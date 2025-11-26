English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कर्तव्य, हक्कांचे भान, मिळवून देते संविधान; मराठीतून द्या संविधान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मराठीतून द्या संविधान दिनाच्या शुभेच्छा. 

Vanita Kamble | Nov 26, 2025, 10:30 AM IST
twitter

Constitution Day Wishes 2025 : दरवर्षी 26 नोव्हेंबर रोजी साजरा संविधान दिन साजरा केला जातो.  भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान अर्थात पायाभूत कायदा आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला. 26 जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अंमलात आली. कर्तव्य, हक्कांचे भान, मिळवून देते संविधान...  मराठीतून द्या संविधान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

1/12

भारतीय संविधानाने नागरिकांना मुलभूत अधिकारांसह अनेक महत्त्वांचे हक्क मिळून आले आहेत. ज्यामुळे नागरिकांना कुठेही वावरण्याची, मुक्तपणे संवाद साधण्याची आणि आपल्या हक्कासाठी लढण्याची ताकद मिळाली आहे.  संविधान दिनानिमित्त तुमचे मित्र, नातेवाईक आणि प्रियजनांना  खास शुभेच्छा संदेश पाठवा.   

twitter
2/12

संविधानातील समानता, स्वातंत्र्य व बंधुता यांचा दीप सतत प्रज्वलित ठेवू या. भारतीय लोकशाहीचा पाया असलेल्या संविधान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! आजचा दिवस आहे त्या महामानवाला विनम्र अभिवादन करण्याचा.  

twitter
3/12

 ज्यांनी भारताला दिलं एक असं शस्त्र आपल्या अधिकारांचं आणि स्वाभिमानाचं.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांनी प्रेरित राहू या, 

twitter
4/12

सर्वांचा निर्धार, संविधानाचा स्वीकार.

twitter
5/12

संविधानाची कास धरू, विषमता नष्ट करू.

twitter
6/12

 मिळून सारे देऊ ग्वाही, सक्षम बनवू लोकशाही.

twitter
7/12

 संविधानाची मोठी शक्ती, देई आम्हा अभिव्यक्ती.

twitter
8/12

 संविधानावर निष्ठा, हीच व्यक्तीची प्रतिष्ठा.

twitter
9/12

कर्तव्य, हक्कांचे भान, मिळवून देते संविधान.  

twitter
10/12

 जेव्हापर्यंत चंद्र-सूर्य आहे, तोपर्यंत संविधान आहे.  

twitter
11/12

समता, बंधुता, लोकशाही, संविधानाशिवाय पर्याय नाही.   

twitter
12/12

 विवेक पसरवू जनाजनात, संविधान जागवू मनामनात.

twitter
पुढील
अल्बम

मुंबई - राणीबागेतील शक्ती वाघाचा मृत्यू, 8 दिवस का लपवली माहिती? अपस्माराचे झटके आल्याने मृत्यू

पुढील अल्बम

मुंबई - राणीबागेतील शक्ती वाघाचा मृत्यू, 8 दिवस का लपवली माहिती? अपस्माराचे झटके आल्याने मृत्यू

मुंबई - राणीबागेतील शक्ती वाघाचा मृत्यू, 8 दिवस का लपवली माहिती? अपस्माराचे झटके आल्याने मृत्यू

मुंबई - राणीबागेतील शक्ती वाघाचा मृत्यू, 8 दिवस का लपवली माहिती? अपस्माराचे झटके आल्याने मृत्यू 9
Daily Tarot Card Horoscope : बुधवारी वसुमान योग या लोकांना कठोर परिश्रमाचे फळ देणार; वरिष्ठांच्या क्रोधाला सामोरे जावे लागेल

Daily Tarot Card Horoscope : बुधवारी वसुमान योग या लोकांना कठोर परिश्रमाचे फळ देणार; वरिष्ठांच्या क्रोधाला सामोरे जावे लागेल

Daily Tarot Card Horoscope : बुधवारी वसुमान योग या लोकांना कठोर परिश्रमाचे फळ देणार; वरिष्ठांच्या क्रोधाला सामोरे जावे लागेल 12
Champa Shashti 2025 : येळकोट येळकोट जय मल्हार...चंपाषष्ठीनिमित्त आपल्या प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा

Champa Shashti 2025 : येळकोट येळकोट जय मल्हार...चंपाषष्ठीनिमित्त आपल्या प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा

Champa Shashti 2025 : येळकोट येळकोट जय मल्हार...चंपाषष्ठीनिमित्त आपल्या प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा 10
2026 Festival List: पुढच्या वर्षी गणेशोत्सव, दिवाळी कधी? जानेवारी ते डिसेंबर संपूर्ण सणांची यादी एका क्लिकवर!

2026 Festival List: पुढच्या वर्षी गणेशोत्सव, दिवाळी कधी? जानेवारी ते डिसेंबर संपूर्ण सणांची यादी एका क्लिकवर!

2026 Festival List: पुढच्या वर्षी गणेशोत्सव, दिवाळी कधी? जानेवारी ते डिसेंबर संपूर्ण सणांची यादी एका क्लिकवर! 13