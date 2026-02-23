Sant Gadgebaba Jayanti : समाजप्रबोधन करणारे संत गाडगेबाबा यांचे अनमोल विचार
Sant Gadge Baba Jayanti 2026 : संत गाडगे बाबा महाराष्ट्र राज्यातील एक कीर्तनकार, संत आणि समाजसुधारक होते. त्यांनी स्वेच्छेने गरीब रहाणी स्वीकारली होती. ते सामाजिक न्याय देण्यासाठी विविध गावांना भटकत असत. गाडगे महाराजांची सामाजिक न्याय, सुधारणा आणि स्वच्छता या विषयांत जास्त रुची होती. विसाव्या शतकातील समाजसुधार आंदोलनांमध्ये ज्या महापुरुषांचा सहभाग आहे, त्यापैकी एक महत्त्वाचे नाव गाडगे बाबा यांचे आहे. संत गाडगेबाबा यांचे 10 अनमोल विचार.
Dakshata Thasale | Feb 23, 2026, 09:29 AM IST
2/9
संत गाडगेबाबा यांचे विचार 2
3/9
संत गाडगेबाबा यांचे विचार 3
4/9
संत गाडगेबाबा यांचे विचार 4
5/9
संत गाडगेबाबा यांचे विचार 5
6/9
संत गाडगेबाबा यांचे विचार 6
7/9
संत गाडगेबाबा यांचे विचार 7
8/9