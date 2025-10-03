आर्यन खानला 'बळीचा बकरा' का केलं? समीर वानखेडे यांनी अखेर सत्य सांगितलं, 'त्याच्याकडे ड्रग्ज नसतानाही...'
Sameer Wankhede on Aryan Khan Arrest: समीर वानखेडे यांच्या नेतृत्वातील पथकाने आर्यन खानला अटक केली होती. 2022 मध्ये आर्यनला सर्व ड्रग्ज आरोपातून मुक्त करण्यात आले.
Shivraj Yadav | Oct 03, 2025, 09:39 PM IST
Sameer Wankhede on Aryan Khan Arrest: बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला ऑक्टोबर 2021 मध्ये एका कथित रेव्ह पार्टीतून अटक करण्यात आली होती. यानंतर जवळपास महिनाभर आर्यन खान जेलमध्ये होता. समीर वानखेडे यांच्या नेतृत्वातील पथकाने ही अटकेची कारवाई केली होती. दरम्यान नुकतंच त्यांनी एका मुलाखतीत या अटकेवर भाष्य केलं आहे.
Mama’s Couch या युट्यूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत समीर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आपण स्वाक्षरी केली आहे, ज्यामध्ये तो आर्यन खानच्या केसबद्दल मीडियासमोर बोलणार नाही असं म्हटलं आहे सांगत जास्त बोलण्यास नकार दिला. पण मुलाखत घेणाऱ्याने आर्यन खान प्रकरणावरुन वारंवार प्रश्न विचारत सविस्तर उत्तरं मागितली. आर्यनकडे कोणतेही ड्रग्ज नसतानाही त्याला 25 दिवस कोठडीत का ठेवण्यात आलं? असं विचारण्यात आलं असता समीर म्हणाले की जेव्हा ते एखाद्याला अटक केली जाते तेव्हा त्यांच्याकडे ड्रग्ज असणे आवश्यक नाही.
"लोकांचा असा गैरसमज आहे की जर तुमच्याकडे ड्रग्ज सापडले नाहीत तर कोणतीही कारवाई होणार नाही. जर कोणी ड्रग्जसह पकडले गेले असेल तर कोणीतरी ते बनवले असेल, कोणीतरी ते पुरवले असेल आणि कोणीतरी ते खरेदी करण्याचा विचार करत असेल. तुम्हाला असं वाटतं का की आपण ते बनवणाऱ्यांना किंवा ते खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांना अटक करू नये कारण दोघेही ड्रग्ज बाळगत नाहीत? कायद्यानुसार संपूर्ण साखळीला अटक करावी लागते. ज्याच्याकडे ते आहे तो कोणीही असो," असं समीर वानखेडे यांनी सांगितलं. थोडक्यात त्यांनी आर्यन खानला अटक करण्यामागे यामागील एखादं कारण आहे.
