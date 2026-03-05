असं नशीब नकोच! 13 वर्षात 12 आयसीसी स्पर्धा खेळाला...पण प्रत्येक वेळी जेतेपद जिंकण्याचे स्वप्न अपूर्ण
12 ICC tournaments in 13 years but never became a champion: या फलंदाजाने त्याच्या 13 वर्षांच्या कारकिर्दीत 12 आयसीसी स्पर्धा खेळल्या आहेत, परंतु प्रत्येक वेळी तो रिकाम्या हाताने परतला आहे. यापैकी 2024 चा टी20 विश्वचषक अंतिम सामन्यात तो विजेतेपद जिंकण्याच्या सर्वात जवळ जाऊन मुकला...
Tejashree Gaikwad | Mar 05, 2026, 12:12 PM IST
1/8
SA vs NZ Unlucky cricketer David Miller
SA vs NZ Unlucky cricketer David Miller: क्रिकेट हा असा खेळ आहे ज्यात कौशल्याबरोबरच नशिबाचाही मोठा वाटा असतो. काही खेळाडू प्रतिभावान असूनही मोठ्या स्पर्धेत ट्रॉफी जिंकण्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकत नाहीत. दक्षिण आफ्रिकेचा धडाकेबाज फलंदाज डेविड मिलर याची कहाणी याच प्रकारची आहे. गेल्या 13 वर्षांत त्याने तब्बल 12 आयसीसी स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला, मात्र प्रत्येक वेळी ट्रॉफी हातातून निसटली. क्रिकेटविश्वात ‘किलर मिलर’ म्हणून ओळखला जाणारा हा डावखुरा फलंदाज मैदानात उतरल्यानंतर गोलंदाजांना घाम फोडतो. पण आयसीसी स्पर्धांमध्ये विजेतेपद जिंकण्याच्या बाबतीत मात्र नशिबाने त्याची साथ दिलेली नाही.
2/8
टी20 विश्वचषक 2026 मध्ये पुन्हा निराशा
3/8
13 वर्षांचा प्रवास आणि 12 अपूर्ण स्वप्ने
4/8
5/8
6/8
या विश्वचषकात मिलरची कामगिरी
36 वर्षांच्या उंबरठ्यावर असलेल्या डेविड मिलरसाठी हा टी20 विश्वचषक कदाचित शेवटचा ठरू शकतो, असे मानले जात होते. या स्पर्धेत त्याने चांगली कामगिरी केली. सात सामन्यांत 58 च्या सरासरीने आणि 155.35 च्या स्ट्राइक रेटने त्याने 174 धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेने सलग सात सामने जिंकून उपांत्य फेरी गाठली होती, मात्र न्यूझीलंडचा अडथळा पार करता आला नाही.
7/8