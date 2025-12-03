English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'Egg Freezing' करत सानिया मिर्झानं केलेली दुसऱ्या बाळाची तयारी; म्हणाली, “मी सगळ्यांना सल्ला देईन…”

Sania Mirza on Freezing Eggs: सानिया मिर्झा दुसऱ्या बाळासाठी एग फ्रिजिंगबद्दल उघडपणे बोलली आहे. ती नक्की काय बोलली? एग फ्रिजिंग मागचं कारण काय? याबद्दल सविस्तरपणे जाणून घ्या.    

Tejashree Gaikwad | Dec 03, 2025, 02:30 PM IST
भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्झा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी कारण तिचं करिअर नाही, तर तिचा वैयक्तिक निर्णय दुसऱ्या बाळासाठी अंड फ्रीज करण्याचा! सानियाने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत या निर्णयामागचं खरं कारण उघड केलं आणि चाहत्यांनाही धक्का बसला.

विद्यार्थी ते जागतिक स्टार

सानिया मिर्झाने आपलं कॉलेज शिक्षण हैदराबादमधील सेंट मेरीज कॉलेजमधून पूर्ण केले. नसर स्कूलमध्ये तिचं शालेय शिक्षण झालं. 2008 मध्ये चेन्नईतील Dr. MGR Educational and Research Institute ने तिला मानद डॉक्टरेट (Doctor of Letters) पदवीने गौरवले.

शोएब मलिकसोबत लग्न आणि मुलगा इजहान

सानिया मिर्झाने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिकसोबत लग्न केले होते. इजहान हा या दोघांना एक मुलगा आहे. सानियाने खुलासा केला की इजहानचा जन्म अगदी नैसर्गिक पद्धतीने झाला होता, आणि हा काळ त्यांच्या वैवाहिक नातं तुटण्याच्या दोन वर्षांपूर्वीचा होता. 2024 मध्ये दोघांचा घटस्फोट झाला.

मी दुसऱ्या बाळासाठी अंड फ्रीज केल

फराह खानच्या पॉडकास्टवर बोलताना सानियाने सांगितले, “मी माझी अंड फ्रीज करायची इच्छा व्यक्त केली, आणि तेव्हा मी तुम्हाला (फराहला) संपर्क केला. तुम्ही मला तुमच्या डॉक्टर फिरोजा पारिख यांच्याकडे पाठवलं.”

स्त्रियांचं बायोलॉजिकल क्लॉक

तिने पुढे सांगितले की हा निर्णय तिने अगदी विचारपूर्वक घेतला होता, कारण “स्त्रियांचं बायोलॉजिकल क्लॉक थांबत नाही. भविष्यात दुसरं बाळ हवं असेल, तर egg freezing हा एक सुरक्षित पर्याय आहे. मी इजहानला नैसर्गिक पद्धतीने जन्म दिला आणि त्यानंतर माझी अंडे फ्रीज केली.”

स्तनपानाच्या अनुभवाबद्दलही सानिया भावूक झाली

एका आधीच्या मुलाखतीत सानियाने सांगितले होते की तिच्या गर्भावस्थेतील सर्वात आव्हानात्मक गोष्ट म्हणजे स्तनपान होती.

ती म्हणाली होती की,  “मी कदाचित तीन वेळा गर्भवती होऊ शकेन, पण पुन्हा स्तनपान करू शकेन की नाही सांगू शकत नाही. हे माझ्यासाठी शारीरिक, मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या अत्यंत थकवणारं होतं.”  

‘माझ्यावर एखादं छोटं जीव अवलंबून आहे…’

सानियाने पुढे सांगितलं की, “डिलिव्हरीनंतर शरीरात खूप बदल होतात, हार्मोन्स बदलतात. त्यात तुम्ही सार्वजनिक जीवनात असाल तर लोक शरीरावरून शेम करतात. त्या सगळ्यात मला सर्वात जास्त भीती वाटायची हा छोटा जीव माझ्यावर अवलंबून आहे, आणि मीच जर ठीक नसले तर?”

