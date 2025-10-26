English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

...म्हणून डायलिसिसवर असतानाही सतीशने घेतली किडनी ट्रान्सप्लांटची रिस्क; पिळगावकरांचा खुलासा

Sachin Pilgaonkar On Satish Shah Death: आम्ही चार जोडपी महिन्यातून दोन ते तीन वेळा भेटायचो असं सचिन यांनी सतीश शाह यांच्यासंदर्भातील आठवणी जागवताना म्हटलं. तसेच जीव धोक्यात टाकून सतीश यांनी किडनी ट्रान्सप्लांटचा निर्णय काय घेतला हे ही सांगितलं. ते काय म्हणाले जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Oct 26, 2025, 11:45 AM IST
twitter
1/11

हादरवून टाकणारा खुलासा

satishshah

जीवाला धोका असल्याची कल्पना असतानाही सतीश शाह यांनी किडनी ट्रान्सप्लांटचा धोका का पत्कारला यासंदर्भातील हादरवून टाकणारा खुलासा त्यांचे जवळचे मित्र आणि ज्येष्ठ अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनी केला आहे. पिळगावकर नेमकं काय म्हणालेत ते पाहूयात...

twitter
2/11

सतीश शाह यांचं 74 व्या वर्षी निधन

satishshah

अभिनेते सतीश शाह यांचं शनिवारी वयाच्या 74 व्या वर्षी निधन झालं. घरी अचानक त्यांची प्रकृती बिघडली आणि त्यांची शुद्ध हरपली. त्यानंतर त्यांना हिंदुजा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जिथे किडनीशी संबंधित आजारांमुळे त्यांचे निधन झाले.

twitter
3/11

लोकप्रिय चित्रपटांमध्ये काम

satishshah

चार दशकांहून अधिक काळच्या कारकि‍र्दीत सतीश शाह यांनी 'जाने भी फो यारो', 'कभी हान कभी ना', 'मैं हूं ना', 'कल हो ना हो' आणि 'ओम शांती ओम' यासारख्या लोकप्रिय चित्रपटांमध्ये काम केले. 'साराभाई व्हेर्सेस साराभाई' या मालिकेत सतीश यांनी साकारलेलं इंद्रवधन साराभाई हे पात्रही अगदी घरोघरी पोहोचलं.  

twitter
4/11

सतीश यांनी अनेक नाटकांमध्येही केलं काम

satishshah

खरं तर सतीश यांनी कारकीर्द केवळ हिंदी चित्रपटांपुरती मर्यादित नव्हती. त्यांनी अनेक नाटकांमध्ये काम केले. 'देख भाई देख' आणि 'साराभाई व्हेर्सेस साराभाई' यासारख्या मालिकांमधून ते घरोघरी पोहोचले. सतीश शाह यांनी काही मराठी चित्रपटांमध्ये देखील काम केले. त्यांच्या पहिल्या मराठी चित्रपटाच्या वेळेस सेटवर त्यांची सचिन पिळगावकरांशी भेट झाली.   

twitter
5/11

दीर्घ मैत्रीची सुरुवात

satishshah

पिळगावकर यांनी 'गंमत जंमत' नावाचा चित्रपट दिग्दर्शित केला. इथूनच सचिन आणि सतीश यांच्या दीर्घ मैत्रीची सुरुवात झाली. 'न्यूज 18' शी बोलताना, सचिन पिळगावकर यांनी गेल्या काही महिन्यांत सतीश शाह यांच्या आयुष्यातील काही हृदयद्रावक तपशील सांगितला. स्वत:चा जीव धोक्यात घालून किडनी ट्रान्सप्लांटचा निर्णय सतीश यांनी का घेतला हे ही सचिन यांनी सांगितलं.  

twitter
6/11

आम्ही पुन्हा कधीच एकत्र काम केले नाही

satishshah

'गंमत जंमत' हा सतीश शाहा यांनी अभिनय केलेला पहिला मराठी चित्रपट होता. "आम्हाला एकत्र येण्यासाठी एक कारण हवे होते आणि 1987 चा हा चित्रपट अगदी तसाच होता. त्यानंतर आम्ही पुन्हा कधीच एकत्र काम केले नाही. पण त्या चित्रपटाच्या सेटवर आम्ही खूप चांगले मित्र झालो. सतीश, त्याची पत्नी मधु, सुप्रिया आणि मी खूप जिवलग मित्र झालो," असं सचिन यांनी सांगितलं.  

twitter
7/11

आम्ही चार जोडपी...

satishshah

"लवकरच, मी-सुप्रिया, सतीश-मधु, अशोक सराफ-त्याची पत्नी आणि लक्ष्मीकांत बेर्डे-त्याची पत्नी असा एक छान ग्रुप तयार झाला. ही चार जोडपी महिन्यातून किमान दोन-तीनदा एकत्र यायची. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, सतीश आणि मी 'गंमत जंमत' नंतर कधीही काम केले नाही पण यामुळे आमच्या मैत्रीत काही फरक पडला नाही," असं सचिन म्हणाले. 

