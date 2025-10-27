सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी 'या' 5 गोष्टी ठरल्या कारणीभूत?
Satara Doctor Death Case : फळटण येथील उपजिल्हा रुग्णायातील महिला डॉक्टरने आत्महत्या केली आहे. या आत्महत्येला कोणत्या 5 गोष्टी जबाबदार ठरल्या ते पाहूया. नाहीतर महिला डॉक्टरचा जीव वाचला असता का?
Dakshata Thasale | Oct 27, 2025, 08:14 AM IST
सातारा जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर संपदा मुंडेने आत्महत्या केली. या प्रकरणानंतर महाराष्ट्रात अनेक पडसाद उमटले. मृत डॉक्टरने मधुदीप या हॉटेलमधील एका खोलीत आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी डॉक्टरने आपल्या डाव्या हातावर सुसाईड नोट लिहिली होती. या सुसाईड नोटमध्ये तिने धक्कादायक आरोप केले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात काम करणाऱ्या २८ वर्षीय डॉक्टरवर बलात्कार करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. या प्रकरणात अभियंत्यासह एका पोलिस उपनिरीक्षकालाही अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाने बरीच चर्चा रंगवली. मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये डॉक्टरने अनेक गंभीर आरोप केले आहेत.
तक्रारींकडे दुर्लक्ष
मिळालेल्या माहितीपासून फेब्रुवारी 2025 पासून महिला डॉक्टरवर वेगवेगळ्या पद्धतीचा दबाव टाकण्यात येत होता. यामध्ये फिट-अनफिट सर्टिफिकेट देणे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्समध्ये फेरबदल यासारख्या कामांचा समावेश होता. यासंदर्भात महिला डॉक्टरने जूनपासून लेखी तक्रार करण्यास सुरुवात केली. जून ते ऑगस्ट असा तक्रारींचा पत्र व्यवहार झाला. पण याची कुणीच गांभीर्याने दखल घेतली नाही.
सुसाईड नोटमधून केले आरोप
यंत्रणा ठरली फेल
महिला डॉक्टरने जूनपासून ऑगस्टपर्यंत लेखी तक्रार केल्याचं समोर आलं आहे. असं असताना पोलिसांकडून त्यांच्यावर दबाव टाकला जात होता. तसेच वरिष्ठ देखील ही परिस्थिती समजून घ्यायला कमी पडत होते. त्यामुळे तक्रार करुनही न्याय मिळत नसल्याने ताण आला आणि या अवस्थेतच महिला डॉक्टरने आत्महत्या करण्याचं टोकाचं पाऊल उचललं.
पुरुषी अहंकार धक्का
मिळालेल्या माहितीनुसार, डॉ. संपदा मुंडे या नियमांना धरुन काम करत होत्या. मात्र त्यांच्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीने दबाव टाकला जात होता. डॉ. मुंडे यांनी आपल्या लेखी तक्रांरींमध्ये तीन पोलिसांच्या नावाचा उल्लेख केला आहे. महिला डॉक्टर आपलं ऐकत नसल्यामुळे पोलिस अधिकाऱ्यांचा पुरुषी अहंकार दुखावला जात होता. डॉक्टरांवर पोलिसांकडून आणि वरिष्ठांकडून दबाव टाकला जात होता.
शेतकऱ्याची मुलगी
आत्महत्या केलेल्या महिला डॉक्टर या वडवणी तालुक्यातील कोठारबन जिल्हा बीड येथील रहिवाशी होत्या. शेतकरी कुटुंबातील मुलगी डॉक्टर होणे ही खूप मोठी गोष्ट त्या कुटुंबासाठी होतं. मात्र महिला डॉक्टरवर दबाव असल्याच कुटुंबाकडून सांगण्यात येत आहे. या ताणाला कंटाळून तिने आत्महत्या केल्याचा आरोप शेतकरी पालकांकडून केला जात आहे.
बीड कनेक्शन
धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणात बीडचा सातत्याने उल्लेख होत आहे. महिला डॉक्टरने लिहिलेल्या लेखी तक्रारीमध्ये याचा उल्लेख आहे. माजी खासदार रणजितसिह नाईक निंबाळकर यांनी महिला डॉक्टरला फोन केला होता. त्यांनी महिला डॉक्टरवर दबाव आणला होता तसेच बीडचा उल्लेख करत त्यांना धमकावलं होतं. त्याचपद्धतीने पोलीस अधिक्षक गोपाळ बदानेने देखील बीडचा उल्लेख करत महिला डॉक्टरला सुनावलं होतं. 'तुमच्या बीडचे लोकं असं काय?' अशापद्धतीने टोमणे मारला जात होते.
