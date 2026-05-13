Chhatrapati Sambhaji Maharaj Jayanti Wishes: 'सह्याद्रीला विचारा माझा शंभूराजा कसा होता', छत्रपती संभाजी महाराजांना मराठमोळ्या शुभेच्छा देऊन मानाचा मुजरा

छत्रपती संभाजी महाराजांना मानाचा मुजरा
"जेव्हा आयुष्यात खूप दुःख आहे असे वाटेल, तेव्हा एकदा फक्त छत्रपती संभाजी महाराजांना आठवा, जाणीव होईल की तुमचे दुःख काहीच नाही."
"ज्यांनी धर्म, संस्कृती आणि स्वराज्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, अशा त्यागमुर्तीला मानाचा मुजरा!"
"सह्याद्रीला विचारा त्या माझा शंभूराजा कसा होता, शत्रूही नतमस्तक होई जिथे, असा तो शिवपुत्र होता!"
"शूरवीर जीवन मागत नाहीत; आम्ही स्वातंत्र्य मागतो." छत्रपती संभाजी महाराज
“मृत्यूला घाबरणारा योद्धा इतिहास घडवू शकत नाही.” “स्वाभिमान गमावून जगण्यापेक्षा संघर्षात मरणे श्रेष्ठ.”
“मराठ्यांचा अभिमान – छत्रपती संभाजी महाराज!”
“स्वाभिमानासाठी लढणारा योद्धा म्हणजे शंभूराजे!”
शत्रूंपेक्षा स्वतःवर विजय मिळवणे अधिक कठीण असते शिवपुत्र शंभूराजे – शौर्याचे दुसरे नाव!
“जो स्वराज्यासाठी लढतो, तो कधीच हरत नाही.” “संभाजी महाराज म्हणजे धैर्याचा अखंड झरा.”