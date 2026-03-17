  • भारताच्या फुलणारीचा 36 वा वाढदिवस, कोट्यवधींच्या घरासह महागड्या कार आणि एकूण कमाई ऐकून थक्क व्हाल

भारताची 'फुलराणी' म्हणून ओळखली जाणारी बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल हिचा आज 36 वा वाढदिवस आहे. सानियाने भारताला 2012 च्या गेम्समध्ये कांस्य पदक जिंकून देत इतिहास रचला. हरियाणाच्या या बॅडमिंटनपटूने आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच 2008 मध्ये बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड ज्युनियर चॅम्पियनशिप जिंकून सर्वांचे लक्ष वेधून घेण्यास सुरुवात केली होती. तेव्हा आपल्या कामगिरीने भारताची मान अभिमानाने उंचावणाऱ्या सायना नेहवालची एकूण संपत्ती विषयी जाणून घ्या.   

Pooja Pawar | Mar 17, 2026, 03:42 PM IST
भारताची बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल हिला तिच्या खेळातील कामगिरीसाठी पद्मश्री आणि पद्मभूषण तसेच अर्जुन अवॉर्डने सुद्धा सन्मानित करण्यात आले आहे.   

सायना नेहवाल खेळासहित ब्रँड एंडोर्समेंट्स, गेस्ट अपिरिअन्समधून कोट्यवधींची कमाई करते. सायना नेहवालची एकूण संपत्ती ही जवळपास 5 मिलियन डॉलर म्हणजेच 42 ते 45 कोटी रुपये आहे. तर दर महिन्याला सानिया 35 ते 40 लाख रुपये कमावते.   

सायना नेहवालच्या ब्रँड एंडोर्समेंटच्या यादीमध्ये लाइफस्टाइल ब्रँड्सपासून ते दागिने, स्किनकेअर, फुटवेअर, तसेच बँका आणि विमा कंपन्यांपर्यंत विविध कंपन्यांचा समावेश आहे. ज्यातून तिची कोट्यवधींची कमाई होते.   

सायना तिच्या ब्रँडच्या यादीत पारस लैस्टीन, ओप्सा ज्वेलरी, स्किनस्पायर्ड, हील युअर सोल, योनेक्स, मॅक्स लाईफ, एडलवाईस, केलॉग्स, इंडियन ओव्हरसीज बँक, सॅवलॉन, रसना इत्यादी नावांचा समावेश आहे. अहवालानुसार, सायना एका ब्रँड एंडोर्समेंटसाठी अंदाजे ७५ लाख ते १ कोटी रुपये घेते.  

सायना नेहवालचं स्वतःच घर हे हैदराबादमध्ये आहे. हे घर तब्बल 4 कोटींचं असून त्यातील फर्निचर आणि इंटेरिअल भव्यदिव्य आहे.   

सायना नेहवालकडे अनेक आलिशान गाड्या आहेत. यात मिनी कूपर, बीएमडब्ल्यू आणि मर्सिडीज बेंज सारख्या आलिशान गाड्यांचा समावेश आहे.   

भारताची स्टार बॅडमिंटनपटू सायना नेहवालने तिचा पूर्व पती पारुपल्ली कश्यप सोबत 2025 मध्ये घटस्फोट घेतला होता सायनाने इंस्टाग्राम हँडलवर स्वतः ही माहिती शेअर केली होती. या दोघांचे लग्न 2018 मध्ये झाले होते आणि सात वर्षांनंतर ते वेगळे झाले.   

उरले फक्त 2 दिवस.. 19 मार्चला OTT वरुन गायब होण्याआधी हा अतरंगी चित्रपट पहाच; मिस करु नये असं काहीतरी

उरले फक्त 2 दिवस.. 19 मार्चला OTT वरुन गायब होण्याआधी हा अतरंगी चित्रपट पहाच; मिस करु नये असं काहीतरी 10
&#039;या&#039; सुपरस्टारला साइन करण्यासाठी शौचालयाच्या रांगेत उभे राहायचे निर्माते; घरात आईचा मृत्यू झाला, पण त्याला कळलंही नाही

'या' सुपरस्टारला साइन करण्यासाठी शौचालयाच्या रांगेत उभे राहायचे निर्माते; घरात आईचा मृत्यू झाला, पण त्याला कळलंही नाही 9
देशातील नंबर एक &#039;IT हब&#039;मधील 93,044 घरं विक्रीविना पडून; 3BHK फ्लॅटकडे का फिरवली पाठ?

देशातील नंबर एक 'IT हब'मधील 93,044 घरं विक्रीविना पडून; 3BHK फ्लॅटकडे का फिरवली पाठ? 8
IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स सोडून CSK मध्ये का आलास? संजू सॅमसनने सोडलं मौन, सांगून टाकलं खरं कारण

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स सोडून CSK मध्ये का आलास? संजू सॅमसनने सोडलं मौन, सांगून टाकलं खरं कारण 9