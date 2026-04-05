English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
Sankashti Moonrise Time: मुंबईत रात्री 9:45 वाजता चंद्रोदय तर पुण्यात किती वाजता? पाहा संपूर्ण महाराष्ट्रातील चंद्रोदय वेळ

Sankashti Moonrise Time: आज संकष्टी चतुर्थीचे व्रत करण्यात येत आहे. हे व्रत सोडण्यासाठी चंद्राचे दर्शन घ्यावे लागते, असं शास्त्रात सांगण्यात आलंय. मुंबईत रात्री 9:45 वाजता चंद्रोदय होणार आहे. महाराष्ट्रात आणि भारतात इतर ठिकाणी चंद्रोदय कधी होणार जाणून घ्या. 

Neha Choudhary | Apr 05, 2026, 12:03 PM IST
 प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या चतुर्थीच्या दिवशी संकष्टी चतुर्थीचे व्रत पाळण्याची परंपरा आहे. दर महिन्याला येणारी संकष्टी चतुर्थी वेगवेगळ्या नावांनी ओळखली जाते.

संकष्टी चतुर्थीला चंद्रोदयालाही विशेष महत्त्व आहे. खरे तर, संकष्टी चतुर्थीचा उपवास चंद्रोदयानंतरच सोडला जातो. चला तर मग, आज चंद्र किती वाजता उगवेल ते पाहूया.

संकष्टी चतुर्थीचा उपवास सूर्योदयाला सुरू होतो आणि रात्री चंद्रोदय होईपर्यंत चालतो. चंद्रदर्शन आणि चंद्रपूजा केल्या व्रत सोडावे.

मुंबईत रात्री 9:45 वाजता चंद्रोदय होणार आहे. पुणे/नाशिक साधारणपणे 9.44 वाजता दिसणार आहे.   

नागपूर/विदर्भ: पश्चिमेकडील शहरांच्या तुलनेत 15-20 मिनिटे आधी म्हणजे सुमारे 9:15 - 9:30 च्या आसपास चंद्र दर्शन होणार आहे. 

भारतात इतर शहरांमध्ये चंद्रोदय बंगळूर - रात्री 9.18, हैदराबाद - रात्री 9.23, अहमदाबाद - रात्री 9.59, वडोदरा - रात्री 9.55, नवी दिल्ली - रात्री 9.53, म्हैसूर - रात्री 9.20, मंगळुरू - रात्री 9.29 वाजता, शिवमोग्गा - रात्री 9.28, बेळगावी - रात्री 9.36, जयपूर - रात्री 9.55, इंदूर - रात्री 9.45 वाजता, लखनौ - रात्री 9.34, पाटणा - रात्री 9.13, कोलकाता - रात्री 8.53 आणि चेन्नई - रात्री 9.07 वाजता.

सर्व मंदिरांमध्ये गणपती बाप्पाचा विशेष अभिषेक, पूजा, अर्चना, आरती करण्यात येते. मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिरात हजारो भाविकांची गर्दी करताना दिसून येत आहे. 

सिद्धिविनायक मंदिरात पूजा, अभिषेक आणि नैवेद्य चंद्रोदयाच्या 90 मिनिटं आधी रात्री करण्यात येतं. आरती चंद्रोदयानंतर रात्री होते. श्री सिद्धिविनायकांचे दर्शन मंदिराच्या अधिकृत वेबसाइटवर तुम्ही आरती पाहू शकता.

पुढील
अल्बम

