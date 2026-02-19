English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Salim Khan Net Worth: गॅलेक्सी अपार्टमेंट ते पनवेल फार्महाऊस! सलीम खान यांनी उभं केलं 52000000000 कोटींचं साम्राज्य; 400 रुपयांच्या नोकरीपासून झाली होती सुरुवात

Salim Khan Net Worth: गॅलेक्सी अपार्टमेंट ते पनवेल फार्महाऊस! सलीम खान यांनी उभं केलं 52000000000 कोटींचं साम्राज्य; 400 रुपयांच्या नोकरीपासून झाली होती सुरुवात

Salim Khan Net Worth : अभिनेता होण्यासाठी मुंबईत आलेले सलीम खान बॉलिवूडचे सुप्रसिद्ध लेखक बनले. यशाच्या शिखरावर पोहोचलेल्या सलीम यांनी चित्रपटाच्या लिखाणासाठी एकेकाळी घेतलेलं मानधन हे त्या काळच्या आघाडीच्या अभिनेत्याच्या मानधनापेक्षाही जास्त होतं. सलीम खान यांच्याकडे किती संपत्ती आहे तसेच संपूर्ण खान कुटुंबाचा संपत्तीचा आकडा किती हे पाहून तुम्ही थक्क व्हाल. 

Dakshata Thasale | Feb 19, 2026, 03:22 PM IST
twitter
1/9

Salim Khan Net Worth

सलीम खान यांनी कायमच आपल्या कामातून वेगळेपण जपलंय. सध्या त्यांची प्रकृती बिघडली आहे. सलीम खान यांचं कुटूंब हे बॉलिवूडमधील लोकप्रिय आहे. त्यांची संपत्ती किती आहे. 

twitter
2/9

सलीम खान यांची प्रकृती

Salim Khan Net Worth

90 वर्षीय सलीम खान मुंबईतील लीलावती रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये दाखल आहेत. डॉक्टर त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहेत. सलमान खानसह त्यांचे संपूर्ण कुटुंब रुग्णालयात त्यांच्यासोबत आहे. सलीम खान यांना माईल्ड ब्रेन हॅमरेज झाल्याच डॉ जलील यांनी सांगितलं आहे. 

twitter
3/9

सलीम खान यांच्या करिअरची सुरुवात

Salim Khan Net Worth

सलीम खानचा जन्म 1935 मध्ये इंदूर येथे झाला. त्यांनी अभिनेता म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली परंतु नंतर ते हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आघाडीच्या पटकथा लेखकांपैकी एक बनले.

twitter
4/9

अशी मिळाली लोकप्रियता

Salim Khan Net Worth

मुंबईत सुरुवातीच्या काळात ते मरिन ड्राईव्हवरील 'मरिना गेस्ट हाऊस' मध्ये राहत होते. तिथे ते अर्ध्या खोलीसाठी ₹55 प्रति महिना भाडे देत असत. राजेश खन्ना यांच्या सांगण्यावरून त्यांनी 'हाथी मेरे साथी' चित्रपटाची पटकथा लिहिली, ज्यासाठी त्यांना ₹10000 मिळाले. हा चित्रपट त्यांच्या करिअरमधील एक मोठा टर्निंग पॉईंट ठरला.

twitter
5/9

लोकप्रिय सिनेमे

Salim Khan Net Worth

सलीम-जावेद जोडीने जावेद अख्तरसह "शोले," "दीवार," आणि "डॉन" सारखे हिट चित्रपट निर्माण केले. त्यांनी अमिताभ बच्चनची "अँग्री यंग मॅन" प्रतिमा निर्माण केली आणि चित्रपटसृष्टीत क्रांती घडवली.

twitter
6/9

सलीम खान यांचे कुटुंब

Salim Khan Net Worth

सलीम खानने सलमा खान आणि हेलनशी लग्न केले. त्याला पाच मुले आहेत: सलमान, अरबाज, सोहेल, अलविरा आणि अर्पिता. त्यांचे कुटुंब त्यांच्या मजबूत नातेसंबंधांसाठी आणि एकतेसाठी ओळखले जाते.

