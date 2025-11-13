English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
‘मी थरथरत होते…’ शोएब मलिकपासून घटस्फोटानंतर सानिया मिर्झाचा मोठा खुलासा! म्हणाली 'मला पॅनिक अटॅक...'

Sania Mirza Opens Up About Panic Attacks After Divorce : टेनिस स्टार सानिया मिर्झाने शोएब मलिकशी घटस्फोट घेतल्यानंतर तिला पॅनिक अटॅकचा त्रास होत असल्याचे उघड केले आहे. टेनिस स्टारने तिच्या सर्वात वाईट काळातून बाहेर पडण्यास मदत केल्याबद्दल तिची जवळची मैत्रीण आणि बॉलिवूड दिग्दर्शिका फराह खानला श्रेय दिले आहे.  

Tejashree Gaikwad | Nov 13, 2025, 12:12 PM IST
भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्झा हिनं तिच्या आयुष्यातील अत्यंत भावनिक आणि कठीण काळाबद्दल खुलासा केला आहे. तिनं सांगितलं की पाकिस्तानचा माजी क्रिकेट कर्णधार शोएब मलिक याच्याशी झालेल्या घटस्फोटानंतर तिला पॅनिक अटॅक येऊ लागले होते. या काळात तिची जिवलग मैत्रीण आणि प्रसिद्ध बॉलिवूड दिग्दर्शिका फराह खान हिनं तिला या संकटातून बाहेर काढण्यात मोठी मदत केली.  

हा खुलासा सानियाच्या नवीन YouTube टॉक शो “सर्व्हिंग इट अप विथ सानिया” च्या पहिल्याच भागात झाला, ज्यामध्ये फराह खान ही पहिली पाहुणी म्हणून सहभागी झाली होती. या एपिसोडमध्ये दोघींमध्ये मनमोकळ्या गप्पा झाल्या आणि सानियानं तिच्या जीवनातील सर्वात कठीण क्षणांपैकी एक आठवला.

जर तू आली नसतीस तर...

सानियानं सांगितलं,“मी हे कॅमेरासमोर सांगायचं ठरवलं नव्हतं, पण तो माझ्या आयुष्यातील सर्वात वाईट काळांपैकी एक होता. जेव्हा तू (फराह) माझ्या सेटवर आलीस आणि मला लगेच एक लाइव्ह शो करायचा होता. मी त्या वेळी अक्षरशः थरथरत होते. जर तू आली नसतीस, तर मी तो शो केला नसता. तू मला सांगितलंस  ‘काय झालं तरी, तुला हा शो करायचाच आहे.’”

फराहनं सुद्धा त्या दिवसाची आठवण सांगताना भावनिक होत म्हणाली, “मी सानियाला इतकी घाबरलेली पाहून खूप अस्वस्थ झाले. त्या दिवशी मला शूटिंग होतं, पण मी सगळं सोडून दिलं आणि पायजमा, चप्पल घालून थेट तिच्याकडे पोहोचले. मला फक्त त्या क्षणी माझ्या मैत्रिणीबरोबर राहायचं होतं.”

सानियाच्या शक्तीचं कौतुक

या संवादात फराहनं सानियाच्या एकटीने पालकत्व निभावण्याच्या क्षमतेचं आणि धैर्याचं विशेष कौतुक केलं. फराह म्हणाली, “एकटीने हे सगळं करणं खूप अवघड असतं. मुलाचं संगोपन, करिअर आणि वैयक्तिक आयुष्य यांचा तोल सांभाळणं दुप्पट मेहनतीचं काम आहे. पण सानिया हे अत्यंत सुंदरपणे करत आहे.”

शोएब मलिकसोबतचं वैवाहिक आयुष्य आणि विभक्त होणं

सानियानं एप्रिल 2010 मध्ये शोएब मलिकशी लग्न केलं होतं आणि 2018 मध्ये त्यांच्या मुलाचा  इजहान मिर्झा मलिक जन्म झाला. मात्र, जानेवारी 2024 मध्ये शोएबनं पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद हिच्याशी लग्न केल्याची घोषणा केली. त्यानंतर सानियाच्या कुटुंबानं तिचं आणि शोएबचं विभक्त होणं पुष्टी केलं.

सानियाची बहीण अनम मिर्झा हिनं सांगितलं होतं की, सानिया काही महिन्यांपूर्वीच वेगळी राहायला लागली होती आणि त्या काळात कुटुंबानं तिच्या गोपनीयतेचा आदर ठेवण्याची विनंती केली होती.

संकटातून सावरण्याचा प्रवास

सानियानं या टॉक शोमध्ये हेही स्पष्ट केलं की, घटस्फोटानंतरचा काळ तिच्यासाठी मानसिक आणि भावनिक दृष्ट्या अत्यंत कठीण होता. सततच्या मीडियाच्या दडपणात आणि अफवांच्या वातावरणात तिनं स्वतःला सावरणं सोपं नव्हतं.

फराह खानसारख्या जवळच्या मित्रमैत्रिणींच्या साथीनं ती या काळातून बाहेर पडली आणि पुन्हा स्वतःच्या पायावर उभी राहिली. आज ती तिच्या मुलासोबत आनंदाने वेळ घालवत आहे आणि टेनिसनंतरच्या नवीन प्रवासात पुढे जात आहे.  

