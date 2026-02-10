English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Samarth Ramdas Swami : समर्थ रामदास स्वामींचे 10 महत्त्वाचे विचार, जे संपूर्ण जीवन बदलतील

Samarth Ramdas Swami : समर्थ रामदास स्वामी 1608-1682 हे महाराष्ट्रातील एक थोर संत, कवी आणि विचारवंत होते. ज्यांनी भक्तीसोबतच प्रपंच आणि परमार्थ यांचा समन्वय साधला. 'दासबोध' आणि 'मनाचे श्लोक' यातून त्यांनी 'प्रयत्नवाद', 'शरीरसामर्थ्य', 'सजगता' आणि 'स्वावलंबन' या मूल्यांवर भर दिला. त्यांचे विचार व्यक्तीच्या जडणघडणीसाठी आणि राष्ट्रोद्धारासाठी अत्यंत प्रेरणादायी आहेत. समर्थ रामदास स्वामींचे मुख्य विचार आणि सुविचार खालीलप्रमाणे आहेत:

Dakshata Thasale | Feb 10, 2026, 06:56 PM IST
1/10

रामदास स्वामी यांचे 10 प्रेरणादायी विचार 

2/10

"आधी केलाची प्रयत्न, मग म्हणावे दैव." (सर्वप्रथम प्रयत्न करावेत, नंतर नशिबाला दोष द्यावा. प्रयत्न केल्याशिवाय यश मिळत नाही.)  

3/10

प्रयत्नवाद (प्रयत्नाचे महत्त्व):

"यशस्विनी प्रयत्नेचि।" (यश केवळ प्रयत्नांनीच मिळते.) 

4/10

विवेक आणि विचारशक्ती:

"विचारेविण बोलो नये। विवंचनेविण चालो नये।" विचार न करता बोलू नये आणि विचारपूर्वक पाऊल न टाकता चालू नये. म्हणजेच, प्रत्येक कृती विवेकाने करावी. "मर्यादेविण हालो नये।" (मर्यादा सोडून जगू नये.) 

5/10

शरीर आणि मनःशक्ती:

त्यांनी शरीरसुदृढतेवर भर दिला. "उदंड समुदाय करावे। परी गुप्तरूपें।" शारीरिक व मानसिक सामर्थ्य वाढवावे, जेणेकरून संकटांना सामोरे जाता येईल.

6/10

"मना सज्जना भक्तीपंथेची जावे। तरी श्रीहरी पाविजेतो स्वभावे।" मनाला नेहमी योग्य मार्गावर चालण्याची शिकवण त्यांनी दिली.

7/10

स्वराज्य आणि राष्ट्रकार्य:

रामदास स्वामींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सहकार्याने 'मराठा तितुका मेळवावा' हा विचार रुजवला. त्यांनी तरुणांमध्ये साहस, धैर्य आणि राष्ट्रप्रेमाची भावना जागृत केली. 

8/10

वागणूक आणि नीतिमत्ता

"वाट पुसल्याविण जाउ नये। फळ ओळखल्याविण खाऊ नये।" (कोणतीही कृती करण्यापूर्वी चौकशी करावी.)

9/10

वागणूक

"पडिली वस्तु घेऊ नये। येकायेकी।" दुसऱ्याच्या वस्तूंवर हक्क सांगू नये.

10/10

दासबोध (जीवनाचे सार)

दासबोधात त्यांनी म्हटले आहे की, सुखी होण्यासाठी परमेश्वराचे स्मरण करावे, पण संसारही सोडू नये. प्रपंचात राहूनच परमार्थ साधावा. "बुडती जन हे न देखवे, म्हणोनि माझें तळमळें जीवें।" समाजाची दुर्दशा पाहून मन तळमळते, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

