'माझी काय चूक....,' समीर वानखेडेंनी मांडली आपली व्यथा, 'लोक मला चोर समजतात, अन्...'
एनसीबीचे माजी अधिकारी समीर वानखेडे यांनी आर्यन खानच्या 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' सीरिजसंदर्भातील आपली निराशा व्यक्त केली आहे, ज्यामधून कथितपणे त्यांची खिल्ली उडवण्यात आली होती.
Shivraj Yadav | Nov 18, 2025, 10:24 PM IST
सोमवारी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने शोचे निर्माता आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आणि नेटफ्लिक्स यांच्याविरुद्ध वानखेडेच्या याचिकेवर सुनावणी पुन्हा सुरू केली. शो प्रसारित झाल्यानंतर त्यांना दिलेल्या धमक्या आणि टीका कशाप्रकारे होत आहे हे दाखवण्यासाठी वानखेडेच्या वकिलांनी कमाल खानच्या (केआरके) पोस्टचा हवाला दिला.
