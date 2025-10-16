एक... दोन... नाही, 100 कोटींचा मालक आहे सलमानचा बॉडीगार्ड शेरा; घेतो 'इतका' पगार
Salman Khan's Bodyguard: सलमान खान नेहमीच कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात वावरताना दिसतो. पण या सगळ्यात त्याच्यासोबत एक व्यक्ती हमखास असते, ती व्यक्ती म्हणजे सलमान खानचा अंगरक्षक शेरा, पण तुम्हाला माहित आहे का? या कामासठी त्याला सलमान पगार किती देतो?
बॉलीवूडचा 'दबंग' सलमान खान याच्यासोबत गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ सावलीसारखा राहणारा माणूस म्हणजे गुरमीत सिंह जॉली उर्फ शेरा. 1997 पासून सलमानचा बॉडीगार्ड म्हणून काम करत असलेला शेरा फक्त सुरक्षा रक्षक नाही, तर सलमानच्या कुटुंबाचा भाग बनला आहे. सलमान खानच्या चाहत्यांमध्ये त्याच्या बॉडीगार्ड शेराचाही वेगळाच चाहतावर्ग असून त्याची जीवनशैली एखाद्या स्टारपेक्षा कमी नाही.
साधेपणा आणि आलिशान जीवनाचा समतोल
15 लाख मासिक वेतन आणि...
