱ्या या किमतींवर देश बारकाईने लक्ष ठेवेल आणि लोकांना आशा आहे की यावेळी 14 किलोग्रॅमच्या सिलेंडरच्या किमती सुधारित केल्या जातील.   

19 किलोग्रॅमच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या किमती बऱ्याच काळापासून बदलत आहेत आणि 1 जानेवारी रोजी राजधानी दिल्लीत व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरची किंमत 14 रुपये 50 पैशांनी कमी करण्यात आली, जी 1804 झाली.  

2) CNG-PNG आणि ATF च्या किंमती

एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत बदल करण्याबरोबरच, ऑइल मार्केटिंग कंपन्या 1 फेब्रुवारी रोजी सुधारित एअर टर्बाइन इंधनाच्या किमती देखील जाहीर करतील. एटीएफच्या किमतीत कोणताही बदल झाल्यास हवाई प्रवास खर्चात चढ-उतार होऊ शकतात. गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला, 1 जानेवारी रोजी, एटीएफच्या किमती कमी करण्यात आल्या होत्या आणि दिल्लीत एटीएफच्या किमतीत सुमारे 7 टक्के झाली होती. याव्यतिरिक्त, सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतींमध्येही बदल अपेक्षित आहेत.  

3) पान मसाला सिगारेटवर अतिरिक्त कर

पान मसाला खाणाऱ्यांना आणि धुम्रपान कऱणाऱ्यांच्या खिशावर भार पडणार आहे. रिपोर्टनुसार, 1 फेब्रुवारी 2026 पासून देशात तंबाखू उत्पादनं आणि पान मसाल्यांवर जास्त कर लादले जातील. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सरकारने जीएसटी भरपाई उपकर बदलण्यासाठी नवीन उत्पादन शुल्क आणि उपकर अधिसूचित केला आहे. अलीकडील अधिसूचनेनुसार, लागू असलेल्या जीएसटी दरांव्यतिरिक्त तंबाखू आणि पान मसाल्यावरील नवीन कर आकारले जातील. जीएसटी व्यतिरिक्त, पान मसाल्यावर आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लादला जाईल, ज्यामुळे त्याच्या किंमती वाढतील.  

4) FASTag वापरकर्त्यांसाठी बदल

1 फेब्रुवारी 206 पासून, FASTag वापरकर्त्यांसाठीचे नियम देखील बदलणार आहेत. खरं तर, NHAI ने 1 फेब्रुवारीपासून कार, जीप आणि व्हॅनसाठी FASTag जारी करण्यासाठी KYC पडताळणी प्रक्रिया बंद केली आहे. ही एक मोठी दिलासा देणारी बाब आहे आणि नवीन महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच उपलब्ध होईल.  

5) बँकांच्या सुट्ट्या

फेब्रुवारी महिन्याची सुरुवात सुट्टीने होत आहे आणि पुढच्या महिन्यात जर तुमचे बँकेशी संबंधित कोणतेही महत्त्वाचे काम असेल तर घराबाहेर पडण्यापूर्वी बँकांच्या सुट्ट्यांची यादी तपासा. खरं तर, रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या यादीनुसार, सात दिवसांच्या साप्ताहिक सुट्ट्यांसह, एकूण 10 सुट्ट्या आहेत.

