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सैफ अली खान हल्ला प्रकरणाला नवे वळण, हल्लेखोराने गुन्हा केला कबूल! न्यायालयात याचिका दाखल

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 28, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:31 PM IST

जानेवारी 2025 मध्ये बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खानवर झालेल्या चाकू हल्ल्यानंतर जवळपास दीड वर्षांनी एक मोठे अपडेट समोर आले आहे. 

Saif Ali Khan stabbing case latest update1/8

अभिनेता सैफ अली खानच्या वांद्रे येथील घरात घुसून त्याच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप असलेला बांगलादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शुक्रवारी न्यायालयात हजर झाला आणि त्याने आपला गुन्हा कबूल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Saif Ali Khan attack case accused pleads guilty2/8

आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्याचे वकील, विपुल दुशिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, इस्लामने गुन्हा कबूल करण्याची तयारी दर्शवणारा अर्ज न्यायालयात दाखल केला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Saif Ali Khan stabbing accused Mohammad Shariful Islam3/8

त्याने शिक्षेत सवलत देण्याची विनंतीही केली आहे. न्यायालयाने आरोपीच्या अर्जावर सरकारी वकिलाकडून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ११ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Mohammad Shariful Islam pleads guilty4/8

या महिन्याच्या सुरुवातीला, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. पी. देशमुख यांनी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम यांच्यावर आरोप निश्चित करून खटल्याचा मार्ग मोकळा केला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Saif Ali Khan stabbing case court hearing5/8

आरोपीवर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) संबंधित कलमांनुसार प्राणघातक शस्त्राने दरोडा, गंभीर दुखापत करणे आणि घरात घुसणे या गुन्ह्यांसाठी आरोप ठेवण्यात आले आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Saif Ali Khan attack accused seeks leniency6/8

त्याच्यावर परदेशी नागरिक कायदा आणि पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) नियमांच्या संबंधित कलमांनुसारही आरोप ठेवण्यात आले आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Saif Ali Khan stabbing case September 11 hearing7/8

आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्याचे वकील, विपुल दुशिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, इस्लामने गुन्हा कबूल करण्याची तयारी दर्शवणारा अर्ज न्यायालयात दाखल केला असून, त्याने शिक्षेत सवलत देण्याची विनंतीही केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Saif Ali Khan home attack January 20258/8

न्यायालयाने आरोपीच्या अर्जावर सरकारी वकिलाकडून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ११ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. पी. देशमुख यांनी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम यांच्यावर आरोप निश्चित करून खटल्याचा मार्ग मोकळा केला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
Saif Ali Khan
entertainment news
marathi news

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