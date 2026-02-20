सुपर 8 सामन्यात अभिषेक शर्मा प्लेईंग 11 मधून बाहेर होणार? कोण करणार रिप्लेस? दक्षिण आफ्रिकेसोबत पुढचा सामना
T20 World Cup 2026 : भारताने टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या सुपर 8 फेरीत प्रवेश केलाय. मात्र टीम इंडियाचा स्टार ओपनर अभिषेक शर्माचा फॉर्म संघासाठी डोकेदुखी ठरतोय. तेव्हा सुपर 8 सामन्यात टीम इंडिया अभिषेक शर्माला प्लेईंग 11 मध्ये कायम ठेवते की त्याला इतर खेळाडूसोबत रिप्लेस करून बेंचवर बसवते हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
Pooja Pawar | Feb 20, 2026, 06:00 AM IST
टीम इंडियाचा सुपर 8 मधील पहिला सामना हा 22 फेब्रुवारी रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणार आहे. हा सामना टीम इंडियासाठी अत्यंत महत्वाचा असणार आहे, कारण दक्षिण आफ्रिकेचा संघ सुद्धा ग्रुप बी मधील सर्व सामने जिंकून सुपर 8 साठी क्वालिफाय झालेला आहे. त्यामुळे त्यांना पराभूत करणं भारतासाठी तेवढं सोपं जाणार नाही.
