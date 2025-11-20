English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Sania Mirza: “त्याला सोडून जाणं सगळ्यात कठीण..." सानिया मिर्झाने मन मोकळं करत दिली कबुली

Sania Mirza confession: सानिया मिर्झाने 2023 मध्ये व्यावसायिक टेनिसमधून निवृत्ती घेतली. सानियाचे वैयक्तिक आयुष्यही चढ-उतारांनी भरलेले राहिले आहे. तिने शोएब मलिकशी घटस्फोट घेतला आहे.    

Tejashree Gaikwad | Nov 20, 2025, 02:18 PM IST
1/9

Sania Mirza Emotional Statement

भारतीय टेनिसची शान मानली जाणारी सानिया मिर्झा कोर्टवर जितकी दमदार होती, तितकाच तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातला प्रवासही संघर्षांनी भरलेला आहे. 2023 मध्ये टेनिसमधून निवृत्ती घेतली असली तरी नवीन जीवनातील जबाबदाऱ्या, मुलगा इजहानची देखरेख आणि सिंगल आई म्हणून उभ्या राहणाऱ्या आव्हानांनी तिचे दिवस अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहेत. व्यावसायिक आयुष्य, प्रवास आणि आईपण या तिन्ही गोष्टी सांभाळताना ती स्वतःला कधी तुटलेली, कधी थकलेली, पण नेहमी मजबूत ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट दिसते.

2/9

लग्नापासून घटस्फोटापर्यंत

सानिया आणि पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक यांचे 2010 मध्ये झालेले लग्न भारतीय आणि पाकिस्तानी क्रीडा जगतात चर्चा रंगवणारे ठरले होते. त्यानंतर 2018 मध्ये इजहानचा जन्म झाला आणि दोघांचे कुटुंब पूर्ण झाले असे वाटले. परंतु वर्षांनंतर नात्यातील दुरावा सार्वजनिक झाला.

3/9

घटस्फोट

2024 मध्ये मिर्झा कुटुंबाच्या निवेदनातून या गोष्टीची अधिकृत घोषणा झाली की सानिया आणि शोएब यांचा घटस्फोट झाला आहे. त्यानंतर काही दिवसातच शोएबने पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेदसोबत विवाह केला. यामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा झाली, परंतु सानियाने प्रत्येकवेळी संयमाने आणि सन्मानानेच प्रतिक्रिया दिली.  

4/9

एकटी आई म्हणून आयुष्य

करन जोहरसोबतच्या खास संभाषणात सानियाने पहिल्यांदाच सिंगल मदर म्हणून तिला भेडसावणाऱ्या अडचणींचे प्रामाणिक वर्णन केले. ती म्हणाली, “सिंगल पॅरेंटिंग ही फक्त आईची भूमिका नाही, तर आई-बाबा दोन्हींची जबाबदारी आहे. घर, काम, मान-सन्मान, प्रवास… सगळं सांभाळताना मन आणि शरीर दोन्ही थकतात.”

5/9

‘क्रॉस-बॉर्डर’ स्टेटसकडे इशारा

करननेही सानियाच्या परिस्थितीशी सहानुभूती दाखवत तिच्या ‘क्रॉस-बॉर्डर’ स्टेटसकडे इशारा केला. भारत–पाकिस्तान या दोन देशांतील कुटुंब व्यवस्थेमध्ये राहिलेल्या मुलासाठी, आईसाठी आणि दोन्ही घरांसाठी परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची असते.  

6/9

मुलगा इजहानपासून दूर राहणं

सानिया सध्या दुबईत राहते आणि तिच्या कामानिमित्त भारतात वारंवार यावं लागतं. ती सांगते  की,“माझ्या आयुष्यातलं सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे त्याच्यापासून दूर राहणं. एक आठवडा त्याला न पाहणं माझ्यासाठी असह्य होतं. मी कितीही कामात व्यस्त असले तरी मन त्याच्याजवळच अडकलेलं असतं.” आई आणि मुलामधील हे भावनिक नातं कधी कधी तिला मानसिकरीत्या थकवून टाकतं, पण त्याचवेळी ती म्हणते की मुलाचा चेहरा पाहताच सगळा थकवा दूर होतो.

7/9

एकटेपणाचा सामना

सानिया पुढे सांगते की, “एकटेपणाचा सर्वात जास्त परिणाम रात्री जाणवतो. अनेकदा डिनर करण्याची इच्छा होत नाही. कधी फक्त एखादा शो पाहते आणि झोपून जाते. कदाचित यामुळेच माझं वजनही कमी झालं.”

8/9

मानसिक आणि भावनिक संघर्षाचं मोठं चित्र

हे तिच्या मानसिक आणि भावनिक संघर्षाचं मोठं चित्र दाखवतं. एका स्टार खेळाडूचं आयुष्य जगाच्या नजरेत ग्लॅमरस दिसत असलं तरी कॅमेऱ्यांच्या मागे ती देखील एक आईच आहे जिला प्रेम, आधार आणि कुटुंबाची गरज आहे.

9/9

सानिया मिर्झा: एक खेळाडू, एक लढवय्या

आज सानिया आपल्या मुलासाठी आणि स्वतःसाठी नवीन जीवन उभारत आहे. कोर्टवरील संघर्ष जिंकणारी ही महिला आता आयुष्याच्या मैदानातही तितक्याच जिद्दीने उभी आहे. तिची कहाणी फक्त एका खेळाडूची नाही, तर लाखो महिलांसाठी शक्ती, स्वाभिमान आणि स्वप्नं न सोडण्याचा संदेश देणारी आहे.

