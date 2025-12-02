भूत शुद्धी विवाह म्हणजे काय? या कोणत्या प्रथेनं समांथा- राज अडकले लग्नबंधनात?
Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru Marriage: अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभू आणि निर्माता- दिग्दर्शक राज निदीमोरु यांनी लग्नबंधनात अडकत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आणि चर्चा सुरू झाली त्यांच्याच लग्नाची...
Sayali Patil | Dec 02, 2025, 10:26 AM IST
1/8
समांथा रुथ प्रभू
2/8
राज आणि समांथा
3/8
मोजके पाहुणे
4/8
भूत शुद्धी
5/8
लिंग भैरवी
6/8
पंचतत्त्वं
7/8
लग्नसोहळा
लिंग भैरवी किंवा काही निवडक ठिकाणी संपन्न होणाऱ्या या लग्नसोहळ्यादरम्यान जोडप्यातील पंतमहाभूतांची शुद्धी केली जाते आणि त्यांचं वैवाहिक बंधन अधिक पवित्र, भक्कम केलं जातं. वैवाहिक जीवनात देवीची कृपा सदैव राहण्यासाठी कृपा, सुख, शांती, समृद्धी आणि अध्यात्मिक संतुलनाकरता पूजाविधी होतो. यामध्ये लिंग भैरवी देवीची उपासना एक महत्त्वाची बाब आहे.
8/8