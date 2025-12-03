English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'या'च बोल्ड सीनमुळे झाला समांथाचा घटस्फोट? दुसऱ्या लग्नानंतर चर्चा 'त्या' सीरिजची

Samantha Prabhu Bold Scenes: सोशल नेटवर्किंगवर समांथाच्या दुसऱ्या लग्नाचे फोटो समोर आल्यानंतर तिच्या पहिल्या लग्नाची आणि घटस्फोटाची जोरदार चर्चा असतानाच या चर्चेला बोल्डनेसचाही एक अँगल आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आणि तो सीन कोणता ज्यामुळे समांथाचा संसार तुटला असं मानलं जात ते जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Dec 03, 2025, 01:54 PM IST
1/11

घटस्फोटाचं खरं कारण बोल्ड सीन?

samanthaprabhu

समांथा प्रभूची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा असतानाच तिच्या पहिल्या घटस्फोटाचं खरं कारण म्हणून एका बोल्ड सीनची चर्चा होतेय. हा सीन कोणता आहे आणि नेमका हा वाद काय ते पाहूयात...

2/11

लग्न हा नेहमीच चर्चेचा विषय

samanthaprabhu

समांथा रुथ प्रभू ही दक्षिण भारतीय अभिनेत्री असून, तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील लग्न हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. 1 डिसेंबर 2025 रोजी तिने दिग्दर्शक राज निडिमोरू यांच्याशी लग्न केले.   

3/11

लग्नाची जागाही फार खास

samanthaprabhu

समांथाचं हे दुसरं लग्न असून ते कोयंबतूर येथील लिंग भैरवी देवी मंदिरात (ईशा फाउंडेशन) झाले. हे एक आध्यात्मिक आणि खाजगी समारंभ होता. समांथाने सोशल मीडियावर फोटो शेअर करून ही बातमी जाहीर केली, या फोटोंमध्ये समंथा लाल साडीत दिसत असून तिच्या हातात मोठ्या आकाराची अंगठी दिसत आहे.  

4/11

कोण आहे समांथाचा नवा जोडीदार?

samanthaprabhu

राज निडिमोरू, एक प्रसिद्ध दिग्दर्शक ज्यांनी 'सिटाडेल: हनी बनी' सारख्या मालिकेत समांथासोबत काम केले आहे. राज यांचेही हे दुसरे लग्न आहे; त्यांची पूर्व पत्नी श्यामली दे यांच्याशी घटस्फोट झाला होता.   

5/11

'ती' प्रार्थना चर्चेत

samanthaprabhu

2017 मध्ये अभिनेता नागा चैतन्य यांच्याशी लग्न झाले होते, परंतु 2021 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. हे लग्न राजसोबत तिचे दुसरे लग्न आहे. चाहत्यांनी आणि सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियावर शुभेच्छा दिल्या आहेत. एका वर्षापूर्वी समांथाने 'निष्ठावान आणि प्रेमळ जोडीदार' मिळावा म्हणून प्रार्थना केली होती, ज्याचा उल्लेख आता समंथाच्या दुसऱ्या लग्नानंतर व्हायरल झालाय.

6/11

आयुष्याशी संबंधित गॉसीप

samanthaprabhu

समंथाच्या लग्नानंतर अनेकांना असे वाटतं आहे की तिच्या दुसऱ्या लग्नामुळे वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित गॉसीपला पूर्णविराम मिळेल. मात्र याउलट, तिचे वैयक्तिक आयुष्य, विशेषतः नागा चैतन्यशी तिचे पूर्वीचे लग्न पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरत आहे.

7/11

पहिल्या लग्नाची आठवण

samanthaprabhu

समंथाच्या लग्नानंतर तिच्या पहिल्या लग्नाची आठवण अनेकांनी झाली. समंथा आणि नागा चैतन्य एकेकाळी पॉवर कपल म्हणून ओळखले जात होते. त्यापैकी, सोशल मीडियावर एक अफवा पसरत आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की समंथा आणि चैतन्य यांच्या विभक्त होण्यामागील कारण समंथाने दिलेले काही बोल्ड सीन्स आणि आयटम नंबर आहेत.  

8/11

प्रोफेश्नल निर्णय आडवे आले?

samanthaprabhu

समांथा रूथ प्रभू आणि नागा चैतन्य यांच्यातील दुरावा वाढल्यानंतर त्यांच्यातील वादानंतर अनेक अफवा उठल्या. त्यापैकी एक सामंथाने लग्नानंतरच्या चित्रपटांच्या आणि प्रोफेश्नल निर्णयांशी संबंधित कारण सांगितलं जात होतं. अफवांनुसार, समांथाच्या वाढत्या बोल्ड भूमिका वादाच्या केंद्रस्थानी होत्या. या काळात समंथाने निवडलेली आयटम साँग्स आणि बोल्ड सिन्सचा समावेश होता.  

9/11

त्या बोल्ड सीनमुळे मोडला संसार

samanthaprabhu

अक्किनेनी कुटुंबातील काही सदस्यांना समंथाचे प्रोफेश्नल निर्णय पसंत पडले नव्हते. या अफवांमध्ये सामान्यतः हायलाइट होणारा सर्वात मोठा प्रोजेक्ट म्हणजे 'द फॅमिली मॅन 2' मधील तिने शूट केलेला सेक्स सीन वादातील कडवटपणा वाढणारा ठरला. त्यातूनच पुढे दोघांचा घटस्फोट झाल्याचं सांगितलं जातं.  

10/11

बोल्ड अभिनयाबद्दल आक्षेप

samanthaprabhu

नागा चैतन्य आणि त्याचे वडील नागार्जुन अक्किनेनी दोघांनाही लग्नानंतर सामंथाच्या बोल्ड अभिनयाबद्दल आक्षेप नोंदल्याची चर्चा होती.   

11/11

मला सावध करण्यात आलेलं

samanthaprabhu

तथापि, समांथावर चित्रित करण्यात आलेल्या दृष्यांना जगाने पसंती देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 'पुष्पा: द राइज'मधील समांथा रूथ प्रभूचे आयटम साँग 'ओओ अंतावा' हे गाणं चांगलं गाजलं. 'मिसमालिनी' एंटरटेनमेंटला दिलेल्या मुलाखतीत, तिने कबूल केले की तिला खरं तर हे गाणे चित्रित करण्यापासून सावध केले गेले होते.  (सर्व फोटो समांथांच्या सोशल मीडियावरुन आणि अॅमेझॉन प्राइमवरुन साभार)

