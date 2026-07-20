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सलमान खानला गंभीर आजार? अचानक म्हातारा का दिसतोय? व्हायरल फोटोंवर अभिनेत्याने सोडलं मौन, म्हणाला 'तुमची...'

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 20, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:58 PM IST

बॉलिवूड दबंग सलमान खानने नुकतीच मुंबईतील एसआरएच्या एका कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. पण यावेळी तो नेहमीप्रमाणे दिसत नसल्याने अनेकांनी चिंता व्यक्त केली. 

 

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बॉलिवूड दबंग सलमान खानने नुकतीच मुंबईतील एसआरएच्या एका कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. पण यावेळी तो नेहमीप्रमाणे दिसत नसल्याने अनेकांनी चिंता व्यक्त केली. 

 

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सलमान खान आजारी आहे का? अशी शंका अनेकांनी उपस्थित केली होती. तर काहींनी आता तो म्हातारा झाला आहे अशाही उपहासात्मक पोस्ट केल्या होत्या. 

 

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सलमानने प्राधिकरणाच्या नवीन डेटा संकलन आणि पडताळणी सहाय्यता केंद्राचे (आयटी सर्व्हर रूम) उद्घाटन करण्याच्या अधिकृत कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. या कार्यक्रमादरम्यान, त्याने लाभार्थ्यांना घरांच्या चाव्याही सुपूर्द केल्या. मात्र, उद्घाटनाऐवजी, सलमानचा लूकच ऑनलाइन चर्चेचा सर्वात मोठा विषय बनला.

 

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यानंतर आता सलमान खानने त्याच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटला फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंच्या माध्यमातून त्याने आपल्या स्टाइलमध्ये उत्तर दिलं आहे. 

 

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सलमान खानने फोटो शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे की, "तुम्हा लोकांची तब्येत कशी आहे?". थोडक्यात सलमान खानने त्याच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त करणारे आणि भाष्य करणाऱ्यांना उत्तर दिल आहे. 

 

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त्याच्या या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट्स करत शुभेच्छा दिल्या आहेत. अभिनेत्री माही वीजने 'toooo goooodddddd' अशी कमेंट करत सोबत हसतानाचे इमोजी लावले आहेत. 

 

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या महिन्याच्या सुरुवातीला, सलमानने त्याच्या आगामी चित्रपट 'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस'चा फर्स्ट लूक शेअर केला होता. निसर्गरम्य परिसरात स्वतःचा एक फोटो पोस्ट करत, ज्यात तो आपली शरीरयष्टी दाखवत त्याला फक्त 'मातृभूमी' असे कॅप्शन दिलं होतं.

 

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सलमान खान फिल्म्सच्या बॅनरखाली सलमा खान निर्मित, 'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस'चे दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया यांनी केले असून, यात चित्रांगदा सिंग एका महत्त्वपूर्ण भूमिकेत आहे. मूळतः या वर्षी एप्रिलमध्ये प्रदर्शित होणार असलेला हा चित्रपट नंतर पुढे ढकलण्यात आला. निर्मात्यांनी अद्याप नवीन प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केलेली नाही.

 

TAGS:
salman khan
bollywood
SRA

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