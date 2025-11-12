English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Samudrik Shastra: गालावर तिळ असणे शुभ की अशुभ? जाणून घ्या सामुद्रिक शास्त्रामधून व्यक्तिमत्त्वाचे रहस्य

Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्रानुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या गालावर तीळ असणे शुभ किंवा अशुभ मानले जाते. शरीराच्या वेगवेगळ्या भागांवर असलेल्या तीळांचा अर्थ आणि स्वरूप जाणून घ्या.   

Tejashree Gaikwad | Nov 12, 2025, 02:01 PM IST
Samudrik Shastra

Samudrik Shastra Mole

सामुद्रिक शास्त्रानुसार (Samudrik Shastra) प्रत्येक माणसाच्या शरीरावर कुठेतरी तिळ असतो काही जन्मतः असतात, तर काही काळानुसार तयार होतात किंवा नाहीसे होतात. अनेक वेळा चेहऱ्यावरचा तिळ व्यक्तीच्या आकर्षकतेत भर घालतो. पण हा तिळ केवळ सौंदर्याचे प्रतीक नसून, तो भाग्य, स्वभाव आणि भविष्य यांचीही ओळख करून देतो, असं मानलं जातं. आज आपण पाहूया  गालावर तिळ असणं शुभ असतं का अशुभ? आणि अशा व्यक्तींचा स्वभाव कसा असतो.

गालावर तिळ असणे – शुभ की अशुभ?

Samudrik Shastra Mole

सामुद्रिक शास्त्रानुसार, गालावर तिळ असणे सामान्यतः शुभ मानले जाते. विशेषतः उजव्या गालावरचा तिळ सौभाग्य, संपत्ती आणि यशाचे प्रतीक असतो. असा तिळ असलेले लोक आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाचे असतात आणि आपल्या मोहकतेने इतरांना सहज आपल्याकडे खेचतात.

गालाच्या मध्यभागी तिळ असणारे लोक

Samudrik Shastra Mole

ज्यांच्या गालाच्या मधोमध तिळ असतो, ते लोक अतिशय भावनिक (इमोशनल) स्वभावाचे असतात. अशा व्यक्तींना भाग्याची साथ सदैव मिळते असं मानलं जातं. ते लोक पटकन दुसऱ्यांच्या बोलण्यात येतात आणि दुसऱ्यांना प्रभावित करण्याची ताकद त्यांच्यात असते. मात्र, हे लोक संवेदनशील असतात, त्यांना इतरांच्या बोलण्याचा लवकर राग किंवा वाईटही वाटू शकतं.

उजव्या गालावर तिळ

Samudrik Shastra Mole

सामुद्रिक शास्त्रानुसार, महिलांच्या उजव्या गालावर तिळ असणं अत्यंत शुभ मानलं जातं. अशा स्त्रिया सौंदर्य आणि आकर्षणाने परिपूर्ण असतात. या महिला धनवान, सामाजिक आणि आत्मविश्वासू असतात. मात्र, कधी कधी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात अभिमानाची झलक दिसते.

गालाच्या वरच्या भागात तिळ

Samudrik Shastra Mole

ज्यांच्या गालाच्या वरच्या भागात तिळ असतो, ते लोक अत्यंत सकारात्मक विचारांचे आणि सर्जनशील असतात. त्यांना प्रत्येक गोष्ट वेगळ्या पद्धतीने करायला आवडते. हे लोक कलात्मक दृष्टिकोनातून जग पाहतात आणि त्यांच्या प्रत्येक कृतीत ती झलक दिसते. त्यांच्या जीवनात पैशाची कमतरता नसते, तसेच ते आपल्या कुटुंबाशी घट्ट नातं ठेवतात. जीवनसाथीप्रती त्यांचं निष्ठा आणि समर्पण अपार असतं.

दोन्ही गालांवर तिळ असणारे लोक

Samudrik Shastra Mole

सामुद्रिक शास्त्र सांगते की, ज्यांच्या दोन्ही गालांवर तिळ असतो, ते लोक खूप मेहनती आणि निर्धाराने काम करणारे असतात. ते जे एकदा ठरवतात, ते पूर्ण केल्याशिवाय शांत बसत नाहीत. हे लोक स्वतःच्या नियमांवर जगतात आणि योग्य मार्गावर चालणे पसंत करतात. अशा महिलांना विशेषतः जीवनसाथीच्या बाबतीत भाग्यवान (lucky in love) म्हटलं जातं.

तिळाचा रंग आणि आकार देखील महत्त्वाचा

Samudrik Shastra Mole

सामुद्रिक शास्त्रात फक्त तिळाची जागाच नव्हे, तर त्याचा रंग आणि आकार हेदेखील महत्त्वाचे मानले जातात. काळा तिळ — शक्ती, स्थैर्य आणि यशाचं प्रतीक. लालसर तिळ — आत्मविश्वास आणि नेतृत्वगुण दर्शवतो. फिकट तपकिरी तिळ — संयम, सहनशीलता आणि साधेपणाचं  लहान आणि गोल तिळ शुभ मानले जातात, तर मोठे किंवा अनियमित आकाराचे तिळ थोडे अशुभ परिणाम देऊ शकतात.

सामुद्रिक शास्त्राचे वैशिष्ट्य

Samudrik Shastra Mole

गालावरचा तिळ केवळ सौंदर्याची खूण नसून तो स्वभाव, भाग्य आणि व्यक्तिमत्त्वाचा आरसा असतो. तिळ कुठल्या बाजूला आहे यावरून व्यक्तीच्या स्वभावाचे गूढ उलगडते  आणि हेच सामुद्रिक शास्त्राचे वैशिष्ट्य आहे.  

