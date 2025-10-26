English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शुद्ध हरपली, तो कॉल, रुग्णवाहिका अन्...; हिंदुजा हॉस्पिटलने सांगितलं सतीश शाहांच्या मृत्यूचं खरं कारण

Satish Saha Death Real Reason: अगदी काल-परवापर्यंत सोशल मीडियावर सक्रीय असलेला हा ज्येष्ठ कलाकार अचानक सर्वांना सोडून गेला. असं नेमकं त्याच्यासोबत घडलं काय हे रुग्णालयानेच सांगितलं.

Swapnil Ghangale | Oct 26, 2025, 11:27 AM IST
twitter
1/8

शेवटच्या काही तासांमध्ये काय घडलं? समोर आला घटनाक्रम

satishshahdeath

ज्या रुग्णालयात सतीश शाह यांनी अखेरचा श्वास घेतला त्यांनीच सतीश यांच्यासोबत शेवटच्या काही तासांमध्ये काय घडलं याची सविस्तर माहिती देताना, घटनाक्रम सांगितला आहे. नेमकं रात्री घडलं काय जाणून घ्या...

twitter
2/8

74 व्या वर्षी निधन

satishshahdeath

'साराभाई व्हर्सेस साराभाई' मालिका आणि 'जाने भी दो यारो'सारख्या चित्रपटांमध्ये भूमिकांसाठी प्रसिद्ध असलेले अभिनेते सतीश शाह यांचे 25 ऑक्टोबर रोजी वयाच्या 74 व्या वर्षी निधन झाले.  सतीश शाह यांच्या निधनानंतर ते उपचार घेत असलेल्या हिंदुजा रुग्णालयाने एक पत्रक जारी करुन नेमका त्यांचा मृत्यू कशामुळे झाला आणि मृत्यूपूर्वी काय काय घडलं हे सविस्तरपणे सांगितलं आहे.  

twitter
3/8

घरात बेशुद्धावस्थेत आढळले

satishshahdeath

सतीश यांच्या मृत्यूबद्दल अधिक माहिती आता समोर आली आहे. रुग्णालयाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, सतीश हे त्यांच्या निवासस्थानी बेशुद्ध अवस्थेत आढळले होते. वैद्यकीय पथकाने सतीश यांचे प्राण वाचवण्याचा खूप प्रयत्न केला पण ते शक्य झाले नाही.

twitter
4/8

रुग्णवाहिकेत सीपीआर देण्यात आला

satishshahdeath

सतीश शाह यांच्या मृत्यूनंतर काही तासांतच, मुंबईतील पी.डी. हिंदुजा रुग्णालय आणि वैद्यकीय संशोधन केंद्राने त्यांच्या निधनाच्या वृत्ताला दुजोरा देणारे निवेदन जारी केले आहे. रुग्णालयाने सांगितले की सतीश कोणताही प्रतिसाद देत नसल्याचे कळवणारा आपत्कालीन कॉल रुग्णालयात आला होता. डॉक्टरांच्या पथकाने रुग्णवाहिकेत सीपीआर देऊन सतीश यांना रुग्णालयात पोहचेपर्यंत जिंवत ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू केले.

twitter
5/8

एमर्जन्सी कॉल आला अन्...

satishshahdeath

ज्येष्ठ अभिनेत्याच्या निधनाबद्दल शोकही रुग्णालयाने जारी केलेल्या पत्रकात व्यक्त करण्यात आला आहे. "ज्येष्ठ अभिनेते सतीश शाह यांच्या निधनाने आम्हाला खूप दुःख झाले आहे," असं या पत्राच्या पहिल्या ओळीत म्हटलं आहे. "आज सकाळी, रुग्णालयाला शाह यांच्या प्रकृतीसंदर्भात आपत्कालीन कॉल आला. वैद्यकीय पथकासह एक रुग्णवाहिका तात्काळ त्यांच्या निवासस्थानी पाठवण्यात आली," असं रुग्णालयाने सांगितलं आहे.

