Marathi News
‘एक पत्नी मिळवून द्या, मला पण...’, शरद पवारांना तरुणाचं पत्र; प्रत्येक शब्दात दाहकता! वाचा संपूर्ण मजकूर

 Letter To Sharad Pawar: शरद पवारांसारख्या बड्या नेत्याकडे अनेक विषयांसंदर्भातील निवेदनं येत असतात. मात्र एका कार्यक्रमात त्यांच्या हाती पडलेल्या एका पत्रातील अक्षर अन् अक्षर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील दाहक सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य करत असल्याचं दिसत आहे. नेमकं या पत्रात म्हटलंय काय जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Nov 13, 2025, 10:00 AM IST
प्रत्येक शब्दात दाहकता; शरद पवारांना पाठवलेल्या पत्रात आहे काय?

बातमीचा मथळा वाचून हा हसण्यासारखा विषय वाटत असला तरी परिस्थिती त्याच्या अगदी विरुद्ध आहे. या पत्रातील प्रत्येक शब्द ग्रामीण महाराष्ट्रातील दाहकता दर्शवणार आहे. नेमकं पत्रात म्हटलंय काय पाहूयात...

कठीण टप्प्यावर आयुष्य

गावात लग्नासाठी मुली मिळेनाशा झाल्या आहेत. शिक्षण, नोकरी, शहरांकडे वाढता ओढा आणि बदलते सामाजिक गणित या सगळ्यात ग्रामीण भागातील अनेक तरुण आयुष्याच्या एका फार कठीण टप्प्यावर उभे आहेत. (फोटो - एआय जनरेटेड)

शरद पवार यांना पत्र

अशाच एका तरुणाने आता थेट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार यांना पत्र लिहून आपली व्यथा सांगितली आहे.  

शेतकरी संवाद कार्यक्रम

काही दिवसांपूर्वी अकोलात शरद पवार यांचा शेतकरी संवाद कार्यक्रम पार पडला, यानंतर अनेकांनी आपले निवेदन शरद पवार यांना दिले  

या गर्दीत...

मात्र या गर्दीत अकोल्यातील एका 34 वर्षीय तरुणाचाही समावेश होता. या तरुणीने शरद पवारांना लिहिलेल्या पत्रातील शब्द अन् शब्द वाचून कोणीही हेलावून जाईल.  

मी एकटाच राहीन

"माझं वय वाढतंय, पण अजून लग्न झालेलं नाही. भविष्यात माझं काही होणार नाही, मी एकटाच राहीन," असं या पत्रात तरुणाने शरद पवारांकडे परिस्थितीबद्दल भाष्य करताना लिहिलेलं आहे.   

एक पत्नी मिळवून द्या

"तरी माझ्या जीवनाचा विचार करून मला एक पत्नी मिळवून द्या. मी तुमचे उपकार आयुष्यभर विसरणार नाही!” या तरुणाने शरद पवारांना लिहिलेल्या पत्रात पुढे लिहिलं आहे. (फोटो - एआय जनरेटेड)  

...म्हणून मला कोणीच मुलगी द्यायला तयार नाही

“मी गरीब कुटुंबातून आहे. सामाजिक बंधनं आणि परिस्थितीमुळे कोणीच आपली मुलगी द्यायला तयार नाही. पण मला संसार हवा आहे, आपलेपणा हवा आहे. कृपया माझ्या विनंतीचा विचार करा,” असं पत्रात म्हटलं आहे.  

अनेकांच्या डोळ्यांत पाणी

या पत्राने अनेकांच्या डोळ्यांत पाणी आणलं. कारण ही फक्त एका तरुणाची हाक नाही,तर ग्रामीण भारतातील असंख्य अविवाहित तरुणांच्या अंत:करणातील वेदना आहे. (सर्व फोटो - प्रातिनिधिक, सौजन्य सोशल मीडियावरुन साभार)

