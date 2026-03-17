IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स सोडून CSK मध्ये का आलास? संजू सॅमसनने सोडलं मौन, सांगून टाकलं खरं कारण
भारतीय क्रिकेट संघाचा सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेला संजू सॅमसन आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्ज संघाकडून खेळताना दिसणार आहे.
Shivraj Yadav | Mar 17, 2026, 01:28 PM IST
T20 वर्ल्डकपचा हिरो संजू सॅमसन इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) आगामी हंगामात पाच वेळा विजेते ठरलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सकडून (CSK) खेळताना दिसणार आहे. राजस्थान रॉयल्सने 18 कोटीत त्याला चेन्नईला ट्रेड केलं आहे. 2025 च्या हंगामादरम्यानच सॅमसनने फ्रँचायझी सोडण्याचा आपला इरादा स्पष्ट केला होता असं राजस्थानने सांगितलं होतं. मात्र संजू सॅमसनने यासंदर्भात काही भाष्य केलं नव्हतं.
"CSK चा भाग होताना मला खरोखरच खूप आनंद आणि उत्साह वाटत आहे. मी धोनीशी फोनवर बोललो होतो आणि भारतीय संघात असताना त्याच्यासोबत ड्रेसिंग रूमही शेअर केली होती. धोनीभाईशी संवाद साधल्यानंतर मला नेहमीच सकारात्मक ऊर्जा जाणवते. हा अनुभव मात्र काहीसा वेगळा असेल. कारण CSK मध्ये मला धोनीसोबत जवळपास दोन महिने घालवायला मिळणार आहेत आणि मी त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे. त्याला अगदी जवळून न्याहाळण्याची आणि त्याच्याकडून काहीतरी शिकण्याची ही माझ्यासाठी एक उत्तम संधी असेल," असं तो म्हणाला.
