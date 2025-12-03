'Egg Freezing' करत सानिया मिर्झानं केलेली दुसऱ्या बाळाची तयारी; म्हणाली, “मी सगळ्यांना सल्ला देईन…”
Sania Mirza on Freezing Eggs: सानिया मिर्झा दुसऱ्या बाळासाठी एग फ्रिजिंगबद्दल उघडपणे बोलली आहे. ती नक्की काय बोलली? एग फ्रिजिंग मागचं कारण काय? याबद्दल सविस्तरपणे जाणून घ्या.
Tejashree Gaikwad | Dec 03, 2025, 02:30 PM IST
1/8
2/8
विद्यार्थी ते जागतिक स्टार
3/8
शोएब मलिकसोबत लग्न आणि मुलगा इजहान
4/8
मी दुसऱ्या बाळासाठी अंड फ्रीज केल
5/8
स्त्रियांचं बायोलॉजिकल क्लॉक
6/8
स्तनपानाच्या अनुभवाबद्दलही सानिया भावूक झाली
7/8