twitter
7/9

सलीम खानची एकूण संपत्ती

Salim Khan Net Worth

अहवालांनुसार, सलीम खानची एकूण संपत्ती अंदाजे ₹1000 कोटी आहे. त्यांचे मुलगे सलमान, सोहेल आणि अरबाज यांची एकत्रित संपत्ती ₹4000 ते ₹5000 कोटींपेक्षा जास्त आहे.

twitter
8/9

मुलांची संपत्ती

Salim Khan Net Worth

सलमान खानची एकूण संपत्ती सुमारे ₹2900 कोटी असल्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, अरबाज खानची एकूण संपत्ती अंदाजे ₹500 कोटी असल्याचा अंदाज आहे आणि सोहेल खानची एकूण संपत्ती अंदाजे ₹300 कोटी असल्याचा अंदाज आहे.

twitter
9/9

संपत्तीत नेमकं काय काय?

Salim Khan Net Worth

सलीम खान यांच्याकडे मुंबईत एक आलिशान बंगला असून त्याची किंमत सुमारे ₹110 कोटी आहे याव्यतिरिक्त त्यांच्याकडे रेंज रोव्हर व्होग (₹5 कोटी) आणि मर्सिडीज बेंझ S450 (₹2 कोटी) सारख्या महागड्या गाड्यांचे संकलन आहे 

twitter
पुढील
अल्बम

'घराचे दोन भाग...', लग्नाच्या काही महिन्यात सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बालचा मोठा निर्णय !

पुढील अल्बम

चिनी रोबोट गलगोटियाला पडला महाग! वीज कापून AI समिटमधून हाकललं, सरकार म्हणालं &#039;देशाची लाज घालवली&#039;

चिनी रोबोट गलगोटियाला पडला महाग! वीज कापून AI समिटमधून हाकललं, सरकार म्हणालं 'देशाची लाज घालवली'

चिनी रोबोट गलगोटियाला पडला महाग! वीज कापून AI समिटमधून हाकललं, सरकार म्हणालं 'देशाची लाज घालवली' 9
School Bus Strike : परीक्षेच्या तोंडावर पालकांचं टेन्शन वाढलं; महाराष्ट्रातील स्कूल बस ड्रायव्हर 5 मार्चपासून संपावर

School Bus Strike : परीक्षेच्या तोंडावर पालकांचं टेन्शन वाढलं; महाराष्ट्रातील स्कूल बस ड्रायव्हर 5 मार्चपासून संपावर

School Bus Strike : परीक्षेच्या तोंडावर पालकांचं टेन्शन वाढलं; महाराष्ट्रातील स्कूल बस ड्रायव्हर 5 मार्चपासून संपावर 8
Slow Travel Trend: स्लो ट्रॅव्हल ट्रेंड म्हणजे काय रे भाऊ? लोकांमध्ये होतोय प्रसिद्ध!

Slow Travel Trend: स्लो ट्रॅव्हल ट्रेंड म्हणजे काय रे भाऊ? लोकांमध्ये होतोय प्रसिद्ध!

Slow Travel Trend: स्लो ट्रॅव्हल ट्रेंड म्हणजे काय रे भाऊ? लोकांमध्ये होतोय प्रसिद्ध! 8
लाइट्सने सजलेलं विजय देवरकोंडाचा घर ; रश्मिका मंदाना सोबत लग्नाच्या चर्चांना जोर ! पाहा Photo&#039;s

लाइट्सने सजलेलं विजय देवरकोंडाचा घर ; रश्मिका मंदाना सोबत लग्नाच्या चर्चांना जोर ! पाहा Photo's

लाइट्सने सजलेलं विजय देवरकोंडाचा घर ; रश्मिका मंदाना सोबत लग्नाच्या चर्चांना जोर ! पाहा Photo's 9