शुद्ध हरपली, तो कॉल, रुग्णवाहिका अन्...; हिंदुजा हॉस्पिटलने सांगितलं सतीश शाहांच्या मृत्यूचं खरं कारण
Satish Saha Death Real Reason: अगदी काल-परवापर्यंत सोशल मीडियावर सक्रीय असलेला हा ज्येष्ठ कलाकार अचानक सर्वांना सोडून गेला. असं नेमकं त्याच्यासोबत घडलं काय हे रुग्णालयानेच सांगितलं.
Swapnil Ghangale | Oct 26, 2025, 11:27 AM IST
1/8
शेवटच्या काही तासांमध्ये काय घडलं? समोर आला घटनाक्रम
2/8
74 व्या वर्षी निधन
'साराभाई व्हर्सेस साराभाई' मालिका आणि 'जाने भी दो यारो'सारख्या चित्रपटांमध्ये भूमिकांसाठी प्रसिद्ध असलेले अभिनेते सतीश शाह यांचे 25 ऑक्टोबर रोजी वयाच्या 74 व्या वर्षी निधन झाले. सतीश शाह यांच्या निधनानंतर ते उपचार घेत असलेल्या हिंदुजा रुग्णालयाने एक पत्रक जारी करुन नेमका त्यांचा मृत्यू कशामुळे झाला आणि मृत्यूपूर्वी काय काय घडलं हे सविस्तरपणे सांगितलं आहे.
3/8
घरात बेशुद्धावस्थेत आढळले
4/8
रुग्णवाहिकेत सीपीआर देण्यात आला
सतीश शाह यांच्या मृत्यूनंतर काही तासांतच, मुंबईतील पी.डी. हिंदुजा रुग्णालय आणि वैद्यकीय संशोधन केंद्राने त्यांच्या निधनाच्या वृत्ताला दुजोरा देणारे निवेदन जारी केले आहे. रुग्णालयाने सांगितले की सतीश कोणताही प्रतिसाद देत नसल्याचे कळवणारा आपत्कालीन कॉल रुग्णालयात आला होता. डॉक्टरांच्या पथकाने रुग्णवाहिकेत सीपीआर देऊन सतीश यांना रुग्णालयात पोहचेपर्यंत जिंवत ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू केले.
5/8
एमर्जन्सी कॉल आला अन्...
ज्येष्ठ अभिनेत्याच्या निधनाबद्दल शोकही रुग्णालयाने जारी केलेल्या पत्रकात व्यक्त करण्यात आला आहे. "ज्येष्ठ अभिनेते सतीश शाह यांच्या निधनाने आम्हाला खूप दुःख झाले आहे," असं या पत्राच्या पहिल्या ओळीत म्हटलं आहे. "आज सकाळी, रुग्णालयाला शाह यांच्या प्रकृतीसंदर्भात आपत्कालीन कॉल आला. वैद्यकीय पथकासह एक रुग्णवाहिका तात्काळ त्यांच्या निवासस्थानी पाठवण्यात आली," असं रुग्णालयाने सांगितलं आहे.
6/8
प्रतिसाद दिला नाही
"परंतु घरी पोहोचलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या या टीमला शाह यांनी प्रतिसाद दिला नाही. रुग्णवाहिकेत सीपीआर सुरू करण्यात आला आणि पी.डी. हिंदुजा हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च सेंटरमध्ये पोहोचल्यानंतरही तो सुरूच राहिला. आमच्या वैद्यकीय पथकाच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांनंतरही शाह यांचे प्राण वाचवता आले नाहीत," असं रुग्णालयाने म्हटलं आहे.
7/8