Sam Curran Engagement: सॅम करन प्रेमात झाला क्लीन बोल्ड! गुडघ्यावर बसून इसाबेलाला प्रपोज, भारताशी आहे खास कनेक्शन
Sam Curran Engagement: इंग्लंडचा अष्टपैलू खेळाडू सॅम करनने त्याची गर्लफ्रेंड इसाबेल सायमंड्स-विल्मोटशी साखरपुडा केला आहे. त्याने सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत त्याने चाहत्यांना सुखद धक्का दिला आहे.
Tejashree Gaikwad | Nov 23, 2025, 12:46 PM IST
Sam Curran Engaged to Isabella Grace Symonds
इंग्लंड क्रिकेट टीमचा स्टार ऑलराउंडर सॅम करन केवळ मैदानावरील परफॉर्मन्समुळेच चर्चेत नसतो, तर त्याचं वैयक्तिक आयुष्यही सतत चाहत्यांच्या नजरेत असतं. आता करननं आपल्या आयुष्याचा सर्वात स्पेशल आणि भावनिक क्षण जगासमोर आणला आहे. त्याने आपल्या लॉन्ग टाईम पार्टनर इसाबेल साइमंड्स विलमॉट हिच्यासोबत सगाई केली असून, दोघांचे रोमँटिक फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले आहेत.
इसाबेलला प्रपोज केले
करनने ज्या पद्धतीने इसाबेलला प्रपोज केले, ते पाहून चाहत्यांना अक्षरशः ‘फिल्मी सीन’ आठवला. इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये करन घुटण्यावर बसलेला दिसतो आणि इसाबेलच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू चमकत असल्याचे दिसते. क्रिकेट फॅन्स, सहकारी खेळाडू, आणि जगभरातील युजर्सनी त्यांच्या या नव्या इनिंगसाठी शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे.
20 नोव्हेंबर 2025 — करनच्या आयुष्यातील ‘गोल्डन डेट’
20 नोव्हेंबर हा दिवस करन आणि इसाबेल दोघांसाठीही खास ठरला. एका सुंदर लोकेशनवर करनने इसाबेलला घुटण्यावर बसून प्रपोज केलं आणि तिला रिंग घातली. दोघांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आणि पहिल्या क्षणातील भावनिक वातावरण फोटोंमधून स्पष्ट जाणवतं. करननं फोटोपोस्ट करत लिहिलं — “To forever with you.” (तिच्यासोबत आयुष्यभराच्या प्रवासाची सुरुवात)
कोण आहे इसाबेल साइमंड्स?
लेखिका आणि अभिनेत्री
भारताशी जुडलेलं खास कनेक्शन
ट्रॅव्हलची मोठी शौकीन
करनसोबत अनेक वर्षे रिलेशनमध्ये
