English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी 'या' 5 गोष्टी ठरल्या कारणीभूत?

Satara Doctor Death Case : फळटण येथील उपजिल्हा रुग्णायातील महिला डॉक्टरने आत्महत्या केली आहे. या आत्महत्येला कोणत्या 5 गोष्टी जबाबदार ठरल्या ते पाहूया. नाहीतर महिला डॉक्टरचा जीव वाचला असता का?  

Dakshata Thasale | Oct 27, 2025, 08:14 AM IST
twitter
1/9

सातारा जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर संपदा मुंडेने आत्महत्या केली. या प्रकरणानंतर महाराष्ट्रात अनेक पडसाद उमटले. मृत डॉक्टरने मधुदीप या हॉटेलमधील एका खोलीत आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी डॉक्टरने आपल्या डाव्या हातावर सुसाईड नोट लिहिली होती. या सुसाईड नोटमध्ये तिने धक्कादायक आरोप केले आहेत. 

twitter
2/9

नेमकं प्रकरण काय?

Satara Doctor Death Case

फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात काम करणाऱ्या २८ वर्षीय डॉक्टरवर बलात्कार करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. या प्रकरणात अभियंत्यासह एका पोलिस उपनिरीक्षकालाही अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाने बरीच चर्चा रंगवली. मृत्यूपूर्वी लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये डॉक्टरने अनेक गंभीर आरोप केले आहेत.  

twitter
3/9

तक्रारींकडे दुर्लक्ष

Satara Doctor Death Case

मिळालेल्या माहितीपासून फेब्रुवारी 2025 पासून महिला डॉक्टरवर वेगवेगळ्या पद्धतीचा दबाव टाकण्यात येत होता. यामध्ये फिट-अनफिट सर्टिफिकेट देणे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्समध्ये फेरबदल यासारख्या कामांचा समावेश होता. यासंदर्भात महिला डॉक्टरने जूनपासून लेखी तक्रार करण्यास सुरुवात केली. जून ते ऑगस्ट असा तक्रारींचा पत्र व्यवहार झाला. पण याची कुणीच गांभीर्याने दखल घेतली नाही.   

twitter
4/9

सुसाईड नोटमधून केले आरोप

Satara Doctor Death Case

सुसाईड नोटमध्ये महिला डॉक्टरने धक्कादायक आरोप केले आहेत. त्या नोटमध्ये डॉक्टरने म्हटले आहे की, पोलीस उपनिरिक्षक गोपाळ बदने यांनी तिच्यावर चारवेळा बलात्कार केला. तसेच प्रशांत बनकरने त्यांचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केला. या दोघांचा उल्लेख हातावरील सुसाईड नोटमध्ये केला आहे. 

twitter
5/9

यंत्रणा ठरली फेल

Satara Doctor Death Case

महिला डॉक्टरने जूनपासून ऑगस्टपर्यंत लेखी तक्रार केल्याचं समोर आलं आहे. असं असताना पोलिसांकडून त्यांच्यावर दबाव टाकला जात होता. तसेच वरिष्ठ देखील ही परिस्थिती समजून घ्यायला कमी पडत होते. त्यामुळे तक्रार करुनही न्याय मिळत नसल्याने ताण आला आणि या अवस्थेतच महिला डॉक्टरने आत्महत्या करण्याचं टोकाचं पाऊल उचललं.   

twitter
6/9

पुरुषी अहंकार धक्का

Satara Doctor Death Case

मिळालेल्या माहितीनुसार, डॉ. संपदा मुंडे या नियमांना धरुन काम करत होत्या. मात्र त्यांच्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीने दबाव टाकला जात होता. डॉ. मुंडे यांनी आपल्या लेखी तक्रांरींमध्ये तीन पोलिसांच्या नावाचा उल्लेख केला आहे. महिला डॉक्टर आपलं ऐकत नसल्यामुळे पोलिस अधिकाऱ्यांचा पुरुषी अहंकार दुखावला जात होता. डॉक्टरांवर पोलिसांकडून आणि वरिष्ठांकडून दबाव टाकला जात होता.

