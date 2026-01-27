माजी खासदार श्रीनिवास पाटील यांची नात अडकली विवाह बंधनात, कोणआहे पतीपाहा खास फोटो
Anusaya Patil Wedding Photos: सातारा लोकसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी खासदार श्रीनिवास पाटील यांची नात आणि सारंग पाटील यांची कन्या अनुसया पाटील यांनी श्रीमंत युवराज माधवराजे पटवर्धन यांच्यासह नुकतीच लग्नगाठ बांधली आहे. त्यांच्या विवाह सोहळ्यातील काही खास क्षण पाहा.
Manali Sagvekar | Jan 27, 2026, 04:57 PM IST
माजी खासदार श्रीनिवास पाटील
विवाह सोहळ्यातील खास क्षण
नात आणि नातजावई
भावनिक कॅप्शन
'माझी लाडकी कन्या आज सासरी गेली!, लग्न हा आयुष्यातील महत्वाचा टप्पा असून नवदाम्पत्यासाठी ही नव्या आयुष्याची सुरूवात असते. लग्न झाल्यानंतर लेक माहेराचा निरोप घेऊन सासरी जायला निघाली. खरंतर हा क्षण एक वडील म्हणून अंगावर काटा आणणारा असतो.' असे कॅप्शन देत श्रीनिवास यांचे पुत्र सारंग पाटील यांनीही त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
अनुसयाच्या नवीन आयुष्यासाठी शुभेच्छा
भावनिक क्षण
