Marathi News
8th Pay Commission : काय म्हणता 'या' कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतनआयोगाचा लाभ नाही? सरकारनं स्पष्टच सांगितलं...

8th Pay Commission : आठवा वेतन आयोग, त्यामुळं होणारे बदल, पगार आणि पेन्शनवर त्याचा होणारा परिणाम याचसंदर्भातील वृत्त गेल्या काही काळापासून पाहायला मिळत आहेत.   

Sayali Patil | Dec 15, 2025, 02:44 PM IST
केंद्र सरकारी कर्मचारी

8th Pay Commission latest update No DA Hike for Pensioners

8th Pay Commission : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांठी बहुप्रतिक्षित अशा आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात बरीचशी माहिती गेल्या काही दिवसांपासून सातत्यानं समोर येत आहे. 'अपडेट' म्हणत ही माहिती शेअर करण्यात येत असून, त्यामुळं अनेक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना असंख्य प्रश्नही पडत आहेत.   

मेसेज

8th Pay Commission latest update No DA Hike for Pensioners

अशा या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनुसरून काही मेसेजही व्हायरल होत असल्या कारणानं त्यामाध्यमातून मिळणाऱ्या माहितीचा, त्यातून अफवांचाही सध्या सुळसुळाट पाहायला मिळत आहे. ज्यामुळं आता खुद्द केंद्र शासनाच्याच वतीनं काही गोष्टी अगदी स्पष्टपणे सांगण्यात आल्या आहेत. 

आर्थिक कायदा

8th Pay Commission latest update No DA Hike for Pensioners

'नव्या आर्थिक कायदा 2025 नुसार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पेन्शन स्वरुपातील रकमेत महागाई भत्ता अर्थात DA ची वाढ आणि आयोगातून मिळणारे फायदे इथून पुढं मिळणार नाहीत' असं म्हणत हे फायदे रद्द केल्याचा पोकळ दावा या व्हायरल मेसेजच्या माध्यमातून सध्या केला जात आहे. पण, हे खरं नसून हा मेसेज खोटा असल्याचं केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे. 

फॅक्ट चेक

8th Pay Commission latest update No DA Hike for Pensioners

PIB फॅक्ट चेक (PIB Fact Check) या सरकारी यंत्रणेनं सदर मेसेज आणि त्यातील मजकूर खोटा असल्याचं सांगत पेन्शनधारकांना मिळणारा लाभ, DA रद्द झालेला नाही असं सुस्पष्टपणे सांगितलं आहे. 

पेन्शन

8th Pay Commission latest update No DA Hike for Pensioners

पेन्शनमधील लाभ नेमका कधी थांबवला जाईल, याचीसुद्धा माहिती केंद्रानं दिली. ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यास गैरवर्तन किंवा तत्सम कारणामुळं बडतर्फ केलं असल्यास सदर कर्मचाऱ्यांना पेन्शनमध्ये मिळणाऱ्या DA आणि आयोग सुविधा अन् सुधारणांनंतर दिले जाणारे फायदे मिळणार नाहीत असं स्पष्ट करण्यात आलं. 

सरकारच्या माहितीनुसार..

8th Pay Commission latest update No DA Hike for Pensioners

सरकारच्या माहितीनुसार  CCS (Pension) Rules, 2021 मधील नियम 37 मध्ये बगल करण्यात आला असून, सार्वजनिक कार्यक्रमात विलीन कर्मचाऱ्याला गैरवर्तनामुळं बडतर्फ केल्यासही निवृत्तीनंतरच्या या सुविधांवर बंदी येईल. 

बडतर्फी आणि गैरशिस्तीचं...

8th Pay Commission latest update No DA Hike for Pensioners

बडतर्फी आणि गैरशिस्तीचं वर्तन याच दोन कारणांसाठी आर्थिक लाभ रद्द केले जाऊ शकतात असं केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे.   

सरकारी योजना आणि वेतन...

8th Pay Commission latest update No DA Hike for Pensioners

दरम्यान, विविध सरकारी योजना आणि वेतन आयोगांसंदर्भात सातत्यानं  पसरवल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीला नागरिकांनी बळी पडू नये आणि कोणत्याही माहितीची पुनर्पडताळणी करूनच त्यावर विश्वास ठेवावा असं आवाहन सरकार नागरिकांना करत आहे.   

