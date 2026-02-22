English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • डेबू ते संत, गाडगे महाराजांच्या जयंती निमित्ताने जाणून घ्या त्यांचा प्रेरणादायी जीवनप्रवास

डेबू ते संत, गाडगे महाराजांच्या जयंती निमित्ताने जाणून घ्या त्यांचा प्रेरणादायी जीवनप्रवास

Sant Gadge Baba Jayanti: दरवर्षी 23 फेब्रुवारी रोजी संत गाडगे बाबा यांची जयंती साजरी केली जाते. त्यांनी संपूर्ण जीवनभर सगळ्याचा त्याग करून स्वच्छता आणि गरिबांची सेवा हाच धर्म मोठा मानला. त्यांनी त्यांचे संपूर्ण जीवन फक्त माणूस घडवण्यात घालवले. त्याच्या जयंतीनिमित्ताने त्यांच्या या प्रेरणादायी जीवनाबद्दल जाणून घ्या. 

Feb 23, 2026, 06:00 AM IST
twitter
1/8

संत गाडगे बाबांचा प्ररणादायी जीवन प्रवास

Sant Gadge Baba Jayanti

संत गाडगे बाबांचे विचार लहानपाणापासूनच सर्वजण ऐकत आले आहेत. एका सामान्य कुटुंबातील मुलगा त्याच्या विचारांच्या आणि कृतीच्या जोरावर संपूर्ण महाराष्ट्राचा लोकशिक्षक कसा बनला? हा त्यांचा जीवनप्रवास खरोखरच थक्क करणारा आहे. 23 फेब्रुवारी रोजी त्यांची जयंती साजरी केली जाते. यानिमित्ताने त्यांच्या प्रेरणादायी जीवनाबद्दल जाणून घेऊया.   

twitter
2/8

संत गाडगे बाबा

Sant Gadge Baba Jayanti

ज्यांना आपण संत गाडगे बाबा म्हणून ओळखतो, त्यांचे मूळ नाव डेबूजी झिंगराजी जाणोरकर होते. त्यांचा जन्म 23 फेब्रुवारी 1876 रोजी अमरावती जिल्ह्यातील शेणगाव येथे एका गरीब कुटुंबांत झाला. लहानपाणापासूनच त्यांना स्वच्छतेची आवड होती आणि गरिबांविषयी अपार प्रेम होते.   

twitter
3/8

डेबूजींचे लग्न झाले होते

Sant Gadge Baba Jayanti

डेबूजींचे लग्न झाले होते त्याना दोन अपत्येही होती, पण समाजातील अज्ञान, अंधश्रद्धा आणि अस्वच्छता पाहून त्यांचे मन संसारात कधीच रमले नाही. एके दिवशी त्यांनी त्यांच्या संसाराचा त्याग केला आणि सर्वकाही सोडून, हातात फक्त एक गाडगे म्हणजेच मातीचे भांडे घेऊन त्यांनी भ्रमंती सुरू केली. यामुळेच लोक त्यांना गाडगे बाबा म्हणू लागले.   

twitter
4/8

तीर्थी धोंडा पाणी, देव रोकडा सज्जनी

Sant Gadge Baba Jayanti

गाडगे बाबांनी त्याकाळच्या प्रस्थापित विचारांना तडा देत गरिबांची सेवा करणे यापेक्षा कोणताही मोठा धर्म मानला नाही. "तीर्थी धोंडा पाणी, देव रोकडा सज्जनी" असे ते म्हणत असत. याचा अर्थ, मंदिरात जाण्यापेक्षा भुकेल्याला अन्न द्या आणि गरजूंना वस्त्र द्या, असा होतो.   

twitter
5/8

व्यसनाधीनतेचं निर्मुलन

Sant Gadge Baba Jayanti

गाडगे बाबा भ्रमंती करत ज्या ज्या गावात जायचे त्या त्या गावात सर्वप्रथम रस्ते झाडायला सुरूवात करायचे. संत स्वतः रस्त्यांची साफ-सफाई करत आहेत हे पाहून गावकरीही कामाला लागत असत. गाव स्वच्छ झाल्यावर ते त्यांच्या कीर्तनातून लोकांच्या मनातील अंधश्रद्धा आणि व्यसनाधीनता असा सर्व कचरा साफ करण्याचा प्रयत्न करत असत.   

