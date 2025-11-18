English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'माझी काय चूक....,' समीर वानखेडेंनी मांडली आपली व्यथा, 'लोक मला चोर समजतात, अन्...'

एनसीबीचे माजी अधिकारी समीर वानखेडे यांनी आर्यन खानच्या 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' सीरिजसंदर्भातील आपली निराशा व्यक्त केली आहे, ज्यामधून कथितपणे त्यांची खिल्ली उडवण्यात आली होती.   

Shivraj Yadav | Nov 18, 2025, 10:24 PM IST
आर्यन खान आणि सीरिजविरोधातील मानहानीच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, समीर वानखेडे यांनी न्यायालयाला, "मी अशाप्रकारे सार्वजनिकरित्या लोकांच्या मताच्या खटल्याला पात्र आहे का?" अशी विचारणा केली.    

वानखेडे यांनी आरोप केला आहे की, त्यांच्यावर आधारित पात्राच्या आधारे त्यांची थट्टा केली आहे. यामुळे सोशल मीडियावर त्याची थट्टा आणि उपहास केला आहे.  

सोमवारी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने शोचे निर्माता आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आणि नेटफ्लिक्स यांच्याविरुद्ध वानखेडेच्या याचिकेवर सुनावणी पुन्हा सुरू केली. शो प्रसारित झाल्यानंतर त्यांना दिलेल्या धमक्या आणि टीका कशाप्रकारे होत आहे हे दाखवण्यासाठी वानखेडेच्या वकिलांनी कमाल खानच्या (केआरके) पोस्टचा हवाला दिला.   

"या सीरिजने लोकांना खात्री पटवून दिली आहे की मी प्रामाणिक नाही, तर चोर आहे, अजून काय काय?" असं वानखेडेंचे वकील म्हणाले.  

सीबीआय आणि ईडीच्या चौकशीचा सीरिजशी काहीही संबंध नाही आणि तो रेड चिलीजची निर्मिती नाही, असा युक्तिवाद प्रतिवादींनी केला. वरिष्ठ वकील कौल यांनी असा युक्तिवाद केला की या प्रकरणात शोचा निर्माता आर्यन खानचा समावेश आहे, प्रोडक्शन हाऊस किंवा स्ट्रीमरचा नाही.  

तथापि, वानखेडे यांच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की जबाबदारी आणि दोष दोन्हीसाठी ते पात्र आहेत. "रेड चिल्लीज आणि नेटफ्लिक्स एकमेकांशी जोडलेले आहेत. ते असे म्हणत नाहीत की आम्ही फक्त मध्यस्थ आहोत, म्हणून काही प्रमाणात जबाबदारी नेटफ्लिक्सवर देखील आहे," असं ते म्हणाले.   

आर्यनला 2021 मध्ये वानखेडे यांनी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोमध्ये असताना अटक केली होती, परंतु नंतर त्याच्यावरील सर्व आरोप मागे घेण्यात आले.  

