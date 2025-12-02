English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भूत शुद्धी विवाह म्हणजे काय? या कोणत्या प्रथेनं समांथा- राज अडकले लग्नबंधनात?

Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru Marriage: अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभू आणि निर्माता- दिग्दर्शक राज निदीमोरु यांनी लग्नबंधनात अडकत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आणि चर्चा सुरू झाली त्यांच्याच लग्नाची... 

Sayali Patil | Dec 02, 2025, 10:26 AM IST
समांथा रुथ प्रभू

Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru Marriage: दाक्षिणात्य अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभू आणि 'द फॅमिली मॅन'मुळं चर्चेत असणारा निर्माता दिग्दर्शक या दोघांनीही त्यांच्या नात्याची अधिकृत ग्वाही देत थेट लग्नाचेच फोटो चाहत्यांच्या भेटीला आणले. 

राज आणि समांथा

काही वर्षांच्या प्रेमाच्या नात्याला अखेर राज आणि समांथानं योग्य दिशा आणि खास ओळख देण्याचा निर्णय घेत अतिशय जवळच्या व्यक्तींच्या उपस्थितीत सहजीवनाची सुरुवात केली. त्यांचा हा विवाहसोहळा अतिशय छोटेखानी होता

मोजके पाहुणे

मोजके पाहुणे आणि एका खास प्रथा- परंपरेसह हा विवाहसोहळा पार पडला. कोईंबतूर इथं असणाऱ्या ईशा योग केंद्रामध्ये अतिशय प्राचीन अशा योगिक पंरपरेच्या आधारे या दोघांनी एकमेकांना सहजीवनाची वचनं दिली. 

भूत शुद्धी

सूत्रांच्या माहितीनुसार योगा केंद्रामध्ये समांथा आणि राजचा विवाहसोहळा पारंपरिक 'भूत शुद्धी' पद्धतीनं पार पडला. जिथं लिंग भैरवीला साक्ष ठेवत त्यांनी हा विधी पूर्ण केला. अतिशय शांततेत हा विवाहसोहळा संपन्न झाला. 

लिंग भैरवी

'भूत शुद्धी' ही परंपरा अनेकांसाठीच नवी असून, या विधीमध्ये लिंग भैरवीला साक्ष ठेवलं जातं. ही एक प्राचीन योगिक लग्नाची परंपरा आहे. योगसाधनेमध्ये विवाहाच्या या परंपरेला अनन्यसाधारण महत्त्वं आहे. (Whats Bhoot Shuddhi Vivah)  

पंचतत्त्वं

या अनोख्या परंपरेमध्ये जोडप्यांमध्ये पंचतत्त्वं अर्थात पृथ्वी, जल, वायू, अग्नि आणि आकाश यांच्या शुद्धिकरणातून एक घनिष्ठं बंधन तयार केलं जातं. हे बंधन विचार, भावना आणि शारीरिक जवळिकीवर आधारित असतं. 

लग्नसोहळा

लिंग भैरवी किंवा काही निवडक ठिकाणी संपन्न होणाऱ्या या लग्नसोहळ्यादरम्यान जोडप्यातील पंतमहाभूतांची शुद्धी केली जाते आणि त्यांचं वैवाहिक बंधन अधिक पवित्र, भक्कम केलं जातं. वैवाहिक जीवनात देवीची कृपा सदैव राहण्यासाठी कृपा, सुख, शांती, समृद्धी आणि अध्यात्मिक संतुलनाकरता पूजाविधी होतो. यामध्ये लिंग भैरवी देवीची उपासना एक महत्त्वाची बाब आहे. 

स्त्री शक्तीचं एक उग्र स्वरुप

लिंग भैरवी दिव्य स्त्री शक्तीचं एक उग्र स्वरुप असून, ईशा योग केंद्रात सद्गगुरूंनी तिची प्राणप्रतिष्ठापना केली आहे. इथं आयुष्याला समृद्ध करणारी योगसाधना केली जात असल्याचा दावा करण्यात येतो. ईशा फाऊंडेशनच्या म्हणण्यानुसार या प्रक्रियेतून पंचमहाभूतांनां इतकं पवित्र केलं जातं की त्यामुळं जीवनाची घडी, दर्जा, विस्तार निर्धारित होतो. या विवाहपद्धतीनं फक्त वर-वधू नव्हे, तर त्या सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला काही ना काही फायदा होतो. 

