English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • सुपर 8 सामन्यात अभिषेक शर्मा प्लेईंग 11 मधून बाहेर होणार? कोण करणार रिप्लेस? दक्षिण आफ्रिकेसोबत पुढचा सामना

सुपर 8 सामन्यात अभिषेक शर्मा प्लेईंग 11 मधून बाहेर होणार? कोण करणार रिप्लेस? दक्षिण आफ्रिकेसोबत पुढचा सामना

T20 World Cup 2026 : भारताने टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या सुपर 8 फेरीत प्रवेश केलाय. मात्र टीम इंडियाचा स्टार ओपनर अभिषेक शर्माचा फॉर्म संघासाठी डोकेदुखी ठरतोय. तेव्हा सुपर 8 सामन्यात टीम इंडिया अभिषेक शर्माला प्लेईंग 11 मध्ये कायम ठेवते की त्याला इतर खेळाडूसोबत रिप्लेस करून बेंचवर बसवते हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. 

Pooja Pawar | Feb 20, 2026, 06:00 AM IST
twitter
1/7

भारताचा स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा हा वर्ल्ड कपच्या मागील लागोपाठ तीन सामन्यात डक आउट झाला. ग्रुप स्टेजमधील यूएसए, पाकिस्तान आणि नेदरलँड विरुद्ध सामन्यात त्याला प्लेईंग 11 मध्ये संधी मिळाली होती, मात्र तो त्या संधीचं सोनं करू शकला नाही.   

twitter
2/7

अभिषेक शर्माला ग्रुप स्टेज मधील पहिल्या सामन्यादरम्यान पोटाचा संसर्ग झाला होता. ज्यामुळे तो नामिबिया विरुद्ध दुसरा सामना खेळू शकला नाही. पाकिस्तान विरुद्ध त्याने पुनरागमन केलं मात्र तो यावेळी शून्यवाद बाद झाला.   

twitter
3/7

अभिषेक शर्मा हा नामिबिया विरुद्ध सामन्यात तब्येत ठीक नसल्याने प्लेईंग 11 चा भाग नव्हता, तेव्हा संजू सॅमसनला ओपनर म्हणून संधी मिळाली होती. यावेळी संजूच्या बॅटमधून 8 बॉलमध्ये 22 धावा केल्या होत्या.   

twitter
4/7

टीम इंडियाचा सुपर 8 मधील पहिला सामना हा 22 फेब्रुवारी रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणार आहे. हा सामना टीम इंडियासाठी अत्यंत महत्वाचा असणार आहे, कारण दक्षिण आफ्रिकेचा संघ सुद्धा ग्रुप बी मधील सर्व सामने जिंकून सुपर 8 साठी क्वालिफाय झालेला आहे. त्यामुळे त्यांना पराभूत करणं भारतासाठी तेवढं सोपं जाणार नाही.   

twitter
5/7

अभिषेक शर्माचा खराब फॉर्म सुपर 8 सामन्यात टीम इंडियासाठी डोकेदुखी ठरेल, तेव्हा त्याच्या ऐवजी संजू सॅमसनला टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये संधी मिळू शकते अशी दाट शक्यता आहे.   

twitter
6/7

नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा सुपर 8 सामना होणार आहे.   

twitter
7/7

भारताची संभाव्य प्लेईंग 11 : ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.   

twitter
पुढील
अल्बम

सचिन तेंडुलकरने घेतली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट! अर्जुन - सानियाच्या लग्नाचं दिलं निमंत्रण

पुढील अल्बम

सचिन तेंडुलकरने घेतली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट! अर्जुन - सानियाच्या लग्नाचं दिलं निमंत्रण

सचिन तेंडुलकरने घेतली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट! अर्जुन - सानियाच्या लग्नाचं दिलं निमंत्रण

सचिन तेंडुलकरने घेतली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट! अर्जुन - सानियाच्या लग्नाचं दिलं निमंत्रण 7
Chandra Grahan 2026 : 500 वर्षांनंतर Holi वर चंद्रग्रहणाची सावली! भारतात ग्रहण दिसणार असल्याने सण साजरा करायचा का?

Chandra Grahan 2026 : 500 वर्षांनंतर Holi वर चंद्रग्रहणाची सावली! भारतात ग्रहण दिसणार असल्याने सण साजरा करायचा का?

Chandra Grahan 2026 : 500 वर्षांनंतर Holi वर चंद्रग्रहणाची सावली! भारतात ग्रहण दिसणार असल्याने सण साजरा करायचा का? 8
Mumbai Local Control Room: कशी ठरते मुंबई लोकलची वेळ? प्रत्येक मिनिटाला बदलंत गणित; कंट्रोल रुमची संपूर्ण कहाणी!

Mumbai Local Control Room: कशी ठरते मुंबई लोकलची वेळ? प्रत्येक मिनिटाला बदलंत गणित; कंट्रोल रुमची संपूर्ण कहाणी!

Mumbai Local Control Room: कशी ठरते मुंबई लोकलची वेळ? प्रत्येक मिनिटाला बदलंत गणित; कंट्रोल रुमची संपूर्ण कहाणी! 8
मॅनेजमेंट ट्रेनी ते सिनियर वाईस प्रेसिडंट, 23 वर्षांची यशस्वी कारकिर्द; Axis ला अलविदा करताना अमृता फडणवीस भावूक!

मॅनेजमेंट ट्रेनी ते सिनियर वाईस प्रेसिडंट, 23 वर्षांची यशस्वी कारकिर्द; Axis ला अलविदा करताना अमृता फडणवीस भावूक!

मॅनेजमेंट ट्रेनी ते सिनियर वाईस प्रेसिडंट, 23 वर्षांची यशस्वी कारकिर्द; Axis ला अलविदा करताना अमृता फडणवीस भावूक! 9