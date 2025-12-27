सलमान खानची पहिली गर्लफ्रेंड सध्या काय करते? जिच्यावर ऐश्वर्यापेक्षाही जास्त होतं प्रेम
Salman Khan First Girlfriend : बॉलिवूडचा सुपरस्टार सलमान खान हा त्याच्या प्रोफेशनल लाईफपेक्षा वैयक्तिक आयुष्यामुळे जास्त चर्चेत राहतो. सलमान खान 27 डिसेंबर 2025 रोजी त्याचा 60 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. सलमान खान त्याच्या लव्ह लाईफमुळे सुद्धा नेहमी चर्चेचा विषय राहिला. तेव्हा सलमानच्या पहिल्या गर्लफ्रेंड विषयी जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Dec 27, 2025, 09:05 AM IST
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
परंतू सलमान खान आणि शाहीनचं नातं फार काळ टिकू शकलं नाही. भारती जाफरी यांनी सांगितलं की आम्ही सलमानला आमच्या कुटुंबाचा एक भाग मानायचो. सर्वांना वाटू लागलं की एक दिवस सलमान आणि शाहीन लग्न करतील पण तेव्हाच सलमान खानचं प्रेम मिस इंडिया असलेल्या संगीता बिजलानीवर आलं. या सगळ्या गोष्टी वर्ष 1985 दरम्यानच्या आहेत.
9/10