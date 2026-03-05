English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • असं नशीब नकोच! 13 वर्षात 12 आयसीसी स्पर्धा खेळाला...पण प्रत्येक वेळी जेतेपद जिंकण्याचे स्वप्न अपूर्ण

असं नशीब नकोच! 13 वर्षात 12 आयसीसी स्पर्धा खेळाला...पण प्रत्येक वेळी जेतेपद जिंकण्याचे स्वप्न अपूर्ण

 12 ICC tournaments in 13 years but never became a champion: या फलंदाजाने त्याच्या 13 वर्षांच्या कारकिर्दीत 12 आयसीसी स्पर्धा खेळल्या आहेत, परंतु प्रत्येक वेळी तो रिकाम्या हाताने परतला आहे. यापैकी 2024 चा टी20  विश्वचषक अंतिम सामन्यात तो विजेतेपद जिंकण्याच्या सर्वात जवळ जाऊन मुकला...   

Tejashree Gaikwad | Mar 05, 2026, 12:12 PM IST
SA vs NZ Unlucky cricketer David Miller: क्रिकेट हा असा खेळ आहे ज्यात कौशल्याबरोबरच नशिबाचाही मोठा वाटा असतो. काही खेळाडू प्रतिभावान असूनही मोठ्या स्पर्धेत ट्रॉफी जिंकण्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकत नाहीत. दक्षिण आफ्रिकेचा धडाकेबाज फलंदाज डेविड मिलर याची कहाणी याच प्रकारची आहे. गेल्या 13 वर्षांत त्याने तब्बल 12 आयसीसी स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला, मात्र प्रत्येक वेळी ट्रॉफी हातातून निसटली. क्रिकेटविश्वात ‘किलर मिलर’ म्हणून ओळखला जाणारा हा डावखुरा फलंदाज मैदानात उतरल्यानंतर गोलंदाजांना घाम फोडतो. पण आयसीसी स्पर्धांमध्ये विजेतेपद जिंकण्याच्या बाबतीत मात्र नशिबाने त्याची साथ दिलेली नाही.  

टी20 विश्वचषक 2026 मध्येही मिलरचे स्वप्न अधुरेच राहिले. उपांत्य फेरीत न्यूझीलंडकडून दक्षिण आफ्रिकेला पराभव स्वीकारावा लागला. या पराभवामुळे दक्षिण आफ्रिकेवर असलेला ‘चोकर’ हा शिक्का पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला. त्याचबरोबर 2013 पासून सुरू झालेली मिलरची ट्रॉफीची प्रतीक्षा अजून वाढली.

डेविड मिलरने 2010 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. मात्र त्याला आयसीसी स्पर्धेत पहिली संधी 2013 च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीत मिळाली. त्यानंतर 2026 च्या टी20 विश्वचषकापर्यंत तो एकूण 12 आयसीसी स्पर्धांचा भाग राहिला आहे.

या सर्व स्पर्धांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा संघ कागदोपत्री मजबूत मानला गेला, पण निर्णायक सामन्यांमध्ये संघ अपयशी ठरला. मिलरने अनेक वेळा महत्त्वपूर्ण खेळी करत संघाला विजयाच्या उंबरठ्यावर नेले, पण ‘करो या मरो’च्या क्षणी संघ कोसळला.

2024 च्या टी20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात भारताविरुद्ध झालेला थरारक पराभव असो किंवा यावेळी न्यूझीलंडविरुद्ध उपांत्य फेरीतील हार — या प्रत्येक निराशाजनक क्षणाचा मिलर साक्षीदार राहिला आहे.

36 वर्षांच्या उंबरठ्यावर असलेल्या डेविड मिलरसाठी हा टी20 विश्वचषक कदाचित शेवटचा ठरू शकतो, असे मानले जात होते. या स्पर्धेत त्याने चांगली कामगिरी केली. सात सामन्यांत 58 च्या सरासरीने आणि 155.35 च्या स्ट्राइक रेटने त्याने 174 धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेने सलग सात सामने जिंकून उपांत्य फेरी गाठली होती, मात्र न्यूझीलंडचा अडथळा पार करता आला नाही.

डावखुरा फलंदाज डेविड मिलरने दक्षिण आफ्रिकेसाठी 178 एकदिवसीय सामन्यांत 4611 धावा केल्या आहेत. यात 7 शतके आणि 24 अर्धशतकांचा समावेश आहे. टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्याने 140 सामन्यांत 2804 धावा केल्या असून त्यात 2 शतके आणि 9 अर्धशतके आहेत. विशेष म्हणजे, त्याला कसोटी क्रिकेटमध्ये खेळण्याची संधी मिळालेली नाही.

आता मिलरच्या कारकिर्दीचा उत्तरार्ध सुरू झाला आहे. त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की, इतकी वर्षे क्रिकेटला दिल्यानंतरही त्याला आयसीसी ट्रॉफी जिंकण्याचा मान मिळेल का? की त्याचे नाव अशा महान खेळाडूंच्या यादीत जाईल, ज्यांनी क्रिकेटला खूप काही दिले पण आयसीसी ट्रॉफी मात्र त्यांच्या नशिबात नव्हती.  

