English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • नोकरदार वर्गाला मिळणार समाधानकारक पगारवाढ, पण किती टक्के? कोणत्या क्षेत्रांना सुगीचे दिवस?

नोकरदार वर्गाला मिळणार समाधानकारक पगारवाढ, पण किती टक्के? कोणत्या क्षेत्रांना सुगीचे दिवस?

Appraisal 2026 Salary Hike : तुम्ही कोणत्या क्षेत्रात नोकरी करता? आहवालातून समोर आला आहे पगारवाढीचा आकडा. पाहा कोणत्या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मिळणार समाधानकारक पगारवाढ...   

Sayali Patil | Feb 25, 2026, 10:10 AM IST
twitter
1/8

वार्षिक पगारवाढ

salary hike 2026 employees appraisal housing designing infra benefits

Appraisal 2026 Salary Hike : सरकारी कर्मचाऱ्यांना जिथं वेतनआयोगाची प्रतीक्षा असते, तिथंच खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या नोकरदारांना प्रतीक्षा असते ती म्हणजे वार्षिक पगारवाढ प्रक्रिया म्हणजेच अप्रायझल (Appraisals)ची.   

twitter
2/8

नोकरी

salary hike 2026 employees appraisal housing designing infra benefits

प्रचंड मेहनतीनं नोकरी करणाऱ्या, वेळप्रसंगी कुटुंबापेक्षा नोकरीला अधिक प्राधान्य देणाऱ्या या नोकदरारांना यंदा पगारवाढीच्या नावावर हाती निराशा लागणार नाही. एका अहवालातूनच याबाबतची माहिती समोर आली असून, यंदाच्या वर्षी नेमकी किती पगारवाढ केली जाईल याचा संभाव्य आकडाही समोर आला आहे.   

twitter
3/8

कोणाला मिळणार किती पगारवाढ?

salary hike 2026 employees appraisal housing designing infra benefits

'एऑन'च्या पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आलेल्या अंदाजानुसार यंदा सर्व क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सरासरी 9.1 टक्के पगारवाढ मिळण्याची अपेक्षा आहे.   

twitter
4/8

अहवाल

salary hike 2026 employees appraisal housing designing infra benefits

मागील वर्षी हाच आकडा 8.9 टक्क्यांवर होता. त्यामुळं यंदाचा आकडा तुलनेनं जास्त असल्याचं नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक सल्लागार संस्था 'एऑन'च्या पाहणी अहवालात सांगण्यात आलं आहे.   

twitter
5/8

विश्लेषण

salary hike 2026 employees appraisal housing designing infra benefits

या अहवालासाठी देशातील 45 उद्योगांमधील 1400 हून अधिक संस्थांमधून संकलित आकडेवारीचा आधार घेत त्या माध्यमातून विश्लेषण करत पगारवाढीचा आकडा जारी करण्यात आला.   

twitter
6/8

सुगीचे दिवस

salary hike 2026 employees appraisal housing designing infra benefits

यंदाचं वर्ष काही क्षेत्रांसाठी सुगीचे दिवस घेऊन आलं असून, यामध्ये गृहनिर्माण (Housing) आणि पायाभूत (Infra Services)चा समावेश असेल. जिथं कर्मचाऱ्यांना सरासरी 10.2 टक्के अशी वेतनवाढ मिळण्याची अपेक्षा आहे. तर यामागोमाग त्यानंतर बँकेतर वित्तीय कंपन्यांमध्ये (एनबीएफसी) सेवेत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सरासरी 10.1 टक्के वेतनवाढ मिळू शकते असा अंदाज आहे.   

twitter
7/8

पगारवाढीच्या गणितात तुमच्या हाती काय?

salary hike 2026 employees appraisal housing designing infra benefits

पगारवाढीच्या या शर्यतीत ऑटोमोटिव्ह आणि वाहन उत्पादन क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांना 9.9 टक्के वेतनवाढ मिळण्याचा अंदाज आहे. तर, अभियांत्रिकी डिझाइन सेवांमध्ये पगारवाढीचा हा आकडा 9.9 टक्क्यांवरच असेल.   

twitter
8/8

वेतनवाढ

salary hike 2026 employees appraisal housing designing infra benefits

अभियांत्रिकी आणि उत्पादन क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सरासरी 9.5 टक्के वेतनवाढीचा लाभ मिळेल आणि किरकोळ विक्री उद्योगातील कर्मचाऱ्यांना 9.5 टक्के वेतनवाढ मिळण्याची अपेक्षा आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

सोने-चांदी मागोमाग तांबही महागलं, जागतिक घडामोडींचा परिणाम

पुढील अल्बम

सोने-चांदी मागोमाग तांबही महागलं, जागतिक घडामोडींचा परिणाम

सोने-चांदी मागोमाग तांबही महागलं, जागतिक घडामोडींचा परिणाम

सोने-चांदी मागोमाग तांबही महागलं, जागतिक घडामोडींचा परिणाम 10
Birthday Special: आकाशात झेप घेणारा आणि मैदान गाजवणारा यष्टिरक्षक फारुख इंजीनियर यांची प्रेरणादायी कहाणी

Birthday Special: आकाशात झेप घेणारा आणि मैदान गाजवणारा यष्टिरक्षक फारुख इंजीनियर यांची प्रेरणादायी कहाणी

Birthday Special: आकाशात झेप घेणारा आणि मैदान गाजवणारा यष्टिरक्षक फारुख इंजीनियर यांची प्रेरणादायी कहाणी 8
कोकणातील वायंगणी गावचे ग्रामस्थ घर, दार सगळं आहे तसचं सोडून गावाबाहेर पळाले; 23 फेब्रुवारीला दुपारी 3 वाजता संपूर्ण गाव निर्मनुष्य झाले

कोकणातील वायंगणी गावचे ग्रामस्थ घर, दार सगळं आहे तसचं सोडून गावाबाहेर पळाले; 23 फेब्रुवारीला दुपारी 3 वाजता संपूर्ण गाव निर्मनुष्य झाले

कोकणातील वायंगणी गावचे ग्रामस्थ घर, दार सगळं आहे तसचं सोडून गावाबाहेर पळाले; 23 फेब्रुवारीला दुपारी 3 वाजता संपूर्ण गाव निर्मनुष्य झाले 9
Railway Rules: होळीसाठी प्रवास करणाऱ्यांआधी लक्ष द्या, रेल्वे स्थानकात लागू झालाय नवा नियम!

Railway Rules: होळीसाठी प्रवास करणाऱ्यांआधी लक्ष द्या, रेल्वे स्थानकात लागू झालाय नवा नियम!

Railway Rules: होळीसाठी प्रवास करणाऱ्यांआधी लक्ष द्या, रेल्वे स्थानकात लागू झालाय नवा नियम! 7