twitter
8/11

र्ट्यांसाठी आवर्जून हजर

satishshah

"सतीश आणि मधू नेहमीच आमच्या प्रिय आणि प्रेमळ व्यक्तींपैकी राहिले. आम्ही त्यांना आमच्या सर्व चित्रपटांच्या प्रीमियरसाठी आमंत्रित करायचो. ते स्क्रीनिंगसाठी, पार्ट्यांसाठी आवर्जून हजर असायचे. ते आमच्या पाहुण्यांच्या आणि आमंत्रितांच्या यादीत नेहमीच असायचे. त्यांच्याशिवाय आम्ही कधीही कोणताही आनंद साजरा केला नाही. आता, मला आश्चर्य वाटते की आता त्याच्याशिवाय आपण कार्यक्रम कसे साजरे करणार," अशा शब्दांमध्ये सचिन यांनी खंत व्यक्त केली. 

twitter
9/11

...म्हणून जीव धोक्यात टाकून सर्जरी केली

satishshah

"दुर्दैवाने, मधुचीही तब्येत ठीक नाही. तिला अल्झायमर झाला आहे. या वर्षीच सतीशने किडनी ट्रान्सप्लांट केलं. त्याला मधुची काळजी घेण्यासाठी अधिक जगायचं होतं. तो डायलिसिसवर होता. त्याआधी त्याची बायपास सर्जरी झाली, जी यशस्वी झाली होती. पत्नीची काळजी घेता यावी म्हणून तो प्रयत्न करत होता," असं सचिन म्हणाले. "सुप्रिया तीन दिवसांपूर्वीच सतीश आणि मधुला भेटायला गेली होती. मी शूटिंग करत असल्याने मी जाऊ शकलो नाही. त्याने स्वत: वाद्य वाजवले आणि सुप्रिया आणि मधु त्यावर नाचलेही. मधुला आठवले की ती कशी नाचायची," असं सचिन यांनी सांगितलं.

twitter
10/11

मेसेजवरुन बोलायचो

satishshah

"सतीश आणि मी मेसेजेसची देवाणघेवाण करत राहायचो. खरं तर, मला आज दुपारी 12.56 वाजता त्याचा मेसेज आला, याचा अर्थ असा की तो त्यावेळीही पूर्णपणे ठीक होता. मी धक्क्यात आहे असं म्हणणं फार सौम्य ठरेल. इंडस्ट्रीचं नुकसान झालेच पण माझ्यासाठी हे खूप मोठे वैयक्तिक नुकसान आहे," असं सचिन म्हणाले.   

twitter
11/11

कोणती गोष्ट तुमची वाट पाहत आहे हे...

satishshah

"तुम्हाला खरोखर माहित नसतं की कोणती गोष्ट तुमची वाट पाहत आहे. तुम्ही काहीही अंदाज लावू शकत नाही. आनंदी राहणे आणि तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांना आनंदी ठेवणे हाच विचार कायम असावा, जो त्याने केला. तुमची वेळ कधी येईल हे तुम्हाला माहीत नाही," असं मृत्यूबद्दल बोलताना सचिन म्हणाले.

twitter
पुढील
अल्बम

शुद्ध हरपली, तो कॉल, रुग्णवाहिका अन्...; हिंदुजा हॉस्पिटलने सांगितलं सतीश शाहांच्या मृत्यूचं खरं कारण

पुढील अल्बम

Kurnool Bus Accident : मोबाईल, बॅटरी आणि बूम... बसने कसा घेतला पेट? फॉरेन्सिक तपासात धक्कादायक माहिती समोर

Kurnool Bus Accident : मोबाईल, बॅटरी आणि बूम... बसने कसा घेतला पेट? फॉरेन्सिक तपासात धक्कादायक माहिती समोर

Kurnool Bus Accident : मोबाईल, बॅटरी आणि बूम... बसने कसा घेतला पेट? फॉरेन्सिक तपासात धक्कादायक माहिती समोर 12
शुद्ध हरपली, तो कॉल, रुग्णवाहिका अन्...; हिंदुजा हॉस्पिटलने सांगितलं सतीश शाहांच्या मृत्यूचं खरं कारण

शुद्ध हरपली, तो कॉल, रुग्णवाहिका अन्...; हिंदुजा हॉस्पिटलने सांगितलं सतीश शाहांच्या मृत्यूचं खरं कारण

शुद्ध हरपली, तो कॉल, रुग्णवाहिका अन्...; हिंदुजा हॉस्पिटलने सांगितलं सतीश शाहांच्या मृत्यूचं खरं कारण 8
प्रेग्नेंसीमध्ये समुद्रकिनारी बिकिनीमध्ये दिसली टीव्हीची पार्वती, दाखवला बेबी बंप, हटके पोजने वेधलं लक्ष

प्रेग्नेंसीमध्ये समुद्रकिनारी बिकिनीमध्ये दिसली टीव्हीची पार्वती, दाखवला बेबी बंप, हटके पोजने वेधलं लक्ष

प्रेग्नेंसीमध्ये समुद्रकिनारी बिकिनीमध्ये दिसली टीव्हीची पार्वती, दाखवला बेबी बंप, हटके पोजने वेधलं लक्ष 8
₹9,66,06,40,00,000 स्वाहा! आठवड्याच्या शेवटीच्या दिवशी Elon Musk संकटात; आता किती आहे संपत्ती?

₹9,66,06,40,00,000 स्वाहा! आठवड्याच्या शेवटीच्या दिवशी Elon Musk संकटात; आता किती आहे संपत्ती?

₹9,66,06,40,00,000 स्वाहा! आठवड्याच्या शेवटीच्या दिवशी Elon Musk संकटात; आता किती आहे संपत्ती? 8