8th Pay Commission : काय म्हणता 'या' कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतनआयोगाचा लाभ नाही? सरकारनं स्पष्टच सांगितलं...
8th Pay Commission : आठवा वेतन आयोग, त्यामुळं होणारे बदल, पगार आणि पेन्शनवर त्याचा होणारा परिणाम याचसंदर्भातील वृत्त गेल्या काही काळापासून पाहायला मिळत आहेत.
Sayali Patil | Dec 15, 2025, 02:44 PM IST
केंद्र सरकारी कर्मचारी
मेसेज
आर्थिक कायदा
'नव्या आर्थिक कायदा 2025 नुसार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पेन्शन स्वरुपातील रकमेत महागाई भत्ता अर्थात DA ची वाढ आणि आयोगातून मिळणारे फायदे इथून पुढं मिळणार नाहीत' असं म्हणत हे फायदे रद्द केल्याचा पोकळ दावा या व्हायरल मेसेजच्या माध्यमातून सध्या केला जात आहे. पण, हे खरं नसून हा मेसेज खोटा असल्याचं केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे.
फॅक्ट चेक
पेन्शन
सरकारच्या माहितीनुसार..