twitter
6/8

शिक्षणाचा प्रचार- प्रसार

Sant Gadge Baba Jayanti

स्वतः फारसे शिकलेले नसताना देखील त्यांनी शिक्षणाचे महत्त्व चांगलेच माहिती होते. त्यांनी अनेक शाळा, वसतिगृहे आणि धर्मशाळा बांधल्या. 'अंगावरचे कपडे विका, पण मुलांना शिक्षण द्या' असा संदेश त्यांनी सर्वांना दिला, जो आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे.  

twitter
7/8

'ही' होती महती

Sant Gadge Baba Jayanti

गाडगे बाबा फक्त रस्ते झाडणारे संत नव्हते तर, ते सामाजासाठी घातक असलेल्या  अनावश्यक विचारांचाही कचरा साफ करत असत. विशेष म्हणजे त्यांनी कधीच कोणाला त्यांच्या पाया पडू दिल्या नाहीत. कोणी पाया पडायला आले तर ते तिथून पळून जात असत किंवा "माझ्या पाया पडण्यापेक्षा एखाद्या गरिबाला मदत करा, तेच खरे पुण्य आहे" असे म्हणत असत. 

twitter
8/8

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशी ओळख

Sant Gadge Baba Jayanti

संत गाडगे बाबांचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी आपुलकीचे आणि आदराचे नाते होते. 'माणूस घडवणे' हेच या दोन महापुरूषांचे एकमेव ध्येय होते. गाडगे बाबांनी पंढरपूर येथील त्यांची चोखामेळा धर्मशाळेची इमारत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीला दान केली होती.   

twitter
पुढील
अल्बम

काय करताय? 81 टक्के भारतीय मोठ्या व्याधीच्या विळख्यात, कल्पनाही नसेल पण विषय गंभीर

पुढील अल्बम

IND VS SA : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताचा लाजिरवाणा पराभव, कॅप्टन सूर्याने कोणावर फोडलं पराभवाचं खापरं?

IND VS SA : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताचा लाजिरवाणा पराभव, कॅप्टन सूर्याने कोणावर फोडलं पराभवाचं खापरं?

IND VS SA : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताचा लाजिरवाणा पराभव, कॅप्टन सूर्याने कोणावर फोडलं पराभवाचं खापरं? 9
कोंथिबीरसोबत फुकट मिळणारा कढीपत्ता अचानक 600 रुपये किलो कसा झाला?

कोंथिबीरसोबत फुकट मिळणारा कढीपत्ता अचानक 600 रुपये किलो कसा झाला?

कोंथिबीरसोबत फुकट मिळणारा कढीपत्ता अचानक 600 रुपये किलो कसा झाला? 8
तान्या मित्तलच्या लग्नाची तयारी सुरु? ; लेहेंग्याचा फोटो व्हायरल

तान्या मित्तलच्या लग्नाची तयारी सुरु? ; लेहेंग्याचा फोटो व्हायरल

तान्या मित्तलच्या लग्नाची तयारी सुरु? ; लेहेंग्याचा फोटो व्हायरल 9
सुरतेच्या लुटीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व खजिना याच किल्ल्यावर ठेवला; पुण्यापासून 57 KM अंतरावर असलेला 2000 वर्ष जुना किल्ला

सुरतेच्या लुटीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व खजिना याच किल्ल्यावर ठेवला; पुण्यापासून 57 KM अंतरावर असलेला 2000 वर्ष जुना किल्ला

सुरतेच्या लुटीनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व खजिना याच किल्ल्यावर ठेवला; पुण्यापासून 57 KM अंतरावर असलेला 2000 वर्ष जुना किल्ला 9