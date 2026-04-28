English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
Raja Shivaji : 100 कोटींच्या 'राजा शिवाजी चित्रपटात' सलमान खान कोणती भूमिका साकारणार?

Salman Khan Role In Raja Shivaji Movie : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित असलेला 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट 1 मे रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटात बॉलिवूडमधील अनेक मोठे कलाकार ऐतिहासिक भूमिका साकारत असून रितेश देशमुख हा शिवाजी महाराजांच्या मुख्य भूमिकेत असणार आहे. या चित्रपटात बॉलिवूडचा दबंग सलमान खान सुद्धा असणार असल्याचे रितेश देशमुखने ट्रेलर लाँचच्या वेळी स्पष्ट केले. सलमान खानच्या या चित्रपटातील भूमिकेविषयी मीडिया रिपोर्ट्समधून माहिती समोर आली आहे.  

Pooja Pawar | Apr 28, 2026, 06:10 PM IST
twitter
1/8

रितेश देशमुख दिग्दर्शित राजा शिवाजी या चित्रपटात बॉलिवूडमधील संजय दत्त, विद्या बालन, अभिषेक बच्चन, बोमन इरानी, फरदीन खान, जिनिलिया देशमुख, महेश मांजरेकर इत्यादी मोठ्या कलाकारांचा समावेश आहे.   

twitter
2/8

राजा शिवाजी चित्रपटाचा ट्रेलर लाँच झाला त्यावेळी रितेश देशमुखने सांगितलं की सुपरस्टार सलमान खान सुद्धा 'राजा शिवाजी' चित्रपटात एक ऐतिहासिक पात्र साकारताना दिसणार आहे.   

twitter
3/8

निर्मात्यांकडून अधिकृतपणे सलमान खानच्या भूमिकेबाबत माहिती मिळालेली नसली तरी मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सलमान खान या चित्रपटात जीवा महाला यांची भूमिका साकारणार आहे. जीवा महाला हे छत्रपती शिवरायांचे अंगरक्षक होते.   

twitter
4/8

जीवा महाला हे शिवरायांचे निष्ठावान अंगरक्षक होते. त्यांनी 1659 मध्ये अफझल खानसोबत झालेल्या भेटीदरम्यान सय्यद बंदाच्या प्राणघातक हल्ल्यापासून शिवरायांना वाचवले. या घटनेमुळे इतिहासात जीवा महाला खूप प्रसिद्ध आहेत.   

twitter
5/8

राजा शिवाजी चित्रपटाच्या प्रमोशन दरम्यान रितेश देशमुखने सलमान खान या चित्रपटाचा भाग कसा झाला? याबाबतचा किस्सा सांगितला आहे. रितेश एका मुलाखतीत म्हणाला आतापर्यंत मी केलेल्या सर्व मराठी चित्रपटांमध्ये सलमान भाऊंनी कॅमिओ रोल केलेला आहे. त्यावेळी मी त्यांच्याकडे याबाबतचा प्रस्ताव घेऊन जायचो. मात्र यावेळी काहीसं वेगळंच घडलं.   

twitter
6/8

रितेश म्हणाला, 'राजा शिवाजी चित्रपटासाठी मी सलमानकडे गेलो नव्हतो. आम्ही एकदा एकत्र भेटलो तेव्हा सलमान खान यांनी स्वतः मला विचारलं की चित्रपट कधी सुरु होतोय? मी म्हणालो जानेवारीपासून शुटिंग सुरु करतोय. त्यावर सलमान खानने मला थेट विचारले, मग माझी भूमिका कोणती असेल? मी काहीवेळ त्याच्याकडे पहातच राहिलो. कारण तो स्वतः मला भूमिका विचारेल असं मला वाटलं नव्हतं'.   

twitter
7/8

सलमान खान पुढे मला म्हणाला की, 'माझ्याशिवाय तुम्ही चित्रपट करूच शकत नाही. मी त्यात असायलाच पाहिजे'. रितेश म्हणाला की सलमानने दाखवलेल्या या आपुलकीमुळे मी भारावून गेलो.   

twitter
8/8

राजा शिवाजी हा चित्रपट 1 मे रोजी हिंदी आणि मराठी भाषेत जगभरात प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाच्या ऍडव्हांस बुकिंगका सुद्धा सुरुवात झालेली आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

