कर्तव्य, हक्कांचे भान, मिळवून देते संविधान; मराठीतून द्या संविधान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
मराठीतून द्या संविधान दिनाच्या शुभेच्छा.
Vanita Kamble | Nov 26, 2025, 10:30 AM IST
Constitution Day Wishes 2025 : दरवर्षी 26 नोव्हेंबर रोजी साजरा संविधान दिन साजरा केला जातो. भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान अर्थात पायाभूत कायदा आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला. 26 जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अंमलात आली. कर्तव्य, हक्कांचे भान, मिळवून देते संविधान... मराठीतून द्या संविधान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
1/12
2/12
3/12