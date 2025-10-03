English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आर्यन खानला 'बळीचा बकरा' का केलं? समीर वानखेडे यांनी अखेर सत्य सांगितलं, 'त्याच्याकडे ड्रग्ज नसतानाही...'

Sameer Wankhede on Aryan Khan Arrest: समीर वानखेडे यांच्या नेतृत्वातील पथकाने आर्यन खानला अटक केली होती. 2022 मध्ये आर्यनला सर्व ड्रग्ज आरोपातून मुक्त करण्यात आले.  

Shivraj Yadav | Oct 03, 2025, 09:39 PM IST
Sameer Wankhede on Aryan Khan Arrest: बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला ऑक्टोबर 2021 मध्ये एका कथित रेव्ह पार्टीतून अटक करण्यात आली होती. यानंतर जवळपास महिनाभर आर्यन खान जेलमध्ये होता. समीर वानखेडे यांच्या नेतृत्वातील पथकाने ही अटकेची कारवाई केली होती. दरम्यान नुकतंच त्यांनी एका मुलाखतीत या अटकेवर भाष्य केलं आहे.   

समीर वानखेडे यांनी The Ba***ds of Bollywood मधील त्यांच्या सीनवर आक्षेप नोंदवत हे बदनामीकारक असल्याचं म्हटल्यानंतर काही दिवसांनी हे विधान आलं आहे. मुलाखतीत समीर वानखेडे यांनी म्हटलं आहे की, कर्तव्याचा भाग म्हणून ती अटक करणं गरजेचं होतं, जरी अटक केलेल्या व्यक्तीकडे कोणतेही ड्रग्ज नव्हते.   

त्यांना आर्यनला 'बळीचा बकरा' करण्यात आल्याच्या आरोपावर काही तथ्य आहे का? आणि आर्यनच्या सुटकेच्या बदल्यात 25 कोटी रुपये मागितल्याच्या आरोपात काही तथ्य आहे का? असंही यावेळी विचारण्यात आलं.   

Mama’s Couch या युट्यूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत समीर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आपण स्वाक्षरी केली आहे, ज्यामध्ये तो आर्यन खानच्या केसबद्दल मीडियासमोर बोलणार नाही असं म्हटलं आहे सांगत जास्त बोलण्यास नकार दिला. पण मुलाखत घेणाऱ्याने आर्यन खान प्रकरणावरुन वारंवार प्रश्न विचारत सविस्तर उत्तरं मागितली. आर्यनकडे कोणतेही ड्रग्ज नसतानाही त्याला 25 दिवस कोठडीत का ठेवण्यात आलं? असं विचारण्यात आलं असता समीर म्हणाले की जेव्हा ते एखाद्याला अटक केली जाते तेव्हा त्यांच्याकडे ड्रग्ज असणे आवश्यक नाही.  

"लोकांचा असा गैरसमज आहे की जर तुमच्याकडे ड्रग्ज सापडले नाहीत तर कोणतीही कारवाई होणार नाही. जर कोणी ड्रग्जसह पकडले गेले असेल तर कोणीतरी ते बनवले असेल, कोणीतरी ते पुरवले असेल आणि कोणीतरी ते खरेदी करण्याचा विचार करत असेल. तुम्हाला असं वाटतं का की आपण ते बनवणाऱ्यांना किंवा ते खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांना अटक करू नये कारण दोघेही ड्रग्ज बाळगत नाहीत? कायद्यानुसार संपूर्ण साखळीला अटक करावी लागते. ज्याच्याकडे ते आहे तो कोणीही असो," असं समीर वानखेडे यांनी सांगितलं. थोडक्यात त्यांनी आर्यन खानला अटक करण्यामागे यामागील एखादं कारण आहे.   

आर्यन खानला "बळाची बकरा" बनवण्यात आलं का? असा थेट प्रश्न विचारण्यात आलं असता समीर वानखेडे यांनी त्यांच्या कारवाईचं समर्थन केलं आणि असं काही नसल्याचं सांगितलं.   

"यात बळीचा बकरा नाही," असं ते म्हणाले. "खूप विचार केल्यानंतर, जाणीवपूर्वक घेतलेला ताबा आहे, काही इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आहेत, काही जबाब आहेत, म्हणून त्या आधारावर, तपास केला जातो,"असंही त्यांनी सांगितलं.   

यावेळी त्यांनी जामीन मंजूर करण्यासाठी ज्या अनेक कायदेशीर मार्गांमधून जावं लागतं त्याची यादीच वाचून दाखवली "हे सर्व फक्त वानखेडे करत नाही, तर अनेक प्रक्रिया आहेत," असं ते म्हणाले.   

समीर वानखेडे यांच्यावर शाहरुख खानसोबतचे संभाषण लीक केल्याचा आरोपही होता, जिथे तो त्याच्याशी कथितपणे विनवणी करत होता. याबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, "लीक करणं हा येथे चुकीचा शब्द असेल. ही माझी सवय नाही आणि अशा गोष्टी करण्याइतका मी कमकुवत नाही. मला अशा गोष्टी करण्याची गरज नाही."   

२५ कोटींच्या लाचखोरीच्या आरोपाबद्दल विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले, "तुम्ही सर्वांनी चॅट्स पाहिले आणि मी चॅट्समध्ये जे आहे ते पुन्हा सांगू इच्छित नाही. मी कारवाई केली आणि कोणालाही सोडले नाही. मी फक्त एवढेच म्हणेन की मी अटक केली, बाकी काही नाही".  

2022 मध्ये आर्यनला सर्व ड्रग्ज आरोपातून मुक्त करण्यात आले.

