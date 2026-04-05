Sankashti Moonrise Time: मुंबईत रात्री 9:45 वाजता चंद्रोदय तर पुण्यात किती वाजता? पाहा संपूर्ण महाराष्ट्रातील चंद्रोदय वेळ
Sankashti Moonrise Time: आज संकष्टी चतुर्थीचे व्रत करण्यात येत आहे. हे व्रत सोडण्यासाठी चंद्राचे दर्शन घ्यावे लागते, असं शास्त्रात सांगण्यात आलंय. मुंबईत रात्री 9:45 वाजता चंद्रोदय होणार आहे. महाराष्ट्रात आणि भारतात इतर ठिकाणी चंद्रोदय कधी होणार जाणून घ्या.
Neha Choudhary | Apr 05, 2026, 12:03 PM IST
भारतात इतर शहरांमध्ये चंद्रोदय बंगळूर - रात्री 9.18, हैदराबाद - रात्री 9.23, अहमदाबाद - रात्री 9.59, वडोदरा - रात्री 9.55, नवी दिल्ली - रात्री 9.53, म्हैसूर - रात्री 9.20, मंगळुरू - रात्री 9.29 वाजता, शिवमोग्गा - रात्री 9.28, बेळगावी - रात्री 9.36, जयपूर - रात्री 9.55, इंदूर - रात्री 9.45 वाजता, लखनौ - रात्री 9.34, पाटणा - रात्री 9.13, कोलकाता - रात्री 8.53 आणि चेन्नई - रात्री 9.07 वाजता.
