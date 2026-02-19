एक बंगला, तीन माणसं आणि अनपेक्षित क्लायमॅक्स; साउथला टक्कर देणारा 'हा' मराठी चित्रपट पाहिलाय का?
Marathi Movie: नवीन क्राईम कथालेखक आणि अनुभवी क्राईम लेखक अशी दोन डोकी एकत्र आल्यावर घडलेल्या भयानक घटनेचे चित्रण करणारा हा चित्रपट प्रकत्येक थ्रिलर लव्हरने पहायलाच हवा. त्यातच हा मराठी चित्रपट म्हणजेच शब्दांचा आणि हवाभावांचा खेळ तुम्हाला शेवटपर्यंत खिळवून ठेवतो. हा चित्रपट तुम्ही पाहिलाय का?
Priti Ved | Feb 19, 2026, 04:10 PM IST
मराठी सिनसृष्टी
हळूहळू गुंतत जाणारी कथा
मास्टरपीस चित्रपट
एका बंगल्यात आणि मोजक्या लोकांच्या भवती फिरणारी कथा
डोकं चक्रावून टाकणारा शेवट
चित्रपटाचे नाव
