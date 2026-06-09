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सलमान खानवर दु:खाचा डोंगर; रडतच पडला घराबाहेर; अख्खं खान कुटुंब भावूक

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 09, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:58 PM IST

बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान आणि त्याच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. सलमान खान आणि कुटुंबीयांचे रुग्णालयामधील फोटो, व्हिडीओ समोर आले आहेत. 

 

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बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. त्याचा जवळचा मित्र कुमूद राणेचं निधन झालं आहे. 

 

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सलमान खान आणि कुमूद यांच्यात कौटुंबिक संबंध होते. सलमान खान अंत्यदर्शनासाठी त्याच्या घरी पोहोचला होता. 

 

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जवळच्या मित्राचं निधन झाल्याने सलमान खान फारच भावूक झाला होता. अत्यंसंस्कारानंतर बाहेर पडताना त्याच्या डोळ्यात अश्रू तरळत होते. 

 

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सोशल मीडियावर सलमान खानचे भावूक झाल्याचे अनेक फोटो, व्हिडीओ समोर आले आहेत. 

 

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अंत्यसंस्काराला खान कुटुंबातील अनेक सदस्यांनी हजेरी लावली. 

 

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सलमा खान, हेलन, सोहेल खान आणि अर्पिता खानदेखील अंत्यसंस्कासाठी पोहोचले होते. 

 

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व्हिडिओमध्ये, सलमान सुरक्षा कर्मचारी आणि जवळच्या सहकाऱ्यांसह अंत्यसंस्काराच्या ठिकाणी पोहोचला होता. 

 

 

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संपूर्ण विधीदरम्यान तो शोकाकुल दिसत होता आणि काही क्षणी तो भावूक झाल्याचेही दिसून आले.

 

TAGS:
salman khan
sohail khan
helen
bollywood

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