डेबू ते संत, गाडगे महाराजांच्या जयंती निमित्ताने जाणून घ्या त्यांचा प्रेरणादायी जीवनप्रवास
Sant Gadge Baba Jayanti: दरवर्षी 23 फेब्रुवारी रोजी संत गाडगे बाबा यांची जयंती साजरी केली जाते. त्यांनी संपूर्ण जीवनभर सगळ्याचा त्याग करून स्वच्छता आणि गरिबांची सेवा हाच धर्म मोठा मानला. त्यांनी त्यांचे संपूर्ण जीवन फक्त माणूस घडवण्यात घालवले. त्याच्या जयंतीनिमित्ताने त्यांच्या या प्रेरणादायी जीवनाबद्दल जाणून घ्या.
संत गाडगे बाबांचा प्ररणादायी जीवन प्रवास
संत गाडगे बाबांचे विचार लहानपाणापासूनच सर्वजण ऐकत आले आहेत. एका सामान्य कुटुंबातील मुलगा त्याच्या विचारांच्या आणि कृतीच्या जोरावर संपूर्ण महाराष्ट्राचा लोकशिक्षक कसा बनला? हा त्यांचा जीवनप्रवास खरोखरच थक्क करणारा आहे. 23 फेब्रुवारी रोजी त्यांची जयंती साजरी केली जाते. यानिमित्ताने त्यांच्या प्रेरणादायी जीवनाबद्दल जाणून घेऊया.
संत गाडगे बाबा
डेबूजींचे लग्न झाले होते
डेबूजींचे लग्न झाले होते त्याना दोन अपत्येही होती, पण समाजातील अज्ञान, अंधश्रद्धा आणि अस्वच्छता पाहून त्यांचे मन संसारात कधीच रमले नाही. एके दिवशी त्यांनी त्यांच्या संसाराचा त्याग केला आणि सर्वकाही सोडून, हातात फक्त एक गाडगे म्हणजेच मातीचे भांडे घेऊन त्यांनी भ्रमंती सुरू केली. यामुळेच लोक त्यांना गाडगे बाबा म्हणू लागले.
तीर्थी धोंडा पाणी, देव रोकडा सज्जनी
व्यसनाधीनतेचं निर्मुलन
गाडगे बाबा भ्रमंती करत ज्या ज्या गावात जायचे त्या त्या गावात सर्वप्रथम रस्ते झाडायला सुरूवात करायचे. संत स्वतः रस्त्यांची साफ-सफाई करत आहेत हे पाहून गावकरीही कामाला लागत असत. गाव स्वच्छ झाल्यावर ते त्यांच्या कीर्तनातून लोकांच्या मनातील अंधश्रद्धा आणि व्यसनाधीनता असा सर्व कचरा साफ करण्याचा प्रयत्न करत असत.
शिक्षणाचा प्रचार- प्रसार
'ही' होती महती
गाडगे बाबा फक्त रस्ते झाडणारे संत नव्हते तर, ते सामाजासाठी घातक असलेल्या अनावश्यक विचारांचाही कचरा साफ करत असत. विशेष म्हणजे त्यांनी कधीच कोणाला त्यांच्या पाया पडू दिल्या नाहीत. कोणी पाया पडायला आले तर ते तिथून पळून जात असत किंवा "माझ्या पाया पडण्यापेक्षा एखाद्या गरिबाला मदत करा, तेच खरे पुण्य आहे" असे म्हणत असत.
