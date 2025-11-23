English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Sam Curran Engagement: सॅम करन प्रेमात झाला क्लीन बोल्ड! गुडघ्यावर बसून इसाबेलाला प्रपोज, भारताशी आहे खास कनेक्शन

Sam Curran Engagement: इंग्लंडचा अष्टपैलू खेळाडू सॅम करनने त्याची गर्लफ्रेंड इसाबेल सायमंड्स-विल्मोटशी साखरपुडा केला आहे. त्याने सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत त्याने चाहत्यांना सुखद धक्का दिला आहे.    

Tejashree Gaikwad | Nov 23, 2025, 12:46 PM IST
twitter
1/10

Sam Curran Engaged to Isabella Grace Symonds

Sam Curran Engagement

इंग्लंड क्रिकेट टीमचा स्टार ऑलराउंडर सॅम करन केवळ मैदानावरील परफॉर्मन्समुळेच चर्चेत नसतो, तर त्याचं वैयक्तिक आयुष्यही सतत चाहत्यांच्या नजरेत असतं. आता करननं आपल्या आयुष्याचा सर्वात स्पेशल आणि भावनिक क्षण जगासमोर आणला आहे. त्याने आपल्या लॉन्ग टाईम पार्टनर इसाबेल साइमंड्स विलमॉट हिच्यासोबत सगाई केली असून, दोघांचे रोमँटिक फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले आहेत.

twitter
2/10

इसाबेलला प्रपोज केले

Sam Curran Engagement

करनने ज्या पद्धतीने इसाबेलला प्रपोज केले, ते पाहून चाहत्यांना अक्षरशः ‘फिल्मी सीन’ आठवला. इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये करन घुटण्यावर बसलेला दिसतो आणि इसाबेलच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू चमकत असल्याचे दिसते. क्रिकेट फॅन्स, सहकारी खेळाडू, आणि जगभरातील युजर्सनी त्यांच्या या नव्या इनिंगसाठी शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे.

twitter
3/10

20 नोव्हेंबर 2025 — करनच्या आयुष्यातील ‘गोल्डन डेट’

Sam Curran Engagement

20 नोव्हेंबर हा दिवस करन आणि इसाबेल दोघांसाठीही खास ठरला. एका सुंदर लोकेशनवर करनने इसाबेलला घुटण्यावर बसून प्रपोज केलं आणि तिला रिंग घातली. दोघांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आणि पहिल्या क्षणातील भावनिक वातावरण फोटोंमधून स्पष्ट जाणवतं. करननं फोटोपोस्ट करत लिहिलं — “To forever with you.” (तिच्यासोबत आयुष्यभराच्या प्रवासाची सुरुवात)

twitter
4/10

कोण आहे इसाबेल साइमंड्स?

Sam Curran Engagement

इसाबेल साइमंड्स विलमॉट ही लंडनमध्ये राहते आणि तिला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करण्याचा अनुभव आहे.

twitter
5/10

लेखिका आणि अभिनेत्री

Sam Curran Engagement

ती व्यावसायिकरित्या लेखिका, अभिनेत्री आणि कंटेंट क्रिएटर आहे. तिने अनेक थियेटर प्रोजेक्ट्स आणि डिजिटल फिल्म्समध्ये काम केले आहे.

twitter
6/10

भारताशी जुडलेलं खास कनेक्शन

Sam Curran Engagement

2019 मध्ये इसाबेल पहिल्यांदा भारतात आली होती. त्यावेळी करन पंजाब किंग्सचा भाग होता आणि इसाबेल स्टेडियममध्ये त्याला चियर करताना दिसली होती. फॅन्स तेव्हाच त्यांच्या रिलेशनबद्दल चर्चेत आले होते.

twitter
7/10

ट्रॅव्हलची मोठी शौकीन

Sam Curran Engagement

ती सोशल मीडियावर ट्रॅव्हल व्ह्लॉगिंग आणि फोटो जर्नलिंगसाठी ओळखली जाते. युरोपपासून आशियापर्यंत अनेक देश तिने फिरून पाहिले आहेत.

