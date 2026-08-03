/घाणेरडं बाथरुम आणि पालींनी भरलेली रुम...; सलमान खानने सांगितला जेलमधील संघर्ष; सोहेलला अश्रू अनावर

बॉलिवूड दबंग सलमान खानने नुकतंच आपला छोटा भाऊ सोहेल खानला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी 'Alliance' या रिअॅलिटी शोमध्ये हजेरी लावली. यावेळी सलमान खानने त्याला जेलमध्ये किती अडचणींचा सामना करावा लागला होता हे सांगत आठवणींना उजाळा दिला.
बॉलिवूडचा सुपरस्टार सलमान खान नुकताच 'प्राइम व्हिडिओ' या ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्मवरील 'अलायन्स' (Alliance) या रिअॅलिटी शोमध्ये झळकला. यावेळी तो सेलिब्रिटी म्हणून नाही, तर त्याचा छोटा भाऊ स्पर्धक सोहेल खानचा भाऊ म्हणून त्याला पाठिंबा देण्यासाठी आला होता. सलमानने अचानक हजेरी लावल्याने सर्व स्पर्धक आश्चर्यचकित झाले होते.
शोदरम्यान, सलमान खानने आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील एक अनुभव सांगितला, ज्यामुळे केवळ सोहेल खानच नाही, तर इतर स्पर्धकही भावूक झाले.
सलमान खानने तुरुंगातील आपल्या संघर्षाच्या दिवसांच्या आठवणींना उजाळा दिला आणि तिथे त्याला ज्या अत्यंत कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला होता, त्याबद्दल सांगितलं. सलमानचं बोलणं ऐकून सोहेल खानच्या डोळ्यांत पाणी आलं आणि घरातील वातावरण भावूक झालं.
तुरुंगातील दिवसांची आठवण सांगताना सलमान खान म्हणाला, "अनेक वर्षांपूर्वी, जेव्हा मी तुरुंगात होतो, तेव्हा माझ्या अगदी समोरच तुरुंगाचे गज होते. इतक्या छोट्याशा जागेत 50 ते 60 लोक राहत होते. तिथे फक्त एकच बाथरूम होते, ज्यात भारतीय पद्धतीचे कमोड होते. सगळीकडे पाली होत्या आणि ती खोली अगदी छतापर्यंत भरलेली असायची."
हे ऐकून त्याचा भाऊ सोहेल खान आणि शोमधील इतर सदस्य भावूक झाले आणि त्यांनी त्याचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले.
काळवीट शिकार प्रकरणात 1998 मध्ये सलमान खानला तुरुंगवास आणि पोलीस कोठडी भोगावी लागली होती. त्याला सुमारे 18 दिवस तुरुंगात राहावे लागले होते. सलमान खानने विविध मुलाखतींमध्ये तुरुंगातील आपल्या अनुभवांबद्दल सांगितलं आहे आणि त्यात नमूद केलं आहे की, तेथे त्याला भेडसावणारे सर्वात मोठे आव्हान हे स्वच्छतागृहांच्या (बाथरूम) सोयीसुविधांशी संबंधित होते.
त्याने हे देखील सांगितले की, आपण कोणताही गुन्हा केलेला नाही असं वाटत असल्यामुळे तो बहुतांश वेळ शांत राहायचा आणि इतर कैद्यांशी फारसा संवाद साधत नसे.
बॉलिवूड अभिनेता कुणाल खेमू 'अलायन्स' (Alliance) या रिअॅलिटी शोचे सूत्रसंचालन करत आहे. या शोमध्ये चित्रपट, टीव्ही, क्रीडा आणि एंटरटेनमेंट या क्षेत्रांतील विविध सेलिब्रिटी स्पर्धक म्हणून सहभागी झाले आहेत. शोमध्ये टिकून राहण्यासाठी त्यांना एकत्र टीम म्हणून राहावं लागतं आणि विविध टास्क जिंकावी लागतात. दरम्यान, शोमध्ये सलमान खानचे आगमन होताच सोहेल भावूक झाला; त्यांची ही भेट चाहत्यांची मने जिंकणारी ठरली.