Marathi News
  • माजी खासदार श्रीनिवास पाटील यांची नात अडकली विवाह बंधनात, कोणआहे पतीपाहा खास फोटो

माजी खासदार श्रीनिवास पाटील यांची नात अडकली विवाह बंधनात, कोणआहे पतीपाहा खास फोटो

Anusaya Patil Wedding Photos: सातारा लोकसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी खासदार श्रीनिवास पाटील यांची नात आणि सारंग पाटील यांची कन्या अनुसया पाटील यांनी श्रीमंत युवराज माधवराजे पटवर्धन यांच्यासह नुकतीच लग्नगाठ बांधली आहे. त्यांच्या विवाह सोहळ्यातील काही खास क्षण पाहा.   

Manali Sagvekar | Jan 27, 2026, 04:57 PM IST
1/8

माजी खासदार श्रीनिवास पाटील

Anusaya Patil Wedding Photos

सातारा लोकसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी खासदार श्रीनिवास पाटील यांची नात अनुसया पाटील आणि श्रीमंत युवराज माधवराजे यांच्यासह नुकतीच विवाह बंधनात अडकली आहे.  

2/8

विवाह सोहळ्यातील खास क्षण

Anusaya Patil Wedding Photos

 हा भव्या विवाह सोहळा 26 जानेवारी 2026 रोजी कराड येथे पार पडला. या सोहळ्यातील काही खास क्षण त्यांनी त्यांच्या फेसबुक अकाऊंटवर शेअर केले आहेत.   

3/8

नात आणि नातजावई

Anusaya Patil Wedding Photos

यावेळी फोटो शेअर करत कॅप्शनच्या माध्यामातून, त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या, नातीला आणि नातजावयाला भरभरून शुभेच्छा दिल्या आहेत.   

4/8

भावनिक कॅप्शन

Anusaya Patil Wedding Photos

'माझी लाडकी कन्या आज सासरी गेली!,  लग्न हा आयुष्यातील महत्वाचा टप्पा असून नवदाम्पत्यासाठी ही नव्या आयुष्याची सुरूवात असते. लग्न झाल्यानंतर लेक माहेराचा निरोप घेऊन सासरी जायला निघाली. खरंतर हा क्षण एक वडील म्हणून अंगावर काटा आणणारा असतो.' असे कॅप्शन देत श्रीनिवास यांचे पुत्र सारंग पाटील यांनीही त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.   

5/8

अनुसयाच्या नवीन आयुष्यासाठी शुभेच्छा

Anusaya Patil Wedding Photos

तसेच, 'नववधूला निरोप देताना परिवारातील सर्वांच्या भावना दाटून आल्या. लहानपणापासून घरात सर्वांची लाडकी असणारी आमची आक्का बघता बघता मोठी होऊन तिचा आज विवाह पार पडला. लाडक्या लेकीला सासरी पाठवताना, तिच्या नवीन आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.' असेही त्यांनी म्हटले आहे.   

6/8

भावनिक क्षण

Anusaya Patil Wedding Photos

नववधू अनुसयाला निरोप देताना घरातील लहानांनपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांचेच मन भरून आले होते. सोशल मिडियावर देखील रिल्समधून हे भावनिक क्षण पाहायला मिळत आहेत.   

7/8

पती श्रीमंत युवराज माधवराजे

Anusaya Patil Wedding Photos

अनुसयाचे पती श्रीमंत युवराज माधवराजे हे मिरज संस्थानच्या शाही घराण्यातील सध्याचे युवराज आहेत. जे हिज हायनेस श्रीमंत गंगाधर पटवर्धन महाराज यांचे सुपुत्र आणि उत्तराधिकारी आहेत.   

8/8

मान्यवरांची उपस्थिती

Anusaya Patil Wedding Photos

या शुभ प्रसंगी वधू आणि वराला शुभआशिर्वाद देण्यासाठी सामाजिक, राजकिय, प्रशासकीय, शैक्षणिक अशा सर्व स्तरातील मान्यवरांनी उपस्थिती दाखवली होती.   

