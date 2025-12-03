'या'च बोल्ड सीनमुळे झाला समांथाचा घटस्फोट? दुसऱ्या लग्नानंतर चर्चा 'त्या' सीरिजची
Samantha Prabhu Bold Scenes: सोशल नेटवर्किंगवर समांथाच्या दुसऱ्या लग्नाचे फोटो समोर आल्यानंतर तिच्या पहिल्या लग्नाची आणि घटस्फोटाची जोरदार चर्चा असतानाच या चर्चेला बोल्डनेसचाही एक अँगल आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आणि तो सीन कोणता ज्यामुळे समांथाचा संसार तुटला असं मानलं जात ते जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Dec 03, 2025, 01:54 PM IST
घटस्फोटाचं खरं कारण बोल्ड सीन?
लग्न हा नेहमीच चर्चेचा विषय
लग्नाची जागाही फार खास
कोण आहे समांथाचा नवा जोडीदार?
'ती' प्रार्थना चर्चेत
2017 मध्ये अभिनेता नागा चैतन्य यांच्याशी लग्न झाले होते, परंतु 2021 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. हे लग्न राजसोबत तिचे दुसरे लग्न आहे. चाहत्यांनी आणि सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियावर शुभेच्छा दिल्या आहेत. एका वर्षापूर्वी समांथाने 'निष्ठावान आणि प्रेमळ जोडीदार' मिळावा म्हणून प्रार्थना केली होती, ज्याचा उल्लेख आता समंथाच्या दुसऱ्या लग्नानंतर व्हायरल झालाय.
आयुष्याशी संबंधित गॉसीप
पहिल्या लग्नाची आठवण
प्रोफेश्नल निर्णय आडवे आले?
समांथा रूथ प्रभू आणि नागा चैतन्य यांच्यातील दुरावा वाढल्यानंतर त्यांच्यातील वादानंतर अनेक अफवा उठल्या. त्यापैकी एक सामंथाने लग्नानंतरच्या चित्रपटांच्या आणि प्रोफेश्नल निर्णयांशी संबंधित कारण सांगितलं जात होतं. अफवांनुसार, समांथाच्या वाढत्या बोल्ड भूमिका वादाच्या केंद्रस्थानी होत्या. या काळात समंथाने निवडलेली आयटम साँग्स आणि बोल्ड सिन्सचा समावेश होता.
त्या बोल्ड सीनमुळे मोडला संसार
बोल्ड अभिनयाबद्दल आक्षेप
