‘मी थरथरत होते…’ शोएब मलिकपासून घटस्फोटानंतर सानिया मिर्झाचा मोठा खुलासा! म्हणाली 'मला पॅनिक अटॅक...'
Sania Mirza Opens Up About Panic Attacks After Divorce : टेनिस स्टार सानिया मिर्झाने शोएब मलिकशी घटस्फोट घेतल्यानंतर तिला पॅनिक अटॅकचा त्रास होत असल्याचे उघड केले आहे. टेनिस स्टारने तिच्या सर्वात वाईट काळातून बाहेर पडण्यास मदत केल्याबद्दल तिची जवळची मैत्रीण आणि बॉलिवूड दिग्दर्शिका फराह खानला श्रेय दिले आहे.
Tejashree Gaikwad | Nov 13, 2025, 12:12 PM IST
1/9
भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्झा हिनं तिच्या आयुष्यातील अत्यंत भावनिक आणि कठीण काळाबद्दल खुलासा केला आहे. तिनं सांगितलं की पाकिस्तानचा माजी क्रिकेट कर्णधार शोएब मलिक याच्याशी झालेल्या घटस्फोटानंतर तिला पॅनिक अटॅक येऊ लागले होते. या काळात तिची जिवलग मैत्रीण आणि प्रसिद्ध बॉलिवूड दिग्दर्शिका फराह खान हिनं तिला या संकटातून बाहेर काढण्यात मोठी मदत केली.
2/9
3/9
जर तू आली नसतीस तर...
सानियानं सांगितलं,“मी हे कॅमेरासमोर सांगायचं ठरवलं नव्हतं, पण तो माझ्या आयुष्यातील सर्वात वाईट काळांपैकी एक होता. जेव्हा तू (फराह) माझ्या सेटवर आलीस आणि मला लगेच एक लाइव्ह शो करायचा होता. मी त्या वेळी अक्षरशः थरथरत होते. जर तू आली नसतीस, तर मी तो शो केला नसता. तू मला सांगितलंस ‘काय झालं तरी, तुला हा शो करायचाच आहे.’”
4/9
5/9
सानियाच्या शक्तीचं कौतुक
6/9
शोएब मलिकसोबतचं वैवाहिक आयुष्य आणि विभक्त होणं
7/9
8/9
संकटातून सावरण्याचा प्रवास
9/9