'होय आम्ही लग्न केलं,' सारंग साठे आणि पॉल अखेर विवाहबंधनात अडकले
भाडिपामुळे घराघरात पोहोचलेलं जोडपं म्हणजे सारंग साठे आणि त्याची गर्लफ्रेंड पॉला यांनी अखेर लग्न केलं आहे.
Shivraj Yadav | Sep 30, 2025, 11:43 AM IST
1/8
2/8
4/8
5/8
6/8
7/8
भाडिपामुळे घराघरात पोहोचलेलं जोडपं म्हणजे सारंग साठे आणि त्याची गर्लफ्रेंड पॉला यांनी अखेर लग्न केलं आहे.
By accepting cookies, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.