/सलमान खानवर दु:खाचा डोंगर; रडतच पडला घराबाहेर; अख्खं खान कुटुंब भावूक

बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान आणि त्याच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. सलमान खान आणि कुटुंबीयांचे रुग्णालयामधील फोटो, व्हिडीओ समोर आले आहेत.
बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. त्याचा जवळचा मित्र कुमूद राणेचं निधन झालं आहे.
सलमान खान आणि कुमूद यांच्यात कौटुंबिक संबंध होते. सलमान खान अंत्यदर्शनासाठी त्याच्या घरी पोहोचला होता.
जवळच्या मित्राचं निधन झाल्याने सलमान खान फारच भावूक झाला होता. अत्यंसंस्कारानंतर बाहेर पडताना त्याच्या डोळ्यात अश्रू तरळत होते.
सोशल मीडियावर सलमान खानचे भावूक झाल्याचे अनेक फोटो, व्हिडीओ समोर आले आहेत.
अंत्यसंस्काराला खान कुटुंबातील अनेक सदस्यांनी हजेरी लावली.
सलमा खान, हेलन, सोहेल खान आणि अर्पिता खानदेखील अंत्यसंस्कासाठी पोहोचले होते.
व्हिडिओमध्ये, सलमान सुरक्षा कर्मचारी आणि जवळच्या सहकाऱ्यांसह अंत्यसंस्काराच्या ठिकाणी पोहोचला होता.
संपूर्ण विधीदरम्यान तो शोकाकुल दिसत होता आणि काही क्षणी तो भावूक झाल्याचेही दिसून आले.