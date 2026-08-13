/रशियाकडून चंद्रचूड यांची नियुक्ती! पुतिन यांच्या देशाने भारताच्या माजी सरन्यायाधीशांवर नेमकी कोणती जबाबदारी सोपवली?

रशियाकडून भारताच्या माजी सरन्यायाधीशांसंदर्भात हा मोठा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून चंद्रचूड नेमकं काय काम करणार आहेत जाणून घ्या...
भारताच्या माजी सरन्यायाधीशांवर पुतीन यांच्या देशाने मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. नेमकं काय काम करणार चंद्रचूड जाणून घ्या सविस्तरपणे..
न्या. चंद्रचूड हे निवृत्त झाल्यानंतर जवळपास दोन वर्षांनी ही नियुक्ती झाली आहे.
चंद्रचूड यांची नियुक्ती करण्यात आलेलं हे प्रकरण ओश्चाडबँकेसंदर्भात आहे. ओश्चाडबँकेच्या युक्रेनमधील डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसान आणि झापोरिझिया या चार प्रांतातील मोठ्या मालमत्ता आणि बँकिंग व्यवहारांच्या नुकसानीशी संबंधित हा वाद आहे.
रशियाच्या लष्करी कारवायांनंतर आणि विशेषतः पूर्ण क्षमतेच्या आक्रमणानंतर दक्षिण व पूर्व युक्रेनमधील या प्रदेशांवरील ताब्यामुळे युक्रेनच्या या बँकेने गुंतवणूक करारांतर्गत दावा दाखल केला आहे.
बँकेच्या म्हणण्यानुसार, 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर पूर्ण क्षमतेने आक्रमण केल्यानंतर आपल्याला शेकडो दशलक्ष डॉलरचे नुकसान सहन करावे लागले.
या वादाचा विचार करणाऱ्या तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षपदी कोस्टारिकाच्या मध्यस्थ आणि माजी व्यापारमंत्री दयाला हिमेनेझ असतील. त्यांची निवड दोन्ही बाजूंनी करण्यात आली आहे.
चंद्रचूड हे रशियाच्या वतीने मध्यस्थ म्हणून काम पाहणार आहेत, तर युक्रेनच्या सरकारी मालकीच्या ओश्चाडबँकेने ग्रीक मध्यस्थ आणि नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूरचे प्राध्यापक स्टाव्रोस ब्रेकौलाकिस यांची निवड केली आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार)