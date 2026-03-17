IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स सोडून CSK मध्ये का आलास? संजू सॅमसनने सोडलं मौन, सांगून टाकलं खरं कारण

भारतीय क्रिकेट संघाचा सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेला संजू सॅमसन आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्ज संघाकडून खेळताना दिसणार आहे.   

Shivraj Yadav | Mar 17, 2026, 01:28 PM IST
T20 वर्ल्डकपचा हिरो संजू सॅमसन इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) आगामी हंगामात पाच वेळा विजेते ठरलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सकडून (CSK) खेळताना दिसणार आहे. राजस्थान रॉयल्सने 18 कोटीत त्याला चेन्नईला ट्रेड केलं आहे. 2025 च्या हंगामादरम्यानच सॅमसनने फ्रँचायझी सोडण्याचा आपला इरादा स्पष्ट केला होता असं राजस्थानने सांगितलं होतं. मात्र संजू सॅमसनने यासंदर्भात काही भाष्य केलं नव्हतं.   

दरम्यान इतकी वर्षं राजस्थान रॉयल्ससोबत जोडले असताना तो संघ सोडण्याचा निर्णय का घेतला यासंदर्भात संजू सॅमसनने मौन सोडलं आहे. संजूने 2022 मध्ये संघाला फायलनमध्ये नेलं होतं, पण गुजरातकडून पराभवाचा सामना करावा लागला होता.   

माध्यमांशी बोलताना सॅमसनने सांगितलं की, तो आपल्या भावनांचा स्वतःवर प्रभाव पडू देत नाही आणि 'रॉयल्स'विरुद्ध चेन्नईकडून खेळण्यात त्याला कोणतीही अडचण वाटणार नाही. तसंच राजस्थान संघातील आपला काळ आता संपला आहे, असं वाटत असल्याने संघाची साथ सोडली असंही त्याने स्पष्ट केलं आहे.   

हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, 'CSK' आपल्या IPL 2026 मोहिमेची सुरुवात सोमवार, 30 मार्च रोजी गुवाहाटी येथील बरसापारा स्टेडियमवर 'रॉयल्स'विरुद्ध करणार आहे.   

"ही पहिलीच वेळ आहे जेव्हा मी राजस्थान रॉयल्सच्या विरोधात खेळणार आहे. पण मी माझ्या भावनांना मैदानावरील खेळावर नियंत्रित होऊ देत नाही. मला संघातील वेळ संपली आहे असं वाटल्याने राजस्थान रॉयल्समधून बाहेर पडलो. आता त्यांच्याविरोधात खेळायचं असलं तरी मी माझं सर्वोत्तम क्रिकेट खेळणार आहे," असं तो म्हणाला.  

संजूने आपलं महेंद्रसिंग धोनीशी फोनवरुन बोलणं झाल्याची माहितीही दिली आहे. तसंच वर्ल्डकप सामन्यादरम्यान कशाप्रकारे झिम्बाब्वेविरोधातील सामन्यात चेन्नईतील प्रेक्षकांनी पाठिंबा दिला याची आठवण सांगितली.   

"CSK चा भाग होताना मला खरोखरच खूप आनंद आणि उत्साह वाटत आहे. मी धोनीशी फोनवर बोललो होतो आणि भारतीय संघात असताना त्याच्यासोबत ड्रेसिंग रूमही शेअर केली होती. धोनीभाईशी संवाद साधल्यानंतर मला नेहमीच सकारात्मक ऊर्जा जाणवते. हा अनुभव मात्र काहीसा वेगळा असेल. कारण CSK मध्ये मला धोनीसोबत जवळपास दोन महिने घालवायला मिळणार आहेत आणि मी त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे. त्याला अगदी जवळून न्याहाळण्याची आणि त्याच्याकडून काहीतरी शिकण्याची ही माझ्यासाठी एक उत्तम संधी असेल," असं तो म्हणाला.  

"वर्ल्डकपदरम्यान मला चेन्नईच्या प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या पाठिंब्यानंतर आश्चर्यचकित झालो होतो. मला वाटतं मी नशीबवान आहे. कदाचित ते मला त्यांच्यातील एक म्हणून पाहत असतील. मला आयपीएलमध्ये त्यांना निराश करायचं नाही", असंही त्याने सांगितलं आहे.  

T20 विश्वचषकात सॅमसनने 321 धावा कुटल्या; तसेच 'सुपर 8' फेरीत वेस्ट इंडिजविरुद्ध आणि त्यानंतर उपांत्य फेरीत इंग्लंडविरुद्ध त्याला 'सामनावीर' (Player of the Match) पुरस्काराने गौरवण्यात आले. भारतीय संघासाठी खेळलेल्या अखेरच्या तीन सामन्यांमध्ये सॅमसनने 97*, 89 आणि 89 अशा धावांची नोंद केली.  

Gold Silver Rate Today : सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण! गुढीपाडव्यापूर्वी ग्राहकांना दिलासा, पाहा आजचा भाव

