/उपवासाला साबुदाणे खावेत की नाही? आरोग्यावर कसा होतो परिणाम?

Sabudana Is Good Or Bad During Fasting : 23 जुलै रोजी आषाढी एकादशी साजरी केली जाणार असून यादिवशी अनेकजण उपवास करतात. धार्मिक भावनेतून आषाढी एकादशीच्या उपवासाला विशेष महत्व असते. अनेकजण उपवासाला साबुदाण्याची खिचडी खाण्यास प्राधान्य देतात. पण साबुदाणा हा उपवासासाठी चांगला आहे की नाही याबाबत जाणून घेऊयात.
उपवास, व्रत याला हिंदू धर्मात विशेष महत्व असते त्यामुळे याची पालना पवित्र मानली जाते. उपवासाचे पदार्थ म्हटले की डोळ्यासमोर सर्वात आधी येतो तो म्हणजे साबुदाणा. साबुदाणा हा उपवासात एक प्रमुख पदार्थ असून त्यापासून साबुदाणा खिचडी, वडे, खीर असे अनेक पदार्थ बनवले जातात.
साबुदाणा हा तसा मानवनिर्मित असल्याने अनेकजण परंपरावादी लोकं तो उपवासात खाणं टाळतात. शास्त्रीयदृष्ट्या पाहिलं तर साबुदाणा हा कार्बोहायड्रेट्स'चा मोठा स्रोत आहे. उपवास असताना शरीराला ऊर्जा मिळावी म्हणून तो खाल्ला जातो, मात्र त्यात फायबर आणि इतर पोषकतत्व नसतात.
साबुदाणा हा तसा मानवनिर्मित असल्याने अनेकजण परंपरावादी लोकं तो उपवासात खाणं टाळतात. शास्त्रीयदृष्ट्या पाहिलं तर साबुदाणा हा कार्बोहायड्रेट्स'चा मोठा स्रोत आहे. उपवास असताना शरीराला ऊर्जा मिळावी म्हणून तो खाल्ला जातो, मात्र त्यात फायबर आणि इतर पोषकतत्व नसतात.
साबुदाणा हा तसा मानवनिर्मित असल्याने अनेकजण परंपरावादी लोकं तो उपवासात खाणं टाळतात. शास्त्रीयदृष्ट्या पाहिलं तर साबुदाणा हा कार्बोहायड्रेट्स'चा मोठा स्रोत आहे. उपवास असताना शरीराला ऊर्जा मिळावी म्हणून तो खाल्ला जातो, मात्र त्यात फायबर आणि इतर पोषकतत्व नसतात.
साबुदाणा हा खरंतर पचायला जड असतो तसेच तो खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढू शकते. उपवास हा पचनसंस्थेतला विश्रांती मिळावी यासाठी केला जातो. मात्र अशातच तळलेले वडे आणि साबुदाणा खिचडी खाल्ल्याने पचनसंस्थेवर ताण येतो.
साबुदाणा ऐवजी उपवासात नैसर्गिक पदार्थांचा विचार करावा. भगर हे नैसर्गिक धान्य असून ते पचायला हलकं असतं. राजगिरा हा प्रथिनांनी समृद्ध आहे. त्यामुळे फळे, दूध, राजगिरा इत्यादीचे सेवन चांगले कमनले जाते.
(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)