twitter
8/10

करनसोबत अनेक वर्षे रिलेशनमध्ये

Sam Curran Engagement

दोघे अनेक वर्षांपासून एकत्र असून करनच्या मोठ्या विजयांनंतर इसाबेल त्याच्यासोबत दिसत असते. त्यांच्या नात्यातील केमिस्ट्री चाहत्यांना नेहमी आवडते.

twitter
9/10

IPL ट्रेडनंतर आता ‘लाईफ पार्टनर’ची एंट्री

Sam Curran Engagement

अलीकडेच IPL ट्रेडमध्ये सॅम करनने राजस्थान रॉयल्समध्ये मोठ्या बदलासह नवीन पायरी घेतली. पंजाब किंग्समधून RR मध्ये जाण्याने आधीच तो चर्चेत होता. आता त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातही मोठा पुढचा टप्पा आलाय.

twitter
10/10

Sam Curran Engagement

करनचा परफॉर्मन्स त्याला आधुनिक क्रिकेटमधील सर्वात अष्टपैलू ऑलराउंडर्समध्ये स्थान देतो. त्याची स्विंग बॉलिंग, आक्रमक बॅटिंग आणि डेथ ओव्हर्समध्ये विकेट घेण्याची क्षमता यामुळे करन इंग्लंडचा ‘X-factor’ खेळाडू मानला जातो.  

twitter
पुढील
अल्बम

कितवी शिकलीये अमृता खानविलकर? अभिनेत्रीबद्दलच्या या गोष्टी तुम्हाला ठाऊक आहेत का?

पुढील अल्बम

कितवी शिकलीये अमृता खानविलकर? अभिनेत्रीबद्दलच्या या गोष्टी तुम्हाला ठाऊक आहेत का?

कितवी शिकलीये अमृता खानविलकर? अभिनेत्रीबद्दलच्या या गोष्टी तुम्हाला ठाऊक आहेत का?

कितवी शिकलीये अमृता खानविलकर? अभिनेत्रीबद्दलच्या या गोष्टी तुम्हाला ठाऊक आहेत का? 10
मुंबई लोकल होणार अपग्रेड, हार्बर मार्गावर पहिल्यांदाच AC Local अन् &#039;हे&#039; निर्णयही ठरणार गेमचेंजर

मुंबई लोकल होणार अपग्रेड, हार्बर मार्गावर पहिल्यांदाच AC Local अन् 'हे' निर्णयही ठरणार गेमचेंजर

मुंबई लोकल होणार अपग्रेड, हार्बर मार्गावर पहिल्यांदाच AC Local अन् 'हे' निर्णयही ठरणार गेमचेंजर 8
सगळ्या ट्रेन थांबवून आधी &#039;या&#039; ट्रेनला जायला मार्ग दिला जातो; &#039;किंग ऑफ ट्रेन्स&#039; आहे ही भारतातील सर्वात प्रसिद्ध ट्रेन

सगळ्या ट्रेन थांबवून आधी 'या' ट्रेनला जायला मार्ग दिला जातो; 'किंग ऑफ ट्रेन्स' आहे ही भारतातील सर्वात प्रसिद्ध ट्रेन

सगळ्या ट्रेन थांबवून आधी 'या' ट्रेनला जायला मार्ग दिला जातो; 'किंग ऑफ ट्रेन्स' आहे ही भारतातील सर्वात प्रसिद्ध ट्रेन 8
सावधान! हिवाळी टोपी घालून झोपताय? ठरू शकते केस गळतीचे मोठे कारण...

सावधान! हिवाळी टोपी घालून झोपताय? ठरू शकते केस गळतीचे मोठे कारण...

सावधान! हिवाळी टोपी घालून झोपताय? ठरू शकते केस गळतीचे मोठे कारण... 9