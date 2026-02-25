नोकरदार वर्गाला मिळणार समाधानकारक पगारवाढ, पण किती टक्के? कोणत्या क्षेत्रांना सुगीचे दिवस?
Appraisal 2026 Salary Hike : तुम्ही कोणत्या क्षेत्रात नोकरी करता? आहवालातून समोर आला आहे पगारवाढीचा आकडा. पाहा कोणत्या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मिळणार समाधानकारक पगारवाढ...
Sayali Patil | Feb 25, 2026, 10:10 AM IST
1/8
वार्षिक पगारवाढ
2/8
नोकरी
3/8
कोणाला मिळणार किती पगारवाढ?
4/8
अहवाल
5/8
विश्लेषण
6/8
सुगीचे दिवस
यंदाचं वर्ष काही क्षेत्रांसाठी सुगीचे दिवस घेऊन आलं असून, यामध्ये गृहनिर्माण (Housing) आणि पायाभूत (Infra Services)चा समावेश असेल. जिथं कर्मचाऱ्यांना सरासरी 10.2 टक्के अशी वेतनवाढ मिळण्याची अपेक्षा आहे. तर यामागोमाग त्यानंतर बँकेतर वित्तीय कंपन्यांमध्ये (एनबीएफसी) सेवेत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सरासरी 10.1 टक्के वेतनवाढ मिळू शकते असा अंदाज आहे.
7/8