Raja Shivaji : 100 कोटींच्या 'राजा शिवाजी चित्रपटात' सलमान खान कोणती भूमिका साकारणार?
Salman Khan Role In Raja Shivaji Movie : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित असलेला 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट 1 मे रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटात बॉलिवूडमधील अनेक मोठे कलाकार ऐतिहासिक भूमिका साकारत असून रितेश देशमुख हा शिवाजी महाराजांच्या मुख्य भूमिकेत असणार आहे. या चित्रपटात बॉलिवूडचा दबंग सलमान खान सुद्धा असणार असल्याचे रितेश देशमुखने ट्रेलर लाँचच्या वेळी स्पष्ट केले. सलमान खानच्या या चित्रपटातील भूमिकेविषयी मीडिया रिपोर्ट्समधून माहिती समोर आली आहे.