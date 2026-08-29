Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /सचिनपासून ते विराटपर्यंत भारताच्या स्टार क्रिकेटर्सनी बहिणींसोबत साजरं केलं रक्षाबंधन

सचिनपासून ते विराटपर्यंत भारताच्या स्टार क्रिकेटर्सनी बहिणींसोबत साजरं केलं रक्षाबंधन

Written ByPooja Pawar
Published: Aug 29, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:15 AM IST

Cricketers Raksha Bandhan 2026 : शुक्रवार 28 ऑगस्ट रोजी संपूर्ण देशभरात भाऊ बहिणीच्या नात्याचं प्रतीक असलेला रक्षाबंधनाचा सण पार पडला. भारताच्या स्टार क्रिकेटर्सनी सुद्धा आपल्या बहिणींसोबत हा सण उत्साहात साजरा केला. सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली, शुभमन गिल, वीरेंद्र सेहवाग, दीपक चहर इत्यादींनी रक्षाबंधनाच्या खास क्षणाचे फोटो शेअर केले. 

 

shubman gill rakshabandhan with sister1/7

स्टार क्रिकेटर्सनी बहिणींसोबत साजरं केलं रक्षाबंधन

शुक्रवारी भारताच्या स्टार क्रिकेटर्सनी सुद्धा आपल्या बहिणींसोबत रक्षाबंधनाचा सण साजरा केला. काहींनी सोशल मीडियावर या रक्षाबंधनाचे फोटो शेअर केले. ज्यावर त्यांच्या चाहत्यांनी लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला.  (Photo Credit - Social Media)

sachin tendulkar rakshabandhan with sister2/7

सचिनचं बहिणीसोबत रक्षाबंधन :

भारताचा माजी दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंडुलकरने मोठी बहीण सविता सोबत रक्षाबंधनाचा सण साजरा केला. सविता यांनी लहानपणी सचिनला पहिली क्रिकेट बॅट गिफ्ट केली होती.  (Photo Credit - Social Media)

 

sachin tendulkar rakshabandhan with sister3/7

सचिनचं बहिणीसोबत रक्षाबंधन :

सचिनने आपल्या बहिणीसाठी खास मेसेज लिहीत म्हटले की, 'रक्षाबंधनाच्या खूप खूप शुभेच्छा, ताई. आपण इतकी वर्षे आणि इतक्या आठवणी एकमेकींसोबत अनुभवल्या आहेत.  आणि कितीतरी गोष्टींची देवाणघेवाण केली आहे. ज्या तू कधीच विसरू देणार नाहीस, याची मला खात्री आहे'. (Photo Credit - Social Media)

virat kohli rakshabandhan with sister4/7

विराट कोहलीचं बहीण भावना कोहली ढींगरा सह रक्षाबंधन

विराट कोहलीने सुद्धा बहीण भावना कोहली ढींगरा सह रक्षाबंधनाचा सण साजरा केला. भावनाने विराटला राखी बांधतानाच फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला. भावनाने फोटो शेअर करून कॅप्शन लिहिले की, 'आयुष्य आपल्याला कुठेही घेऊन गेले, तरी माझ्या प्रार्थना नेहमीच तुझ्यापर्यंत पोहोचतील'. (Photo Credit - Social Media)

virendra sehwag rakshabandhan with sister5/7

वीरेंद्र सेहवागचं बहिणींसोबत रक्षाबंधन :

भारताचा माजी क्रिकेटर वीरेंद्र सेहवागने सुद्धा आपल्या बहिणींसोबत रक्षाबंधनाचा सण साजरा केला. सेहवागने इंस्टाग्रामवर बहिणींकडून राखी बांधून घेत असतानाचे फोटो शेअर केले. तसेच कॅप्शन देत म्हटलं की, 'मनगटावर बांधलेला धागा आणि हृदयात जपलेले वचन. ज्या बहिणी मनगटावर प्रेम आणि हृदयात बळ बांधतात, त्या सर्वांना रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा'.  (Photo Credit - Social Media)

deepak chahar rakshabandhan with sister6/7

दीपक चहर आणि त्याची बहीण मालती चहर

स्टार गोलंदाज दीपक चहर आणि त्याची बहीण मालती चहर यांनी सुद्धा रक्षाबंधनाचा सण साजरा केला. यानिमित्ताने त्यांनी सोशल मीडियावर एक मजेशीर व्हिडीओ सुद्धा पोस्ट केली.  (Photo Credit - Social Media)

shubman gill rakshabandhan with sister 7/7

शुभमन गिलने बहीण शहनील :

भारत विरुद्ध श्रीलंका टेस्ट सीरिज संपवून भारतात परतलेल्या कर्णधार शुभमन गिलने बहीण शहनील सोबत रक्षाबंधनाचा सण साजरा केला. यावेळी शुभमन आणि बहीण शहनील यांची बॉण्डिंग दिसून आली. (Photo Credit - Social Media)

TAGS:
Raksha Bandhan
marathi news
Cricket News
sachin tendulkar
Virat Kohli

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News LIVE : 29 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
2
3
4
5