twitter
7/9

शेतकऱ्याची मुलगी

Satara Doctor Death Case

आत्महत्या केलेल्या महिला डॉक्टर या वडवणी तालुक्यातील कोठारबन जिल्हा बीड येथील रहिवाशी होत्या. शेतकरी कुटुंबातील मुलगी डॉक्टर होणे ही खूप मोठी गोष्ट त्या कुटुंबासाठी होतं. मात्र महिला डॉक्टरवर दबाव असल्याच कुटुंबाकडून सांगण्यात येत आहे. या ताणाला कंटाळून तिने आत्महत्या केल्याचा आरोप शेतकरी पालकांकडून केला जात आहे.   

twitter
8/9

बीड कनेक्शन

Satara Doctor Death Case

धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणात बीडचा सातत्याने उल्लेख होत आहे. महिला डॉक्टरने लिहिलेल्या लेखी तक्रारीमध्ये याचा उल्लेख आहे. माजी खासदार रणजितसिह नाईक निंबाळकर यांनी महिला डॉक्टरला फोन केला होता. त्यांनी महिला डॉक्टरवर दबाव आणला होता तसेच बीडचा उल्लेख करत त्यांना धमकावलं होतं. त्याचपद्धतीने पोलीस अधिक्षक गोपाळ बदानेने देखील बीडचा उल्लेख करत महिला डॉक्टरला सुनावलं होतं. 'तुमच्या बीडचे लोकं असं काय?' अशापद्धतीने टोमणे मारला जात होते. 

twitter
9/9

मानसिक खच्चीकरण

Satara Doctor Death Case

डॉक्टर तरुणीचं चहुबाजुंनी खच्चीकरण केलं जात असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. कामाच्या ठिकाणाहून वरिष्ठांकडून दिलं जाणारं प्रेशर तसेच पोलिसांकडून दिलं गेलेलं प्रेशर यामुळे तरुणीवर मानसिक ताण वाढला. यासोबतच तिने लेखी तक्रारीत उल्लेख केला होता की, तिच्या खासगी आयुष्यातही ताण निर्माण केला जात होता. सगळीकडून डॉक्टरांची कोंडी केल्याचं म्हटलं आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

Weekly Horoscope : पैसा... चांगली नोकरी...फ्लॅट...; ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा तुमच्यासाठी कसा आहे? मिथुनसह 'या' राशींनी सावध राहावं

पुढील अल्बम

Weekly Horoscope : पैसा... चांगली नोकरी...फ्लॅट...; ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा तुमच्यासाठी कसा आहे? मिथुनसह &#039;या&#039; राशींनी सावध राहावं

Weekly Horoscope : पैसा... चांगली नोकरी...फ्लॅट...; ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा तुमच्यासाठी कसा आहे? मिथुनसह 'या' राशींनी सावध राहावं

Weekly Horoscope : पैसा... चांगली नोकरी...फ्लॅट...; ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा तुमच्यासाठी कसा आहे? मिथुनसह 'या' राशींनी सावध राहावं 12
मुंबई आणि पुण्याच्या जवळ आहे मिनी गोवा! महाराष्ट्रातील सर्वात फेमस पर्यटनस्थळ

मुंबई आणि पुण्याच्या जवळ आहे मिनी गोवा! महाराष्ट्रातील सर्वात फेमस पर्यटनस्थळ

मुंबई आणि पुण्याच्या जवळ आहे मिनी गोवा! महाराष्ट्रातील सर्वात फेमस पर्यटनस्थळ 10
&#039;तू हवी होतीस..&#039;, 14 वर्षांच्या प्रयत्नानंतर मराठी अभिनेत्रीने मुंबईत घेतलं घर, दाखवली नवीन घराची झलक

'तू हवी होतीस..', 14 वर्षांच्या प्रयत्नानंतर मराठी अभिनेत्रीने मुंबईत घेतलं घर, दाखवली नवीन घराची झलक

'तू हवी होतीस..', 14 वर्षांच्या प्रयत्नानंतर मराठी अभिनेत्रीने मुंबईत घेतलं घर, दाखवली नवीन घराची झलक 8
Weekly Numerology : ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा मूलांक 2 साठी आनंद - समृद्धीचा; &#039;या&#039; जन्मतारखेच्या लोकांनी काळजी घ्या

Weekly Numerology : ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा मूलांक 2 साठी आनंद - समृद्धीचा; 'या' जन्मतारखेच्या लोकांनी काळजी घ्या

Weekly Numerology : ऑक्टोबरचा शेवटचा आठवडा मूलांक 2 साठी आनंद - समृद्धीचा; 'या' जन्मतारखेच्या लोकांनी काळजी घ्या 9