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सारा तेंडुलकरचं लग्न ठरलं? तिने स्वत: दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाली 'आई-वडिलांनी...'

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 10, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:47 PM IST

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरची मुलगी सारा तेंडुलकरने लग्न आणि भावी पतीबद्दल भाष्य केलं आहे. 

 

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भारतीय क्रिकेटचा दिग्गज सचिन तेंडुलकरची मुलगी सारा तेंडुलकर हिने नुकतंच आपल्या लग्नाबद्दल आणि भविष्यातील जोडीदाराबद्दल अपेक्षित गुणांबद्दल भाष्य केलं आहे. 

 

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'Vogue India' दिलेल्या एका मुलाखतीत साराने सांगितले की, याचे उत्तर तिला आपल्या घरातच सापडलं आहे; तिच्या आई-वडिलांमधील मैत्री आणि त्यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संवाद हे माझ्या वैवाहिक आयुष्यासाठी एक उत्तम उदाहरण ठरलं आहे.

 

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28 वर्षीय न्यूट्रिशनिस्ट, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर आणि वेलनेस उद्योजक असलेल्या साराने सांगितले की, सचिन आणि अंजली यांच्यातील नात्यात मैत्री, प्रेमभावना आणि विनोदबुद्धी आहे. दोघेही सतत एकमेकांची मस्करी करत असतात ज्यामुळे हे नातं बहरतं. लहानाची मोठी होत असताना हे नातं जवळून पाहिलं असल्याने तिची सहजीवनाविषयीची संकल्पना स्पष्ट आहे.

 

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"माझे आई-वडील कोणत्याही गोष्टीपेक्षा आधी खूप चांगले मित्र आहेत. त्यांच्यात घरी नेहमीच खूप मजेशीर चेष्टा-मस्करी चालते आणि भविष्यातील जोडीदाराकडून मला नक्कीच अशाच गोष्टीची अपेक्षा आहे," असं ती म्हणते. 

 

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सचिन आणि अंजली तेंडुलकर यांनी आपलं वैयक्तिक आयुष्य सार्वजनिक आयुष्यापासून लांब ठेवलं आहे. साराने सांगितले की, मैत्री हा तिच्या पालकांच्या वैवाहिक जीवनाचा एक महत्त्वाचा आधार आहे. केवळ इतरांच्या अपेक्षा आणि वेळ निघून जाईल म्हणून घाईघाईने लग्न करण्याची आपली तयारी नाही, हे साराने स्पष्ट केले.

 

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तरुण पिढी नातेसंबंधांकडे ज्या वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहते, त्याबद्दल बोलताना सारा म्हणाली की, 'जेन झी' तरुणांना एखादी गोष्ट योग्य वाटत नसेल, तर त्यातून बाहेर पडणे किंवा संबंध तोडणे अधिक सहज वाटते.

 

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ती म्हणाली, "मी अशा लोकांना पाहिले आहे ज्यांचा साखरपुडा झाला आहे, पण लग्नाच्या तयारीदरम्यान त्यांना जाणीव होते की, 'आता मी हे पुढे चालू ठेवू शकत नाही.' लग्नाआधीच अशा नात्यातून बाहेर पडणे हे एक उत्तम पाऊल आहे."

 

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नात्यांमधील कठीण निर्णय घेण्याबाबतच्या पिढ्यांमधील फरकावरही साराने भाष्य केले. "आधीच्या पिढ्या स्वतःची बाजू मांडायला किंवा ठाम भूमिका घ्यायला अधिक घाबरत असत; याउलट, गोष्टी बिघडत असताना Gen Z मधील तरुण अधिक आत्मविश्वासू आणि सक्षम असल्याचे जाणवते," असं ती म्हणाली. 

TAGS:
Sara Tendulkar
sachin tendulkar

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