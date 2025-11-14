'वृक्षमाता' थिमक्का यांचं वयाच्या 114 व्या वर्षी निधन
सालुमरदा थिमक्का यांनी दक्षिण बेंगळूरचा भाग असलेल्या रामनगर जिल्ह्यातील हुलिकक आणि कुडूर येथे 4.5 किमी लांब रांगेत 385 वटवृक्षांची लागवड केली. यानंतर त्यांना 'सालुमरदा' या नावाने ओळखले जाऊ लागले. ज्याचा अर्थ 'झाडांची रागं' असा होतो. आज बेंगळूर मधील रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
