Marathi News
'वृक्षमाता' थिमक्का यांचं वयाच्या 114 व्या वर्षी निधन

सालुमरदा थिमक्का यांनी दक्षिण बेंगळूरचा भाग असलेल्या रामनगर जिल्ह्यातील हुलिकक आणि कुडूर येथे 4.5 किमी लांब रांगेत 385 वटवृक्षांची लागवड केली. यानंतर त्यांना 'सालुमरदा' या नावाने ओळखले जाऊ लागले. ज्याचा अर्थ 'झाडांची रागं' असा होतो. आज बेंगळूर मधील रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. 

Nov 14, 2025, 06:57 PM IST
1/9

'वृक्षमाता' थिमक्का यांचं वयाच्या 114 व्या वर्षी निधन

Saalumarada Thimmakka passes away at the age of 114

2/9

'वृक्षमाता' थिमक्का यांचं वयाच्या 114 व्या वर्षी निधन

Saalumarada Thimmakka passes away at the age of 114

पद्मश्री पर्यावरणवादी सालुमरदा थिमक्का यांचं वयाच्या 114 व्या वर्षी निधन झालं आहे.

3/9

'वृक्षमाता' थिमक्का यांचं वयाच्या 114 व्या वर्षी निधन

Saalumarada Thimmakka passes away at the age of 114

आजकालच्या जगात सगळीकडे जंगलं नष्ट करुन सिमेंटचे टॉवर्स उभारले जात असताना, थिमक्का खऱ्या अर्थाने निसर्ग जपत होत्या.

4/9

'वृक्षमाता' थिमक्का यांचं वयाच्या 114 व्या वर्षी निधन

Saalumarada Thimmakka passes away at the age of 114

सालुमरदा थिमक्का यांनी दक्षिण बेंगळूरचा भाग असलेल्या रामनगर जिल्ह्यातील हुलिकक आणि कुडूर येथे तब्बल 4.5 किमीपर्यंत लांब रांगेत 385 वटवृक्षांची लागवड केली.

5/9

'वृक्षमाता' थिमक्का यांचं वयाच्या 114 व्या वर्षी निधन

Saalumarada Thimmakka passes away at the age of 114

यानंतरच त्यांना 'सालुमरदा' या नावाने ओळखले जाऊ लागले. ज्याचा अर्थ 'झाडांची रागं' असा होतो.

6/9

'वृक्षमाता' थिमक्का यांचं वयाच्या 114 व्या वर्षी निधन

Saalumarada Thimmakka passes away at the age of 114

थिमक्का यांनी वैयक्तिक पोकळी भरून काढण्यासाठी रोपे लावण्यास सुरूवात केली. त्यांचे काम तळागळातील पर्यावरण,संवर्धनात एक उदाहरण बनले आहे.  

7/9

'वृक्षमाता' थिमक्का यांचं वयाच्या 114 व्या वर्षी निधन

Saalumarada Thimmakka passes away at the age of 114

गेल्या काही वर्षांत थिमक्का यांना 12 प्रमुख सन्मान प्राप्त झाले आहेत.  

8/9

'वृक्षमाता' थिमक्का यांचं वयाच्या 114 व्या वर्षी निधन

Saalumarada Thimmakka passes away at the age of 114

त्यांना मिळालेल्या पुरस्कारांमध्ये  पद्मश्री (2019), हंपी विद्यापीठाचा नादोजा पुरस्कार (2010), राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार (1995) आणि इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार (1997) यांचा समावेश आहे.  

9/9

'वृक्षमाता' थिमक्का यांचं वयाच्या 114 व्या वर्षी निधन

Saalumarada Thimmakka passes away at the age of 114

थिमक्का गेल्या काही काळापासून आजारी होत्या. बंगळूरमधील रुग्णालयात उपचार सुरू असताना त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला

