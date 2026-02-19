English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • फोटो
  एक बंगला, तीन माणसं आणि अनपेक्षित क्लायमॅक्स; साउथला टक्कर देणारा हा मराठी चित्रपट पाहिलाय का?

एक बंगला, तीन माणसं आणि अनपेक्षित क्लायमॅक्स; साउथला टक्कर देणारा 'हा' मराठी चित्रपट पाहिलाय का?

Marathi Movie: नवीन क्राईम कथालेखक आणि अनुभवी क्राईम लेखक अशी दोन डोकी एकत्र आल्यावर घडलेल्या भयानक घटनेचे चित्रण करणारा हा चित्रपट प्रकत्येक थ्रिलर लव्हरने पहायलाच हवा. त्यातच हा मराठी चित्रपट म्हणजेच शब्दांचा आणि हवाभावांचा खेळ तुम्हाला शेवटपर्यंत खिळवून ठेवतो. हा चित्रपट तुम्ही पाहिलाय का?

Priti Ved | Feb 19, 2026, 04:10 PM IST
1/8

मराठी सिनसृष्टी

मराठी सिनसृष्टीत गूढकथा प्रकारचे चित्रपट फारच कमी प्रदर्शित होतात. मात्र जर कालांतराने एखादा क्राइम थ्रिलर चित्रपट आलाच तर तो खळबळच उडवतो.

2/8

हळूहळू गुंतत जाणारी कथा

या चित्रपाटातील मुख्य पात्र उदय, कौसल्या आणि चित्रा यांचं करावं तितकं कौतुक कमीच आहे, कारण हळूहळू गुंतत जाणाऱ्या कथेत कलाकारांचे अंगावर काटा आणणारे हावभाव कमालीचे आहेत. 

3/8

मास्टरपीस चित्रपट

चित्रपटाचे दिग्दर्शक उत्तम कथेच्या शोधात असताना प्रख्यात कथालेखक श्रीनिवास भणगे यांची एक अत्यंत प्रभावी आणि जुनी नाटयसंहिता त्यांच्या वाचनात आली. अन् मग त्यांनी ठरवलं हा भयपट मराठीतच प्रेक्षकांसमोर आणायचा आणि हा मास्टरपीस चित्रपट तायार झाला.  

4/8

एका बंगल्यात आणि मोजक्या लोकांच्या भवती फिरणारी कथा

हा चित्रपट फक्त एका बंगल्यात आणि मोजक्या लोकांच्या भवती फिरतो यावरुनच आपल्याला मराठी साहित्याची भव्य कक्षा ही आश्चर्यचकित करणारी आहे, हे कळतं. 

5/8

डोकं चक्रावून टाकणारा शेवट

प्रत्येक सीननंतर हा चित्रपट आणखी गुंतत जातो. कथेचा शेवट हा डोकं चक्रावून टाकणारा आहे. 

6/8

हा चित्रपट 2024 मध्ये प्रदर्शित झाला होता आहे खूप गाजला होता.

7/8

चित्रपटाचे नाव

गूढकथेचा प्रकार वापरत दोन कथालेखक एकत्र आल्यानंतर काय घटना घडू शकतील या कथाकल्पनेवर आधारित ‘सापळा’ हा थरारक चित्रपट निखिल लांजेकर यांनी दिग्दर्शित केला आहे.

8/8

चित्रपटाचे निर्माते

भयानक घटनेचे चित्रण करणाऱ्या या चित्रपटात चिन्मय मांडलेकर, समीर धर्माधिकारी, दीप्ती केतकर, नेहा जोशी, नक्षत्र मेढेकर, सुनील जाधव यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. प्रद्योत प्रशांत पेंढारकर, अनिल नारायणराव वरखडे, दिग्पाल लांजेकर आणि चिन्मय मांडलेकर यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली होती. 

