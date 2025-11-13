‘एक पत्नी मिळवून द्या, मला पण...’, शरद पवारांना तरुणाचं पत्र; प्रत्येक शब्दात दाहकता! वाचा संपूर्ण मजकूर
Letter To Sharad Pawar: शरद पवारांसारख्या बड्या नेत्याकडे अनेक विषयांसंदर्भातील निवेदनं येत असतात. मात्र एका कार्यक्रमात त्यांच्या हाती पडलेल्या एका पत्रातील अक्षर अन् अक्षर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील दाहक सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य करत असल्याचं दिसत आहे. नेमकं या पत्रात म्हटलंय काय जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Nov 13, 2025, 10:00 AM IST
प्रत्येक शब्दात दाहकता; शरद पवारांना पाठवलेल्या पत्रात आहे काय?
कठीण टप्प्यावर आयुष्य
शरद पवार यांना पत्र
शेतकरी संवाद कार्यक्रम
या गर्दीत...
मी एकटाच राहीन
एक पत्नी मिळवून द्या
...म्हणून मला कोणीच मुलगी द्यायला तयार नाही
