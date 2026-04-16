RCB vs LSG: ₹34,00,00,00,00,000 विरुद्ध ₹17,70,00,00,000 संजीव गोयंका की अनन्या बिर्ला, कोणची नेटवर्थ आहे जास्त?

Ananya Birla VS Sanjiv Goenka net worth: बुधवारी झालेल्या आरसीबी विरुद्व एलएसजीच्या सामन्यानंतर त्यांचे मालकही चर्चेत आलेत. चला आज जाणून घेऊयात संजीव गोयंका आणि अनन्या बिर्ला यांच्यापैकी अधिक श्रीमंत कोण आहे, कोणाची नेट वर्थ जास्त आहे.   

Tejashree Gaikwad | Apr 16, 2026, 12:22 PM IST
संजीव गोयंका vs अनन्या बिर्ला

रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (RCB) आणि लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) यांच्यातील सामना म्हणजे फक्त मैदानावरील लढत नाही, तर तो मोठ्या उद्योगसमूहांमधील प्रतिष्ठेची टक्करही ठरली.   

दोन्ही संघांच्या मालकांचीही चर्चा

या सामन्यासोबत नेहमीच खेळाडूंबरोबरच दोन्ही संघांच्या मालकांचीही चर्चा रंगते. एकीकडे अनुभवी उद्योगपती संजीव गोयंका, तर दुसरीकडे तरुण  अनन्या बिर्ला  या दोघांमध्ये संपत्तीची आणि नेटवर्थची स्पर्धा पाहायला मिळते.  

संजीव गोयंका

संजीव गोयंका हे RPSG समूहाचे अध्यक्ष असून LSG फ्रेंचायझीचे प्रमुख चेहरा आहेत. ऊर्जा, रिटेल, एफएमसीजी, मीडिया आणि क्रीडा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांनी मोठं साम्राज्य उभं केलं आहे. 

एकूण संपत्ती

त्यांची एकूण संपत्ती अंदाजे ₹28,000 कोटींहून अधिक (सुमारे 3.4 अब्ज डॉलर) असल्याचं मानलं जातं. त्यामुळे आर्थिक ताकदीच्या बाबतीत ते अत्यंत मजबूत आणि अनुभवी मानले जातात.  

अनन्या बिर्ला

RCBच्या व्यवस्थापनात नव्या पिढीचं प्रतिनिधित्व करणारी अनन्या बिर्ला ही एक बहुआयामी उद्योजिका आहे. कुमार मंगलम बिर्ला यांची मुलगी असली तरी तिने स्वतःच्या बळावर वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

उद्योजकतेची सुरुवात

१७व्या वर्षी मायक्रोफायनान्स कंपनी सुरू करून तिने उद्योजकतेची सुरुवात केली. त्यानंतर संगीत, ब्युटी, लाइफस्टाइल ब्रँड्स आणि मानसिक आरोग्य क्षेत्रातही तिने पाऊल टाकलं. तिची वैयक्तिक संपत्ती अंदाजे ₹१,००० कोटी ते ₹१,७७० कोटी (सुमारे 120–210 मिलियन डॉलर) दरम्यान असल्याचं सांगितलं जातं. विशेष म्हणजे ही संपत्ती मोठ्या प्रमाणावर तिच्या स्वतःच्या व्यवसाय आणि गुंतवणुकीतून उभी राहिली आहे.  

संपत्तीच्या शर्यतीत कोण पुढे?

दोघांची तुलना केली तर संजीव गोयंका यांची एकूण संपत्ती खूपच मोठी आहे. त्यांच्या अनुभव आणि विविध व्यवसायांमुळे ते स्पष्टपणे आघाडीवर दिसतात. मात्र अनन्या बिर्ला ही नव्या विचारांची आणि वेगाने वाढणारी उद्योजिका असल्यामुळे भविष्यात तीही मोठी स्पर्धक ठरू शकते.

मैदानावरही जोरदार टक्कर

RCB आणि LSG यांच्यातील सामन्यांमध्ये नेहमीच चुरस पाहायला मिळते.  बुधवारी रंगलेल्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (RCB) संघाने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) संघाला 5 गडी राखून पराभूत केले.

₹16000000 रोजचा तोटा.. महाराष्ट्राच्या लाडक्या 'लाल परी'ला झालंय काय? परिवहन मंत्री म्हणाले, 'आर्थिक अधिकार..'

₹16000000 रोजचा तोटा.. महाराष्ट्राच्या लाडक्या 'लाल परी'ला झालंय काय? परिवहन मंत्री म्हणाले, 'आर्थिक अधिकार..'

पुणेकरांसाठी 48 तासांचा अल्टीमेटम! पोलीस थेट बाईक, कार करणार जप्त; हाती परवापर्यंतचाच वेळ

Mumbai Pune Link : अमेरिका- इराण युद्धाचा फटका मुंबई-पुणे &#039;मिसिंग लिंक&#039;ला; &#039;या&#039; कारणामुळे पुलाचं 1 मेचं उद्घाटन लांबणीवर?

एव्हरेस्टच्या पायथ्याशी पोहोचलेला महाराष्ट्राचा पहिला नेता; 17,598 फूट उंचावरील चढाई, फोटोंमुळं का फुटलं वादाला तोंड?

