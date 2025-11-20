Sania Mirza: “त्याला सोडून जाणं सगळ्यात कठीण..." सानिया मिर्झाने मन मोकळं करत दिली कबुली
Sania Mirza confession: सानिया मिर्झाने 2023 मध्ये व्यावसायिक टेनिसमधून निवृत्ती घेतली. सानियाचे वैयक्तिक आयुष्यही चढ-उतारांनी भरलेले राहिले आहे. तिने शोएब मलिकशी घटस्फोट घेतला आहे.
Tejashree Gaikwad | Nov 20, 2025, 02:18 PM IST
Sania Mirza Emotional Statement
भारतीय टेनिसची शान मानली जाणारी सानिया मिर्झा कोर्टवर जितकी दमदार होती, तितकाच तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातला प्रवासही संघर्षांनी भरलेला आहे. 2023 मध्ये टेनिसमधून निवृत्ती घेतली असली तरी नवीन जीवनातील जबाबदाऱ्या, मुलगा इजहानची देखरेख आणि सिंगल आई म्हणून उभ्या राहणाऱ्या आव्हानांनी तिचे दिवस अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहेत. व्यावसायिक आयुष्य, प्रवास आणि आईपण या तिन्ही गोष्टी सांभाळताना ती स्वतःला कधी तुटलेली, कधी थकलेली, पण नेहमी मजबूत ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट दिसते.
लग्नापासून घटस्फोटापर्यंत
घटस्फोट
एकटी आई म्हणून आयुष्य
‘क्रॉस-बॉर्डर’ स्टेटसकडे इशारा
मुलगा इजहानपासून दूर राहणं
सानिया सध्या दुबईत राहते आणि तिच्या कामानिमित्त भारतात वारंवार यावं लागतं. ती सांगते की,“माझ्या आयुष्यातलं सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे त्याच्यापासून दूर राहणं. एक आठवडा त्याला न पाहणं माझ्यासाठी असह्य होतं. मी कितीही कामात व्यस्त असले तरी मन त्याच्याजवळच अडकलेलं असतं.” आई आणि मुलामधील हे भावनिक नातं कधी कधी तिला मानसिकरीत्या थकवून टाकतं, पण त्याचवेळी ती म्हणते की मुलाचा चेहरा पाहताच सगळा थकवा दूर होतो.
एकटेपणाचा सामना
मानसिक आणि भावनिक संघर्षाचं मोठं चित्र
