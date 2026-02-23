English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  फोटो
  Sant Gadgebaba Jayanti : समाजप्रबोधन करणारे संत गाडगेबाबा यांचे अनमोल विचार

Sant Gadgebaba Jayanti : समाजप्रबोधन करणारे संत गाडगेबाबा यांचे अनमोल विचार

Sant Gadge Baba Jayanti 2026 : संत गाडगे बाबा महाराष्ट्र राज्यातील एक कीर्तनकार, संत आणि समाजसुधारक होते. त्यांनी स्वेच्छेने गरीब रहाणी स्वीकारली होती. ते सामाजिक न्याय देण्यासाठी विविध गावांना भटकत असत. गाडगे महाराजांची सामाजिक न्याय, सुधारणा आणि स्वच्छता या विषयांत जास्त रुची होती. विसाव्या शतकातील समाजसुधार आंदोलनांमध्ये ज्या महापुरुषांचा सहभाग आहे, त्यापैकी एक महत्त्वाचे नाव गाडगे बाबा यांचे आहे. संत गाडगेबाबा यांचे 10 अनमोल विचार. 

Dakshata Thasale | Feb 23, 2026, 09:29 AM IST
1/9

संत गाडगेबाबा यांचे विचार 1

Sant Gadgebaba Jayanti

संत गाडगे बाबा यांचे विचार तुम्हाला जगण्याला नक्कीच मदत करतील. 

2/9

संत गाडगेबाबा यांचे विचार 2

Sant Gadgebaba Jayanti

गाडगे बाबांनी शिक्षण हे प्रगतीचे साधन असल्याचे सांगत शिक्षणाचा पुरस्कार केला  

3/9

संत गाडगेबाबा यांचे विचार 3

Sant Gadgebaba Jayanti

आपल्या कृतीतून स्वच्छतेचा संदेश देणारे महान संत गाडगेबाबा यांना त्रिवार अभिवादन     

4/9

संत गाडगेबाबा यांचे विचार 4

Sant Gadgebaba Jayanti

स्वच्छता हीच सेवा आहे' असे मानून त्यांनी गावगाड्यात फिरून लोकांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून दिले  

5/9

संत गाडगेबाबा यांचे विचार 5

Sant Gadgebaba Jayanti

जातीभेद किंवा धर्म पाळू नका, माणसावर प्रेम करा आणि सर्वांना समान माना  

6/9

संत गाडगेबाबा यांचे विचार 6

Sant Gadgebaba Jayanti

त्यांनी स्वतः साधे जीवन जगून कष्टाचा आणि समाजसेवेचा आदर्श घालून दिला  

7/9

संत गाडगेबाबा यांचे विचार 7

Sant Gadgebaba Jayanti

देव दगडात नसून माणसात आहे, म्हणून देवाची पूजा करण्यापेक्षा माणसाची सेवा करा   

8/9

संत गाडगेबाबा यांचे विचार 8

Sant Gadgebaba Jayanti

चोरी करू नका, सावकाराकडून कर्ज काढू नका, व्यसनांच्या आहारी जाऊ नका", हा संदेश त्यांनी दिला     

9/9

संत गाडगेबाबा यांचे विचार 9

Sant Gadgebaba Jayanti

"गोपाला गोपाला देवकीनंदन गोपाला"

