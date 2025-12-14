English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
डिसेंबर 2025 मधील सफला एकादशी ठरणार 'या' 4 राशींसाठी फलदायी! उघडतील नशीबाचे दरवाजे, लाभेल श्री विष्णूंची कृपा

Saphala Ekadashi: मार्गशीर्ष महिन्यात येणारी सफला एकादशी खास शुभ संयोग घेऊन येत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार या दिवशी काही निवडक राशींवर भगवान विष्णूंची विशेष कृपा होण्याचे संकेत आहेत. नेमक्या कोणत्या राशींचं नशीब उजळणार, हे जाणून घेणं उत्सुकतेचं ठरेल.  

Dec 14, 2025, 04:13 PM IST
Saphala Ekadashi Horoscope 2025: मार्गशीर्ष महिन्यातील डिसेंबर महिन्यात येणारी सफला एकादशी अधिक पवित्र मानली जाते. अशात ज्योतिषशास्त्रानुसार या सफला एकादशीला असे काही शुभ संयोग जुळून येत आहेत, ज्यामुळे मुख्य 4 राशींना भगवान विष्णूंची विशेष कृपा लाभणार आहे. तसेच नशीब झळकण्याचे शुभ संकेतही आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया या 4 नशीबवान राशी कोणत्या आहेत.   

ज्योतिषशास्त्रानुसार, सफला एकादशीला तयार होणारे शुभ संयोग ज्या राशीसाठी लाभदायी ठरणार आहे ती पहिली राशी 'मेष' आहे. मेष राशीच्या जातकांना कौटुंबिक सुख प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.   

नशीब तर झळकेलच शिवाय करिअरमध्येही यश मिळणार आहे. तसेच तुमचे मन शांत राहील आणि समाजात मान-सन्मान वाढेल. तुम्ही तुमच्या पार्टनरसह एक चांगला वेळ घालवाल, ज्यामुळे तुमचे नाते अधिक मजबूत होईल.   

कर्क राशीसाठी देखील हा दिवस संधी आणि आशेने भरलेला असेल. तुमची कोणा खास व्यक्तीशी भेट होण्याची शक्यता आहे. तसेच तुम्हाला तुमच्या एखाद्या प्रिय मित्र किंवा मैत्रिणीविषयी आकर्षण वाटण्याची शक्यता आहे.   

याशिवाय तुम्ही तुमच्या आवडत्या क्षेत्रात करिअर सुरू करण्याचा विचार करत असाल तर ही वेळ अगदी योग्य आहे. यशस्वी होण्याच्या सुवर्ण संधी मिळतील आणि वैवाहिक जीवनही सुखमय होईल.   

तिसरी राशी आहे, सिंह राशी. सफला एकादशीचा हा पवित्र दिवस त्यांच्या जीवनात सुख-समृद्धि आणणार आहे. तुमच्या नशीबाचे दरवाजे उघडणार आहेत तसेच नातेसंबंधांही आणखी मजबूत होतील. कौटुंबिक सुख मिळेल आणि आत्मविश्वासही वाढेल.   

आता चौथी मुख्य राशी म्हणजेच कुंभ राशीच्या जातकांसाठी हा दिवस चिंतामुक्त ठरणार आहे. जर तुम्ही कोणत्याही प्रकारच्या समस्येला सामोरे जात असाल तर ती दूर होण्याची शक्यता आहे. तुमचे नशीब सोन्याच्या अक्षरांनी लिहिले जाणार आहे. तसेच वैवाहिक जीवन आणि प्रेमसंबंधांसाठी अनुकूल वेळ राहील.   

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)  

