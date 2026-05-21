'...बगल वाली भाभी', सारा तेंडुलकरचा 'त्या' पोस्टवरुन संताप; फोटोग्राफरला सुनावत म्हणाली 'हे फार किळसवाणं'

Sara Tendulkar blasted a body-shaming comment: फोटोग्राफरने सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडीओवरुन सचिन तेंडुलकरची मुलगी सारा तेंडुलकरने संताप व्यक्त केला आहे. तिने फोटोग्राफरला सुनावलंदेखील आहे.
Sara Tendulkar blasted a body-shaming comment: सचिन तेंडुलकरची मुलगी सारा तेंडुलकर नेहमीच सोशल मीडियावर कोणत्या तरी कारणाने चर्चेत असते. तिचे अनेक फोटो, व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. नेटिझन्स नेहमीच तिच्या देखण्या सौंदर्यांची प्रशंसा करत असतात.
मात्र नुकतंच एका फोटोग्राफरने सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या एका रीलमुळे सारा तेंडुलकर संतापली आहे.
सारा तेंडुलकर आणि तिच्या वहिनीबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी असणारी एक 'रील' एका फोटोग्राफरने टाकत 'बॉडी-शेमिंग' (शारीरिक रचनेवरून हिणवणाऱ्या) केल्याने साराने त्याचा समाचार घेतला.
सारा तेंडुलकरने एका 'पपाराझी' पेजवर टीका केली आहे. या पेजने सोशल मीडियावरील एका 'रील'मध्ये सारा आणि तिच्या वहिनीची ओळख करुन देताना आक्षेपार्ह ओळ लिहिली होती. यात त्याने 'जाडी दिसतीये ती सारा आणि दुसरी वहिनी आहे' असं लिहिलं होतं.
यानंतर सारा तेंडुलकरने इंस्टाग्रमला स्टोरी शेअऱ करत डिलीट करण्यात आलेल्या या व्हिडीओवर संताप व्यक्त करत आपला आक्षेप नोंदवला.
साराने इंस्टाग्रामला पोस्ट शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहिलं की, "तुम्ही किळसवाणे आहात. ही पत्रकारिता नाही. आम्हाला एकटे सोडाल".
साराने संबंधित अकाऊंटला टॅग केलं असून लिहिलं आहे की, तुम्ही ही पोस्ट डिलीट करु शकता. मात्र यामुळे तुम्ही कमी किळसवाणे होत नाही.
साराच्या या पोस्टवर अनेक नेटकरी व्यक्त होत असून तिची बाजू घेताना दिसत आहेत. तुम्हाला यासंदर्भात काय वाटतं हे कमेंटमध्ये सांगू शकता.