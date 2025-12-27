English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सलमान खानची पहिली गर्लफ्रेंड सध्या काय करते? जिच्यावर ऐश्वर्यापेक्षाही जास्त होतं प्रेम

Salman Khan First Girlfriend : बॉलिवूडचा सुपरस्टार सलमान खान हा त्याच्या प्रोफेशनल लाईफपेक्षा वैयक्तिक आयुष्यामुळे जास्त चर्चेत राहतो. सलमान खान 27 डिसेंबर 2025 रोजी त्याचा 60 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. सलमान खान त्याच्या लव्ह लाईफमुळे सुद्धा नेहमी चर्चेचा विषय राहिला. तेव्हा सलमानच्या पहिल्या गर्लफ्रेंड विषयी जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Dec 27, 2025, 09:05 AM IST
सलमान खान त्याचा 60 वा वाढदिवस साजरा करत असून त्याने बॉलिवूड सिनेमांमधून प्रेक्षकांचं नेहमीच मनोरंजन केलं आहे. सलमान खानला 'दबंग' आणि 'भाईजान' या नावाने ओळखले आहे. सलमानचे फॅन्स मागील अनेक दशकांपासून त्याच्या लग्नाची वाट पाहत आहेत मात्र आता स्वतः सलमान या प्रश्नापासून दूर राहणं पसंत करतोय.   

सलमान खानचं नाव अनेक अभिनेत्रींशी जोडलं गेलं, पण यापैकी कोणतंही नातं हे लग्नापर्यंत पोहोचू शकलं नाही. आता सलमान खानच्या जवळपास सर्व गर्लफ्रेंड्स या आपापल्या आयुष्यात सेटल झाल्या आहेत.   

सलमान खानची पहिली गर्लफ्रेंड कोण होती, त्यांचं नातं का तुटलं आणि आता सध्या ती काय करते याविषयी जाणून घेऊयात.   

सलमान खानच्या पहिल्या गर्लफ्रेंडचं नाव शाहीन जाफरी होतं जिला आज शाहीन अग्रवाल या नावाने ओळखलं जातं. खूप कमी लोकांना माहित आहे की शाहीन ही हिंदी चित्रपट सृष्टीतील दिग्गज अभिनेते अशोक कुमारची नातं आहे. एवढंच नाही तर ती अभिनेत्री कियारा आडवाणी हिची मावशी सुद्धा आहे.  

शाहीन जाफरीची आई भारती जाफरी या अशोक कुमार यांच्या कन्या होत्या. एका मुलाखतीत त्यांनी सलमान खान आणि शाहीन यांच्या नात्याबाबत खुलासा केला. 2022 मध्ये भारती जाफरीचं निधन झालं.   

2018 मध्ये भारती जाफरी यांनी एका मुलाखतीत त्यांची मुलगी शाहीन आणि सुपरस्टार सलमान खान यांच्या नात्याविषयी अनेक न ऐकलेल्या गोष्टी सांगितल्या होत्या. या मुलाखतीतून त्यांनी अनेक खळबळजनक खुलासे केले होते.   

भारती जाफरी यांच्या सांगण्यानुसार सलमान खान आणि शाहीन जाफरी हे एकमेकांना प्रसिद्धी मिळण्याच्या आधीपासून डेट करत होते. दोघांचंही एकमेकांच्या घरी येणं जाणं असायचं आणि दोन्ही कुटुंब सुद्धा या नात्यामुळे खुश होते. सर्वांना असं वाटत होतं की सलमान आणि शाहीन हे लग्न करतील.   

परंतू सलमान खान आणि शाहीनचं नातं फार काळ टिकू शकलं नाही. भारती जाफरी यांनी सांगितलं की आम्ही सलमानला आमच्या कुटुंबाचा एक भाग मानायचो. सर्वांना वाटू लागलं की एक दिवस सलमान आणि शाहीन लग्न करतील पण तेव्हाच सलमान खानचं प्रेम मिस इंडिया असलेल्या संगीता बिजलानीवर आलं. या सगळ्या गोष्टी वर्ष 1985 दरम्यानच्या आहेत.   

सलमानशी ब्रेकअप झाल्यावर शाहीन जाफरीने आपलं नवीन आयुष्य सुरु केलं, ती एका एअरलाईन कंपनीमध्ये काम करू लागली. जिथे तिची भेट ही व्यावसायिक विक्रम अग्रवाल यांच्याशी भेट झाली. त्या दोघांनी 1994 मध्ये लग्न केलं.   

शाहीन जाफरीला आत दोन मुलं असून ती मुंबईच्या वरळी परिसरात राहते. तसेच शाहीन जाफरी ही कॅथेड्रल एंड जॉन कॅनन हायस्कूलमध्ये ड्रामा आणि डिक्शन शिकवते. यासोबतच ती लघुकथा देखील लिहिते आणि कौटुंबिक आयुष्य लगत आहे.   

