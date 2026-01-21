English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  • फोटो
  AI फोटो नव्हे, प्रत्यक्षात पडलाय इतका बर्फ; हिमवादळ काय असतं ते दाखवून देतायत हे दातखिळी बसवणारे Photo

AI फोटो नव्हे, प्रत्यक्षात पडलाय इतका बर्फ; हिमवादळ काय असतं ते दाखवून देतायत हे दातखिळी बसवणारे Photo

Russia Kamchatka heavy snowfall : भीषण हिमवादळानं इमारती, वाहनंही बर्फाच्या ढिगाऱ्याखाली. शेकडो नागरिकांना घराबाहेर पडणंही अशक्य... इतका बर्फ हटवायचा कसा? पाहा कुठे झालीय इतक्या भीषण स्वरुपातील हिमवृष्टी...  

Sayali Patil | Jan 21, 2026, 08:36 AM IST
हिमवादळ

Russia Kamchatka heavy snowfall Petropavlovsk Kamchatsky 8 feet snowfall

Kamchatka Heavy snowfall : सहसा हिमवादळ हा शब्द ऐकल्या किंवा वाचल्यानंतर यामध्ये वादळाचा असणारा उल्लेख पाहचा त्याची तीव्रता लक्षात येते. मात्र, प्रत्यक्षात हे हिमवादळ कोणत्या स्वरुपातील असतं आणि ते धडकल्यास नेमकी काय स्थिती उदभवते याची प्रचिती नुकतीच संपूर्ण जगाला आली आहे. जिथं अख्खंच्या अख्खं शहरच बर्फाखाली दबल्याचं पाहायला मिळालं. 

रशिया

Russia Kamchatka heavy snowfall Petropavlovsk Kamchatsky 8 feet snowfall

रशियाच्या अतीव पूर्वेला असणाऱ्या कामचटका पेनिन्स्युला इथं 17 जानेवारी रोजी हे अतिप्रचंड हिमवादळ धडकलं ज्यातून हे शहर अद्यापही सावरु शकलेलं नाही. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार मागील 60 वर्षांमधील ही सर्वाधिक हिमवृष्टी असून, शहरातील बहुतांश भागांमध्ये बर्फाचे थरच्या थर जमल्याचं पाहायला मिळालं. ज्यामुळं काही इमारतींचे बाहेर येण्याचे मार्ग बंद झाल्यानं नागरिक आहेत तिथेच अडकले.   

संकट

Russia Kamchatka heavy snowfall Petropavlovsk Kamchatsky 8 feet snowfall

घराबाहेर पडण्यासाठी अनेक नागरिकांना खोदकाम करत जमलेल्य़ा बर्फाच्या ढिगाऱ्यातून वाट काढावी लागली. अनेकांची वाहनं या ढिगाऱ्याखाली अडकली. निसर्गानं हे रौद्र रुप धारण केलेलं असतानाच वादळ शांत झाल्यानंतर बर्फाच्या या ढिगाऱ्याकडे एक संकट म्हणून न पाहता नागरिकांनी यातूनही एक वाट काढवी.   

हिमवर्षाव

Russia Kamchatka heavy snowfall Petropavlovsk Kamchatsky 8 feet snowfall

कामचटका इथं डिसेंबर 2025 मध्ये झालेल्या हिमवर्षावाच्या तुलनेत तीनपट अधिक हिमवर्षाव जानेवारीत झाल्यामुळं हिमवादळाची कधीही न पाहिलेली भीषणता नागरिकांनी अनुभवली. काहींनी या बर्फाच्या ढिगाळ्यावर चक्क घसरगुंडीचाही आनंद घेतला. 

रस्ते बर्फामुळं बंद

Russia Kamchatka heavy snowfall Petropavlovsk Kamchatsky 8 feet snowfall

शहरातील अनेक रस्ते बर्फामुळं बंद असताना आणि बाजारहाट किंवा तत्सम गोष्टींसाठी कोणताही वाव नसताना नागरिकांनी आपलाच विरंगुळा म्हणून या बर्फाच्छादित भागातही आनंदाच्या वेगळ्या वाटा निवडल्या आहेत. 

ही सर्वात मोठी हिमवृष्टी

Russia Kamchatka heavy snowfall Petropavlovsk Kamchatsky 8 feet snowfall

प्राथमिक माहितीनुसार 70 च्या दशकानंतर झालेली ही सर्वात मोठी हिमवृष्टी असून, यामध्ये काही दुर्घटनांची नोंदही करण्यात आली आहे. जिथं दोन नागरिकांचा मृत्यू छतावरिल बर्फ पडून झाला आहे. ही परिस्थिती भीषण असून प्रशासनानं आणिबाणीसुद्धा घोषित केली आहे.   

हवामानाची एकंदर स्थिती

Russia Kamchatka heavy snowfall Petropavlovsk Kamchatsky 8 feet snowfall

कामचटका आणि नजीकच्या भागातील शाळा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, हवाई प्रवास ठप्प झाला असून, यातून सावरण्यासाठी आणखी काही दिवस जाणार असल्याचच स्पष्ट होत आहे. कामचटका हे ठिकाण पॅसिफिक महासागर आणि ओखोत्साक समुद्रादरम्यान असून, येथील भौगोलिक स्थिती आणि हवामानाची एकंदर स्थिती पाहता बर्फवृष्टीसाठी इथं अतिशय पूरक वातावरण आहे.   

चक्रीवादळ

Russia Kamchatka heavy snowfall Petropavlovsk Kamchatsky 8 feet snowfall

इथं येणाऱ्या चक्रीवादळामुळं हवामानातील दमटपणा वाढतो आणि थंड वाऱ्यांशी एकरुप होऊन इथं हिमवर्षाव होतो. कामचटका येथील पर्वत आणि ज्वालामुखी यांमुळं दमट हवा पर्वतांशी आदळून उंचावर जाते आणि थंड वाऱ्यांमुळं या दमटपणाचं बर्फात रुपांतर होतं. 

