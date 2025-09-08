मासिक पाळीसंदर्भातील गंभीर समस्येवर सारा तेंडुलकरने केली मात; म्हणाली, 'तरुणींनी अशा...'
Sara Tendulkar Health Issues: सचिन तेंडुलकरच्या मुलीने तिला असलेल्या आरोग्यविषय समस्येबद्दल उघडपणे भाष्य केलं आहे. तिने या समस्येबद्दल बोलताना नेमकं काय आणि कसं घडलं, यासंदर्भात तिने कोणते उपचार घेतले याबद्दलची माहिती दिली. सारा काय म्हणाली जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Sep 08, 2025, 02:32 PM IST
आरोग्यासंदर्भात मोठा खुलासा
अनुभव शेअर केला
पीसीओएसमध्ये होतं काय?
संघर्ष शालेय वयापासूनच सुरू
आईचा सल्ला कामी आला
सुरुवातीला साराने अनेक उपचार पद्धती वापरुन पाहिल्या. व्यवसायाने स्वत: डॉक्टर असलेली साराची आई अंजली तेंडुलकरने तिला योग्य मार्गदर्शन केलं. आईच्या मदतीने योग्य वैद्यकीय तज्ञांकडे मार्गदर्शन घेतल्याने आपली समस्या दूर झाल्याचं सारा सांगते. जलद परिणाम करणाऱ्या उपायांवर अवलंबून राहण्याऐवजी मी सारं लक्ष माझ्या पोषणाकडे, पॉवर ट्रेनिंगकडे आणि सातत्यपूर्ण जीवनशैलीमध्ये बदल घडवण्याकडे वळवलं, असं साराने 'एनडीटीव्ही'ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.
संयम आणि मजबूत आधार
दिवसाची सुरुवात कशी करते सारा?
शारीरिक हालचालींसोबतच...
मानसिक आरोग्यातही सुधारणा
27 वर्षीय साराचं असं म्हणणं आहे की, तरुणींनी अशा समस्यांबद्दल पीसीओएसबद्दल उघडपणे बोलणे गरजेचं आहे. वैद्यकीय मदत घेणे आणि या आजारासंदर्भातील स्थितीबद्दल लाज वाटता कामा नये, असं सारा सांगते. आरोग्याला प्राधान्य देऊन आणि दीर्घकालीन जीवनशैलीतील बदलांवर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं असल्याचं सारा सांगते. असं केल्याने आपलं केवळ हार्मोनल बॅलेन्स सुधारलं असं नाही तर एकूण शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यातही सुधारणा झाली.
