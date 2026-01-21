AI फोटो नव्हे, प्रत्यक्षात पडलाय इतका बर्फ; हिमवादळ काय असतं ते दाखवून देतायत हे दातखिळी बसवणारे Photo
Russia Kamchatka heavy snowfall : भीषण हिमवादळानं इमारती, वाहनंही बर्फाच्या ढिगाऱ्याखाली. शेकडो नागरिकांना घराबाहेर पडणंही अशक्य... इतका बर्फ हटवायचा कसा? पाहा कुठे झालीय इतक्या भीषण स्वरुपातील हिमवृष्टी...
Sayali Patil | Jan 21, 2026, 08:36 AM IST
हिमवादळ
Kamchatka Heavy snowfall : सहसा हिमवादळ हा शब्द ऐकल्या किंवा वाचल्यानंतर यामध्ये वादळाचा असणारा उल्लेख पाहचा त्याची तीव्रता लक्षात येते. मात्र, प्रत्यक्षात हे हिमवादळ कोणत्या स्वरुपातील असतं आणि ते धडकल्यास नेमकी काय स्थिती उदभवते याची प्रचिती नुकतीच संपूर्ण जगाला आली आहे. जिथं अख्खंच्या अख्खं शहरच बर्फाखाली दबल्याचं पाहायला मिळालं.
रशिया
रशियाच्या अतीव पूर्वेला असणाऱ्या कामचटका पेनिन्स्युला इथं 17 जानेवारी रोजी हे अतिप्रचंड हिमवादळ धडकलं ज्यातून हे शहर अद्यापही सावरु शकलेलं नाही. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार मागील 60 वर्षांमधील ही सर्वाधिक हिमवृष्टी असून, शहरातील बहुतांश भागांमध्ये बर्फाचे थरच्या थर जमल्याचं पाहायला मिळालं. ज्यामुळं काही इमारतींचे बाहेर येण्याचे मार्ग बंद झाल्यानं नागरिक आहेत तिथेच अडकले.
संकट
हिमवर्षाव
रस्ते बर्फामुळं बंद
ही सर्वात मोठी हिमवृष्टी