twitter
6/8

प्रतिसाद दिला नाही

satishshahdeath

"परंतु घरी पोहोचलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या या टीमला शाह यांनी प्रतिसाद दिला नाही. रुग्णवाहिकेत सीपीआर सुरू करण्यात आला आणि पी.डी. हिंदुजा हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च सेंटरमध्ये पोहोचल्यानंतरही तो सुरूच राहिला. आमच्या वैद्यकीय पथकाच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांनंतरही शाह यांचे प्राण वाचवता आले नाहीत," असं रुग्णालयाने म्हटलं आहे.   

twitter
7/8

मृत्यू कशाने झाला?

satishshahdeath

समोर आलेल्या माहितीनुसार, सतीश शाह हे किडनीशी संबंधित आजारांनी ग्रस्त होते. नुकतीच त्यांच्यावर किडनी प्रत्यारोपण शस्रक्रिया करण्यात आली होती. मात्र उपाचारदरम्यान त्यांचं निधन झालं. मूत्रपिंड निकामी झाल्यामुळे सतीश शाह यांचे निधन झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

twitter
8/8

नंतर संसर्ग झाला

satishshahdeath

'हिंदुस्तान टाईम्स'ला दिलेल्या मुलाखतीत, 'साराभाई व्हर्सेस साराभाई'चे निर्माते जे.डी. मजेठिया यांनी सांगितले की सतीश गेल्या काही महिन्यांपासून आजारी होते आणि त्यांचे मूत्रपिंड प्रत्यारोपण झाले होते, परंतु नंतर त्यांना संसर्ग झाला.

twitter
पुढील
अल्बम

प्रेग्नेंसीमध्ये समुद्रकिनारी बिकिनीमध्ये दिसली टीव्हीची पार्वती, दाखवला बेबी बंप, हटके पोजने वेधलं लक्ष

पुढील अल्बम

प्रेग्नेंसीमध्ये समुद्रकिनारी बिकिनीमध्ये दिसली टीव्हीची पार्वती, दाखवला बेबी बंप, हटके पोजने वेधलं लक्ष

प्रेग्नेंसीमध्ये समुद्रकिनारी बिकिनीमध्ये दिसली टीव्हीची पार्वती, दाखवला बेबी बंप, हटके पोजने वेधलं लक्ष

प्रेग्नेंसीमध्ये समुद्रकिनारी बिकिनीमध्ये दिसली टीव्हीची पार्वती, दाखवला बेबी बंप, हटके पोजने वेधलं लक्ष 8
₹9,66,06,40,00,000 स्वाहा! आठवड्याच्या शेवटीच्या दिवशी Elon Musk संकटात; आता किती आहे संपत्ती?

₹9,66,06,40,00,000 स्वाहा! आठवड्याच्या शेवटीच्या दिवशी Elon Musk संकटात; आता किती आहे संपत्ती?

₹9,66,06,40,00,000 स्वाहा! आठवड्याच्या शेवटीच्या दिवशी Elon Musk संकटात; आता किती आहे संपत्ती? 8
&#039;Save The Date...&#039;, जान्हवी कपूरने उडवली चाहत्यांची झोप, लग्नाबाबत अभिनेत्री पोस्ट अन् ....

'Save The Date...', जान्हवी कपूरने उडवली चाहत्यांची झोप, लग्नाबाबत अभिनेत्री पोस्ट अन् ....

'Save The Date...', जान्हवी कपूरने उडवली चाहत्यांची झोप, लग्नाबाबत अभिनेत्री पोस्ट अन् .... 8
50 वर्षे जुना चित्रपट, ज्यामधील गाणी ऐकून ह्रदयाला मिळते शांती, कोणता आहे तो चित्रपट?

50 वर्षे जुना चित्रपट, ज्यामधील गाणी ऐकून ह्रदयाला मिळते शांती, कोणता आहे तो चित्रपट?

50 वर्षे जुना चित्रपट, ज्यामधील गाणी ऐकून ह्रदयाला मिळते शांती, कोणता आहे तो चित्रपट? 8