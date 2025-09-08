English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मासिक पाळीसंदर्भातील गंभीर समस्येवर सारा तेंडुलकरने केली मात; म्हणाली, 'तरुणींनी अशा...'

Sara Tendulkar Health Issues: सचिन तेंडुलकरच्या मुलीने तिला असलेल्या आरोग्यविषय समस्येबद्दल उघडपणे भाष्य केलं आहे. तिने या समस्येबद्दल बोलताना नेमकं काय आणि कसं घडलं, यासंदर्भात तिने कोणते उपचार घेतले याबद्दलची माहिती दिली. सारा काय म्हणाली जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Sep 08, 2025, 02:32 PM IST
आरोग्यासंदर्भात मोठा खुलासा

क्रिकेटचा देव अशी ओळख असलेला माजी क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरची मुलगी सारा तेंडुलकर नेहमीच चर्चेत असते. कधी फॅशनमुळे, कधी इन्स्टाग्राम पोस्टमुळे सारा तेंडुलकर चर्चेत असते. नुकताच साराने तिच्या आरोग्यासंदर्भात एक मोठा खुलासा केला.  

अनुभव शेअर केला

अलिकडेच साराने पॉलीसिस्टिक ओव्हेरियन सिंड्रोम (पीसीओएस) या हार्मोनल आजाराचा आपल्याला त्रास होता असं सांगितलं. या समस्येविरुद्ध आपण कसा लढा दिला याबद्दलचा वैयक्तिक अनुभव तिने शेअर केला आहे. सामान्यपणे पीसीओएसची समस्या प्रजननाच्या वयातील महिलांना प्रभावित करतो.   

पीसीओएसमध्ये होतं काय?

सारा ज्या पीसीओएस समस्येबद्दल बोलली त्या पीसीओएसमुळे मासिक पाळी अनियमित होणे, मुरुमे, वजनात चढ-उतार आणि काही प्रकरणांमध्ये अंडाशयामध्ये खडे तयार होतात.  

संघर्ष शालेय वयापासूनच सुरू

पीसीओएसविरोधातील माझा वैयक्तिक संघर्ष शालेय वयापासूनच सुरू झाला. चेहऱ्यावर मुरुमे पहिल्यांदा दिसू लागल्यानंतर आपल्याला ही समस्या असल्याचं जाणवल्याचं सारा म्हणाली. या समस्येनं साराच्या आत्मविश्वासावर इतका परिणाम केला की ती मेकअपशिवाय बाहेर पडणे टाळू लागली.  

आईचा सल्ला कामी आला

सुरुवातीला साराने अनेक उपचार पद्धती वापरुन पाहिल्या. व्यवसायाने स्वत: डॉक्टर असलेली साराची आई अंजली तेंडुलकरने तिला योग्य मार्गदर्शन केलं. आईच्या मदतीने योग्य वैद्यकीय तज्ञांकडे मार्गदर्शन घेतल्याने आपली समस्या दूर झाल्याचं सारा सांगते. जलद परिणाम करणाऱ्या उपायांवर अवलंबून राहण्याऐवजी मी सारं लक्ष माझ्या पोषणाकडे, पॉवर ट्रेनिंगकडे आणि सातत्यपूर्ण जीवनशैलीमध्ये बदल घडवण्याकडे वळवलं, असं साराने 'एनडीटीव्ही'ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.  

संयम आणि मजबूत आधार

साराने अशा समस्यांवर मात मिळवण्यासाठी संयम आणि मजबूत आधार असणे महत्त्वाचे असल्याचं सारा सांगते. साराने आता या सर्व लक्षणांवर नियंत्रण मिळवलं असून आता तिला ही समस्या जाणवत नाही.  

दिवसाची सुरुवात कशी करते सारा?

पीसीओएस मॅनेज करण्यासाठी सातत्य महत्त्वाचे आहे असे साराचे मत आहे. तिच्या इंस्टाग्रामवर, ती अनेकदा तिच्या दैनंदिन दिनचर्येची झलक फॉलोअर्ससोबत शेअर करत असते. सामान्यतः सारा सकाळी पाणी, मूठभर काजू, माचा चहा आणि ब्लॅक टी घेऊन आपल्या दिवसाची सुरुवात करते. ती रोज सकाळी व्यायाम करते.   

शारीरिक हालचालींसोबतच...

रोज सकाळी आपल्या शरीराची ठराविक हलचाल होईल, आपली शारीरिक कसरत होईल असा प्रयत्न सारा करते. व्यायाम असो किंवा 15 मिनिटं चालणं असो शारीरिक हालचालींसोबतच ती टेन्शन मॅनेजमेंटचीही काळजी घेते.  

मानसिक आरोग्यातही सुधारणा

27 वर्षीय साराचं असं म्हणणं आहे की, तरुणींनी अशा समस्यांबद्दल पीसीओएसबद्दल उघडपणे बोलणे गरजेचं आहे. वैद्यकीय मदत घेणे आणि या आजारासंदर्भातील स्थितीबद्दल लाज वाटता कामा नये, असं सारा सांगते. आरोग्याला प्राधान्य देऊन आणि दीर्घकालीन जीवनशैलीतील बदलांवर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं असल्याचं सारा सांगते. असं केल्याने आपलं  केवळ हार्मोनल बॅलेन्स सुधारलं असं नाही तर एकूण शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यातही सुधारणा झाली.  

पाचपैकी एका भारतीय महिलेला समस्या

आरोग्य तज्ञांच्या मते, साराप्रमाणे पीसीओएसची समस्या प्रजननाच्या वयात असलेल्या पाचपैकी एका भारतीय महिलेला असते. म्हणूनच याबद्दल जागरूकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. वैद्यकीय हस्तक्षेपाव्यतिरिक्त, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम यासारख्या शाश्वत जीवनशैलीच्या माध्यमातून यावर नियंत्रण मिळवणं शक्य आहे.  

दृष्टिकोन महत्त्वाचा

पीसीओएस आव्हानात्मक असू शकते, मात्र योग्य दृष्टिकोन ठेवल्यास त्यावर मात करता येते हेच आपल्याला साराच्या उदाहरणावरुन दिसून येतं. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - साराच्या इन्स्टाग्रामवरुन साभार)  

