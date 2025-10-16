English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एक... दोन... नाही, 100 कोटींचा मालक आहे सलमानचा बॉडीगार्ड शेरा; घेतो 'इतका' पगार

Salman Khan's  Bodyguard: सलमान खान नेहमीच कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात वावरताना दिसतो. पण या सगळ्यात त्याच्यासोबत एक व्यक्ती हमखास असते, ती व्यक्ती म्हणजे सलमान खानचा अंगरक्षक शेरा, पण तुम्हाला माहित आहे का? या कामासठी त्याला सलमान पगार किती देतो?   

Oct 16, 2025, 11:54 AM IST
बॉलीवूडचा 'दबंग' सलमान खान याच्यासोबत गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ सावलीसारखा राहणारा माणूस म्हणजे गुरमीत सिंह जॉली उर्फ शेरा. 1997 पासून सलमानचा बॉडीगार्ड म्हणून काम करत असलेला शेरा फक्त सुरक्षा रक्षक नाही, तर सलमानच्या कुटुंबाचा भाग बनला आहे. सलमान खानच्या चाहत्यांमध्ये त्याच्या बॉडीगार्ड शेराचाही वेगळाच चाहतावर्ग असून त्याची जीवनशैली एखाद्या स्टारपेक्षा कमी नाही.   

साधेपणा आणि आलिशान जीवनाचा समतोल

शेरा आलिशान जीवन जगतो, पण प्रसिद्धीपासून नेहमी दूर राहतो. सलमानला तो “मालिक” म्हणतो आणि त्याच्यासाठी प्राण पणाला लावण्यासही तयार असतो. 

अलीकडेच त्याने 1.4 कोटींची रेंज रोव्हर ही आलिशान कार खरेदी केली आहे. काही वृत्तांनुसार त्याची एकूण संपत्ती जवळजवळ 100 कोटी रुपये आहे, यामध्ये त्याच्या व्यवसायिक मालमत्तेचाही समावेश आहे. तरीसुद्धा, तो अत्यंत साध्या राहणीमानात दिसतो.   

15 लाख मासिक वेतन आणि...

अनेक अहवालांनुसार शेराला महिन्याला सुमारे 15 लाख रुपये इतका पगार मिळतो, म्हणजेच वार्षिक सुमारे 2 कोटी रुपये. त्याची स्वतःची एक सिक्युरिटी एजन्सी असुन त्या एजन्सीचं नाव 'टायगर सिक्युरिटी' आहे. 

शेराच्या या  'टायगर सिक्युरिटी' नेच आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी जस्टिन बीबरच्या भारतातील भेटीदरम्यान सुरक्षा दिली होती.   

नातं फक्त कामाचं नाही, भावनेचं आहे

शेरा नेहमी सलमानसोबत कार्यक्रम, शूटिंग किंवा कोर्टातही दिसतो. त्यांच्या नात्यातील विश्वास आणि आपुलकी ही भावासारखी आहे. या चकचकीत उद्योगातही शेरा हे दाखवतो की निष्ठा, प्रामाणिकपणा आणि प्रेम यांचं मूल्य पैशांपेक्षा मोठं असतं.

सलमान खानच्या यशामध्ये जसा त्याच्या चाहत्यांचा मोठा वाटा आहे तसाच शेरा नावाच्या एका प्रामणिक व्याक्तीचाही आहे, जो त्याच्या सुरक्षेचाच नाही तर आयुष्याचा भाग बनला आहे. (photo Credits - social media) 

