'होय आम्ही लग्न केलं,' सारंग साठे आणि पॉल अखेर विवाहबंधनात अडकले

भाडिपामुळे घराघरात पोहोचलेलं जोडपं म्हणजे सारंग साठे आणि त्याची गर्लफ्रेंड पॉला यांनी अखेर लग्न केलं आहे.   

Shivraj Yadav | Sep 30, 2025, 11:43 AM IST
28 सप्टेंबर रोजी दोघांचा विवाहसोहळा पार पडला. काही मोजके मित्र आणि नातेवाईकांच्या उपस्थितीत परदेशात हा विवाहसोहळा झाला.   

सारंग आणि पॉला यांनी सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत आपल्या लग्नाची घोषणा केली आहे.   

सारंगने फोटो शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे की, "हो आम्ही लग्न केलं आहे! लग्न आमच्यासाठी कधीही प्राधान्याची गोष्ट नव्हती, हे तुम्हा सर्वांना माहिती आहे. पण एकमेव गोष्ट जी आम्हाला वेगळं ठेवत होती ती म्हणजे कागदाचा तुकडा.   

मागील वर्ष कठीण होते. पहिल्यांदाच आम्हाला विभक्त होण्याची भीती वाटत होती. पण प्रेम कायमच द्वेषावर विजय मिळवतं. आमचे प्रेम आणि मैत्री अबाधित ठेवण्यासाठी आम्ही काल, 28/09/2025 रोजी तो कागद मिळवला. लग्नाला आमचे जवळचे नातेवाईक, मित्रमंडळी उपस्थित होते असंही त्याने सांगितलं आहे.   

आमच्या कुटुंबांना एकत्र आणण्याची ही एक उत्तम संधी आहे. आम्ही एकमेकांना गोष्टी सांगितल्या, गाणी गायली आणि एकमेकांना वचन दिले की आम्ही जसे आहोत तसेच प्रेमी जोडपं आणि चांगले मित्र राहण्याचा प्रयत्न करू! तर ही आमची छोटीशी कहाणी आहे! प्रेमाचा नेहमीच विजय होतो!" असंही त्याने म्हटलं आहे.    

सारंग साठे आणि पॉलाने याआधी काही फोटो चाहत्यांसोबत शेअर केले होते. पण हे दोघं लग्न करणार आहेत का नाही याबाबत अधिकृत घोषणा केली नव्हती.   

मात्र आता त्यांनी चाहत्यांना गुड न्यूज दिली असून, त्यांच्या फोटोंवर अभिनंदनाच्या कमेंट्सचा वर्षाव होत आहे.   

