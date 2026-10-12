/सचिनची लाडकी लेक सारा तेंडुलकरची कमाई वाचून हैराण व्हाल! 29 व्या वर्षी कोट्यवधींची मालकीण

Sara Tendulkar Networth : सचिन तेंडुलकरची लाडकी लेक सारा तेंडुलकर ही 29 व्या वर्षाची झाली असून आज १२ ऑक्टोबर रोजी तिचा वाढदिवस आहे. साराची ओळख ही मागील काही वर्षात फक्त सचिन तेंडुलकरची मुलगी अशीच बनून राहिली नाही तर ती एक व्यावसायिक, समाजसेविका, मॉडेल म्हणून सुद्धा समोर आली आहे. तेव्हा सारा तेंडुलकरची एकूण संपत्ती किती याविषयी जाणून घेऊयात.
सारा तेंडुलकरची सोशल मीडियावर जबरदस्त फॅन फॉलोईंग आहे. 28 व्या वर्षी सारा एक यशस्वी मॉडेल, व्यवसायिका आणि हेल्थ एक्सपर्ट आहे. अलीकडेच ऑस्ट्रेलियाच्या 130 मिलियन डॉलर्सच्या पर्यटन मोहिमेसाठी साराची 'ब्रँड ॲम्बेसेडर' म्हणून निवड करण्यात आली आहे आणि हे तिच्या वाढत्या लोकप्रियतेचे उदाहरण आहे.
सारा तेंडुलकरचं शिक्षण युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनमधून झालं असून तिने क्लिनिकल आणि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनमध्ये पदव्युत्तर पदवी मिळवली आहे. ती एक नोंदणीकृत न्यूट्रिशन असोसिएट असून आरोग्य आणि निरोगीपणाच्या क्षेत्रात आपले करिअर पुढे नेण्यासाठी सारा प्रयत्न करत आहे.
सारा तेंडुलकरने 2021 मध्ये Ajio Luxe सोबत मॉडेलिंग विश्वात करिअरला सुरुवात केली. सारा अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय फॅशन ब्रँड इव्हेंट्समध्ये दिसून आली असून ती फॅशन जगतात तिची स्टायलिश आणि आत्मविश्वासाने वावरताना दिसते.
सारा तेंडुलकरची एकूण संपत्ती ही जवळपास 1 ते 1.5 कोटींच्या जवळपास आहे. सारा तेंडुलकरची कमाई ही मुख्येत्वे ब्रँड इन्डॉर्समेंट्स, पाइलेट्स वेंचर, मॉडलिंग आणि ऑनलाइन स्टोअरच्या माध्यमातून होते. या माध्यमातून सारा चांगली कमाई करते.
मॉडेलिंगसोबतच सारा एक उद्योजिकाही आहे. तिने 'सारा प्लॅनर्स' (Sara Planners) नावाचा एक ऑनलाइन व्यवसाय सुरू केला आहे, ज्याद्वारे ती सुंदर डायऱ्या आणि प्लॅनर्सची विक्री करते.
सारा तेंडुलकर यांची नुकतीच ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या Come and Say G’day या नवीन पर्यटन मोहिमेसाठी ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही मोहीम सुमारे 13 मिलियन डॉलर्स खर्च करून राबवली जात आहे. जगभरातील लोकांना ऑस्ट्रेलियाला भेट देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.
सारा तेंडुलकर ही 29 वर्षांची असून आतापर्यंत तिचं नाव हे क्रिकेटर शुभमन गिल सोबतच जोडलं गेलेलं आहे. दोघांचं अफेअर असल्याच्या चर्चा अनेक वर्षांपासून असून दोघांना एकत्र स्पॉट सुद्धा करण्यात आलं. मात्र अद्याप दोघांकडून सुद्धा याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.